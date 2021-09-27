Правда ли, что современные смартфоны недолговечные

Что значит «нормальный смартфон»? В первую очередь, приятный внешний вид, актуальная начинка, большой экран. В наше время нормальным считается еще и тот гаджет, который прослужит как можно дольше и не сломается, не начнет тормозить через какое-то время. Мы склонны верить, что с каждым годом смартфоны менее долговечными: все в угоду производителям, которые выпускают новые устройства каждый год, а то и чаще. Но все же: правда ли, что современные смартфоны стали менее живучими?

На просторах интернета вы можете найти множество статей о том, в которых ругают актуальные смартфоны за их недолговечность. Можно ли им верить? Думаю, что стоит разделить сказанное надвое.

Аккумулятор в смартфоне

Если взять аккумулятор смартфона пятилетней давности и сравнить его с тем, что имеем сейчас, получаем добротный прирост. Автономности хватает надолго, порой пропадает потребность в дополнительной подзарядке посреди дня. Вы можете сказать, что автономность быстро снижается, и я с вами не могу не согласиться. Все происходит не только из-за низкого, порой, качества, но и из-за постоянного использования смартфона.

Социальные сети, мессенджеры, бесконечные push-уведомления, игры, некачественные зарядные устройства — все это влияет на время жизни аккумулятора и на сохранение емкости. Мы не можем не пользоваться контентом, который есть, а у производителей есть определенный потолок возможностей: невозможно бесконечно увеличивать аккумулятор, смартфоны и так превратились в лопаты, а дальше только форм-фактор планшетов. Получается, что и покупатели, и производители устройств оказались заложниками ситуации. Еще больше новостей об Android ищите в нашем новом Пульсе Mail.ru!

Из чего делают корпус телефона

Мы уже рассказывали о том, что корпуса смартфонов делают из странных материалов, с ними все время что-то не так: то стекло царапается, то алюминий не такой прочный и гнется в кармане. Казалось бы, что производители из года в год предлагают нам какую-то дичь. Но вспомните, какими были популярные смартфоны совсем недавно? Мой друг называет современные массовые автомобили пластиковыми табуретками — то же самое можно сказать и об устройствах недавнего прошлого.

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Согласен, смартфоны из стекла не такие уж и практичные: легко разбить, на стол во время еды не поставишь (скользит). Но это лучше, чем пластмассовый вариант, который выглядит дешево, царапается еще быстрее (а царапины заметнее). Даже современный Galaxy A-серии можно спутать с флагманом из-за его опрятного внешнего вида.

Процессор в смартфоне

Пожалуй, единственный спорный момент. Современные процессоры могут похвастаться добротными цифрами в бенчмарках, но на деле не так все радужно. Новенький блестящий смартфон может оказаться настоящей бедой, если вы не изучили характеристики чипа: тот же MediaTek запросто испортит вам настроение. Кроме того, важную роль играет оптимизация ПО производителей смартфонов, которой они частенько пренебрегают.

Тем не менее: если приобрели смартфон за кругленькую сумму, внимательно отнеслись к техническим характеристикам устройства, то оно будет радовать вас как можно дольше. Вспоминаю свой HTC 8S на Windows Phone: я им пользовался без проблем ровно полтора года, пока не пришло обновление до Windows Phone 8.1: далее гаджет начал зависать, тормозить и быстрее разряжаться. Можете представить, что такое произойдет с каким-нибудь Oppo? Вот и я не могу.

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Как обновить прошивку смартфона

Современные смартфоны обновляют в течение 2-3 лет. Недавно Nokia выпустила самый дешевый смартфон с 5G, пообещав обновлять его в течение трех лет — столько же, сколько у нового Surface Duo от Microsoft. Если производители заявляют такой срок, значит железо сможет работать. Тем обиднее людям, которые в свое время приобрели первые Nokia Lumia и остались не у дел, не получив Windows Phone 8. Сейчас такое сложно представить. И все же, откуда уверенность в таком сроке?

Все дело в том, что операционные системы плавно эволюционируют. Разработчики понимают, чего ждать в ближайшие годы — безумных прорывов точно не случится, а железо в устройствах устанавливается с запасом. Поэтому смартфоны стали жить дольше. Вопрос лишь в том, будете ли вы пользоваться гаджетом к этому времени?

Во многом долговечность смартфона зависит от нас: от бережного отношения, обновления ПО. Не стоит гнаться за актуальной операционной системой — подождите какое-то время, чтобы вышли исправления ошибок. Да, смартфонов сейчас выпускается невероятное количество, на любой вкус и кошелек. Но и жить они стали дольше: даже Android-смартфоны получают актуальное ПО из года в год, а что говорить про iPhone. Возможно, общество скоро изменится, и мы наконец начнем использовать свои смартфоны дольше, а не менять их каждый год.