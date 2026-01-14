Правда ли, что в России запретили брать повербанк на борт самолёта и заряжать от него телефон во время полета

Интернет полон историй о том, как повербанки загораются в самолете прямо в воздухе. Некоторые авиакомпании в разных странах начали вводить ограничения, но у нас в стране с этим ничего не делали. Сегодня, 14 января, стало известно, что российские авиакомпании могут запретить провоз повербанков на борту самолета. В новом требовании много нюансов и его легко обойти, но есть нюанс, которым не стоит пренебрегать.

Запрет на повербанки в самолете в России

Запрет повербанков в самолетах связан с изменением с 1 января 2026 года правил IATA — Международной ассоциации воздушного транспорта, но здесь все не так просто. Во-первых, они носят рекомендательный характер, а во-вторых авикомпании могут трактовать нормы по-своему и даже ужесточать их.

Пока известно, что теперь портативку можно везти только в салоне самолета и располагать исключительно под пассажирским креслом впереди или же в его кармашке. А вот размещать сумку с повербанком на багажной полке нельзя. Это нужно для того, чтобы быстрее заметить и локализовать возгорание.

Можно ли пользоваться повербанком в самолете

При этом пользоваться повербанком в самолете в 2026 году нельзя только во время руления, взлета и посадки. То есть, в моменты, когда воздушное судно находится в самом уязвимом положении. Но можно заряжать от него устройства в горизонтальном полете. Сам повербанк заряжать нельзя на борту самолета в принципе ни от других портативок, ни через розетку в кресле.

Один пассажир имеет право провезти на борту до 20 внешних аккумуляторов и даже больше — по согласованию с авикомпанией. Но емкость одного повербанка не должна превышать 27 000 мАч (100 Вт/ч) — это прописано в правилах IATA. Таким образом, портативки с MagSafe и большинство других повербанков, вроде этого, легко подпадают под это правило. Имейте в виду, что емкость батареи могут проверить при досмотре, главное — чтобы была видна надпись с характеристиками на корпусе.

Что будет, если пауэрбанк загорелся в самолете

Когда начнут действовать новые правила перевозки повербанков в России среди всех компаний — неизвестно. Есть информация, что к ним присоединилась S7 Airlines. Однако нет сомнений, что и остальные российские авиаперевозчики их внедрят, так как они по-прежнему следуют рекомендациям IATA.

При этом авиакомпания, скорее всего, никак не проверит наличие портативки на багажной полке. Впрочем, с этим лучше не рисковать: при возгорании может грозить уголовная ответственность по статье 267 (штраф до 300 000 рублей и до 10 лет лишения свободы), а также возмещением ущерба самолету. Так что, перевозка повербанка на борту самолета в 2026 году — теперь исключительно под вашу ответственность.