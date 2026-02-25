Представлена One UI 8.5 с новыми функциями. Что изменилось и какие смартфоны Samsung Galaxy получат обновление

Сегодня, после мероприятия Galaxy Unpacked 2026, Samsung представила One UI 8.5. Хоть обновление и носит промежуточный характер, в нем много интересных нововведений для владельцев смартфонов Galaxy. Уже сейчас мы знаем почти все функции, а также список смартфонов, совместимых с One UI 8.5. Не считая Galaxy S26, конечно же. Разбираемся, чего ждать от апдейта и как обновить свой аппарат.

Новые функции One UI 8.5

Список новых функций One UI 8.5 инсайдеры раскрыли задолго до презентации. Изменения затронули как Galaxy AI, так и энергопотребление и интерфейс. Еще раз повторимся: для промежуточного апдейта это невероятно много — позавидуют даже владельцы iPhone.

В Galaxy AI появится непрерывная генерация изображений через Photo Assist.

AI‑ассистент отвечает на звонки, записывает ответы, но не работает на русском.

Обновлен помощник Bixby: теперь он поддерживает подробные ответы, хранит историю прошлых запросов и имеет улучшенное управление устройствами.

Появился выбор нейросети по умолчанию — Perplexity или Gemini.

Обновили функции подключения и связи. Добавили совместное использование хранилища и быстрое подключение к устройствам Smart View.

Обновлен раздел аккумулятора и питания: теперь в нем есть ограничения для режима экономии заряда.

Новый дизайн системы: появились трёхмерные иконки и перерисованные элементы интерфейса в духе Liquid Glass.

При срабатывании будильника отображается погода в выбранном месте.

Обновленная галерея с измененным интерфейсом и «Личный альбом», работающий отдельно от Knox.

Новый фоторедактор, который умеет и удалять объекты, и добавлять. Также добавили функцию записи части экрана.

Браузер Samsung теперь с AI‑функциями: есть сводки статей, перевод страниц, загрузка всех изображений с сайта одним действием.

А еще появилось временное отключение автоматической блокировки: она активируется снова через 30 минут, чтобы повысить безопасность данных.

А еще режим DeX научили запоминать расположение окон и открытых приложений после выхода из режима. Удобно, ведь не придется лишний раз ничего открывать заново.

Какие смартфоны получат One UI 8.5

One UI 8.5 получат все актуальные смартфоны Samsung с One UI 8.0. Среди них и бюджетные модели, и флагманы прошлых лет. Соответственно, и список поддерживаемых моделей весьма обширный. Ищите свое устройство ниже!

Galaxy S : S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra и S21 FE.

: S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra и S21 FE. Galaxy Z : Galaxy Z TriFold, Z Fold 7, Z Flip 7, Z Fold SE, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4 и Z Flip 4.

: Galaxy Z TriFold, Z Fold 7, Z Flip 7, Z Fold SE, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4 и Z Flip 4. Galaxy A : A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A26, A25, A24, A17, A16, A15, A07, A06.

: A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A26, A25, A24, A17, A16, A15, A07, A06. Galaxy F : F56, F55, F54, F36, F34, F17, F16, F15, F07, F06.

: F56, F55, F54, F36, F34, F17, F16, F15, F07, F06. Galaxy M : Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53, M36, M34, M33, M17, M16, M15, M07, M06.

: Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53, M36, M34, M33, M17, M16, M15, M07, M06. Планшеты Galaxy Tab: Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 Lite, Tab S10 FE, Tab S10 FE+, Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, S9 FE+, Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S6 Lite (2024), Tab A11, Tab A11+, Tab A9, Tab A9+, Tab Active 5 и Tab Active 5 Pro.

Кстати, для многих смартфонов из списка One UI 8.5 станет последним крупным обновлением. Обязательно узнайте, какие из них больше не получат прошивку с важными нововведениями.

Как скачать One UI 8.5

Скорее всего, релиз One UI 8.5 будет проходить волнами и сначала смогут обновиться только владельцы флагманских моделей. Если у вас топовый Samsung, можете заранее проверить наличие обновления.

Зайдите в настройки. Выберите «Обновление ПО». Выберите пункт «Загрузка и установка». Если такого пункта нет, выберите «Обновить» или «Загрузка файлов обновления вручную». Дождитесь, пока смартфон найдет новую прошивку, а затем нажмите «Обновить». После скачивания нажмите «Перезапустить».

