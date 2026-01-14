Правда ли, что в России запретили брать повербанк на борт самолёта и заряжать от него телефон во время полета

  2. Темы
  3. Это интересно
Иван Герасимов

Интернет полон историй о том, как повербанки загораются в самолете прямо в воздухе. Некоторые авиакомпании в разных странах начали вводить ограничения, но у нас в стране с этим ничего не делали. Сегодня, 14 января, стало известно, что российские авиакомпании могут запретить провоз повербанков на борту самолета. В новом требовании много нюансов и его легко обойти, но есть нюанс, которым не стоит пренебрегать.

Правда ли, что в России запретили брать повербанк на борт самолёта и заряжать от него телефон во время полета. Повербанки больше нельзя брать в самолет в России. Правда или вымысел? Фото: vegerpower.com. Фото.

Повербанки больше нельзя брать в самолет в России. Правда или вымысел? Фото: vegerpower.com

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ И УЗНАВАЙ О СКИДКАХ ПЕРВЫМ

Запрет на повербанки в самолете в России

Запрет повербанков в самолетах связан с изменением с 1 января 2026 года правил IATA — Международной ассоциации воздушного транспорта, но здесь все не так просто. Во-первых, они носят рекомендательный характер, а во-вторых авикомпании могут трактовать нормы по-своему и даже ужесточать их.

Запрет на повербанки в самолете в России. Теперь портативку можно провозить только в салоне, держа ее перед глазами. Фото: cnn.com. Фото.

Теперь портативку можно провозить только в салоне, держа ее перед глазами. Фото: cnn.com

Пока известно, что теперь портативку можно везти только в салоне самолета и располагать исключительно под пассажирским креслом впереди или же в его кармашке. А вот размещать сумку с повербанком на багажной полке нельзя. Это нужно для того, чтобы быстрее заметить и локализовать возгорание.

Основателя OnePlus объявили в уголовный розыск. Рассказываем, что он наворотил

Можно ли пользоваться повербанком в самолете

При этом пользоваться повербанком в самолете в 2026 году нельзя только во время руления, взлета и посадки. То есть, в моменты, когда воздушное судно находится в самом уязвимом положении. Но можно заряжать от него устройства в горизонтальном полете. Сам повербанк заряжать нельзя на борту самолета в принципе ни от других портативок, ни через розетку в кресле.

Можно ли пользоваться повербанком в самолете. Согласно новым требованиям портативкой можно пользоваться только во время полета. Фото: mojogear.eu. Фото.

Согласно новым требованиям портативкой можно пользоваться только во время полета. Фото: mojogear.eu

Один пассажир имеет право провезти на борту до 20 внешних аккумуляторов и даже больше — по согласованию с авикомпанией. Но емкость одного повербанка не должна превышать 27 000 мАч (100 Вт/ч) — это прописано в правилах IATA. Таким образом, портативки с MagSafe и большинство других повербанков, вроде этого, легко подпадают под это правило. Имейте в виду, что емкость батареи могут проверить при досмотре, главное — чтобы была видна надпись с характеристиками на корпусе.

Что будет, если пауэрбанк загорелся в самолете

Когда начнут действовать новые правила перевозки повербанков в России среди всех компаний — неизвестно. Есть информация, что к ним присоединилась S7 Airlines. Однако нет сомнений, что и остальные российские авиаперевозчики их внедрят, так как они по-прежнему следуют рекомендациям IATA.

Какой повербанк можно брать в самолет: обзор подходящих моделей

При этом авиакомпания, скорее всего, никак не проверит наличие портативки на багажной полке. Впрочем, с этим лучше не рисковать: при возгорании может грозить уголовная ответственность по статье 267 (штраф до 300 000 рублей и до 10 лет лишения свободы), а также возмещением ущерба самолету. Так что, перевозка повербанка на борту самолета в 2026 году — теперь исключительно под вашу ответственность.

Теги
Новости по теме
Для чего в России делают единый интернет-ID, и как его будут использовать
Не работает Сбербанк, ВТБ и Т-Банк: почему не открываются банковские приложения и не проходят переводы
Почему Госуслуги заблокировали на 72 часа, и что делать
Лонгриды для вас
Первый классный планшет 2026 года! На Ozon появился OSCAL Pad 200 с гигантским экраном

Еще не все успели доесть новогодние салаты, а производители техники уже включили конвейер на полную мощность. Да так, что прямо с порога нас встречает один из лучших планшетов 2026 года! Столь смелые слова относительно нового OSCAL Pad 200 могут показаться слишком громкими, но всем своим видом он оправдывает ожидания, предлагая оптимальное соотношение цены и заявленных производителем характеристик.

Читать далее
До 1 ноября всем нужно сократить количество сим-карт. Иначе вам заблокируют все номера

Государство пытается сократить количество мошеннических схем в сети при помощи регулирования сотовой индустрии. Так, с 1 ноября 2025 года вступает в силу новое правило, ограничивающее количество сим-карт, зарегистрированных на одного гражданина РФ.

Читать далее
Личный опыт: как диктофон с ИИ помогает людям в работе

Не так давно мне довелось помочь одной своей знакомой с выбором очень интересного устройства — диктофона с искусственным интеллектом. У нее юридическая фирма, и была необходимость вести запись судебных заседаний на едином для всех сотрудников устройстве. Чтобы не было необходимости задействовать личные смартфоны и зависеть от их уровня заряда. Оказывается, за последние годы такие устройства лишь набирают популярность, и я предлагаю разобраться, зачем они нужны и кому реально могут пригодиться.

Читать далее
Новости партнеров
Почему Гренландия — самое уникальное место на Земле?
Почему Гренландия — самое уникальное место на Земле?
Виталик Бутерин призвал сделать Эфириум устойчивым без активного участия разработчиков. Что это значит?
Виталик Бутерин призвал сделать Эфириум устойчивым без активного участия разработчиков. Что это значит?
Чем заменить Roblox: В России вышла Minecraft 2 — игра Hytale. Как купить, скачать и начать играть?
Чем заменить Roblox: В России вышла Minecraft 2 — игра Hytale. Как купить, скачать и начать играть?