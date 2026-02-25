Представлена One UI 8.5 с новыми функциями. Что изменилось и какие смартфоны Samsung Galaxy получат обновление

Иван Герасимов

Сегодня, после мероприятия Galaxy Unpacked 2026, Samsung представила One UI 8.5. Хоть обновление и носит промежуточный характер, в нем много интересных нововведений для владельцев смартфонов Galaxy. Уже сейчас мы знаем почти все функции, а также список смартфонов, совместимых с One UI 8.5. Не считая Galaxy S26, конечно же. Разбираемся, чего ждать от апдейта и как обновить свой аппарат.

Представлена One UI 8.5 с новыми функциями. Что изменилось и какие смартфоны Samsung Galaxy получат обновление. One UI 8.5 анонсировали официально. Фото: androidcentral. Фото.

One UI 8.5 анонсировали официально. Фото: androidcentral

Новые функции One UI 8.5

Список новых функций One UI 8.5 инсайдеры раскрыли задолго до презентации. Изменения затронули как Galaxy AI, так и энергопотребление и интерфейс. Еще раз повторимся: для промежуточного апдейта это невероятно много — позавидуют даже владельцы iPhone.

  • В Galaxy AI появится непрерывная генерация изображений через Photo Assist.
Новые функции One UI 8.5. Появилась лента с историей редактирования. Фото: bgr.com. Фото.

Появилась лента с историей редактирования. Фото: bgr.com

  • AI‑ассистент отвечает на звонки, записывает ответы, но не работает на русском.
  • Обновлен помощник Bixby: теперь он поддерживает подробные ответы, хранит историю прошлых запросов и имеет улучшенное управление устройствами.
  • Появился выбор нейросети по умолчанию — Perplexity или Gemini.
  • Обновили функции подключения и связи. Добавили совместное использование хранилища и быстрое подключение к устройствам Smart View.
  • Обновлен раздел аккумулятора и питания: теперь в нем есть ограничения для режима экономии заряда.
  • Новый дизайн системы: появились трёхмерные иконки и перерисованные элементы интерфейса в духе Liquid Glass.
Новые функции One UI 8.5. Обновленная панель быстрого доступа выглядит минималистично. Фото.

Обновленная панель быстрого доступа выглядит минималистично

  • При срабатывании будильника отображается погода в выбранном месте.
  • Обновленная галерея с измененным интерфейсом и «Личный альбом», работающий отдельно от Knox.
Новые функции One UI 8.5. Теперь есть скрытый альбом для хранения снимков. Фото: bgr.com. Фото.

Теперь есть скрытый альбом для хранения снимков. Фото: bgr.com

  • Новый фоторедактор, который умеет и удалять объекты, и добавлять. Также добавили функцию записи части экрана.
  • Браузер Samsung теперь с AI‑функциями: есть сводки статей, перевод страниц, загрузка всех изображений с сайта одним действием.
Новые функции One UI 8.5. Еще одно приятное нововведение для безопасности личных данных. Фото: androidpolice. Фото.

Еще одно приятное нововведение для безопасности личных данных. Фото: androidpolice

  • А еще появилось временное отключение автоматической блокировки: она активируется снова через 30 минут, чтобы повысить безопасность данных.

А еще режим DeX научили запоминать расположение окон и открытых приложений после выхода из режима. Удобно, ведь не придется лишний раз ничего открывать заново.

Вышел Samsung Galaxy S26: новые функции, характеристики и цена в России

Какие смартфоны получат One UI 8.5

Какие смартфоны получат One UI 8.5. Список поддерживаемых устройств One UI 8.5 весьма обширный. Фото: androidauthority.com. Фото.

Список поддерживаемых устройств One UI 8.5 весьма обширный. Фото: androidauthority.com

One UI 8.5 получат все актуальные смартфоны Samsung с One UI 8.0. Среди них и бюджетные модели, и флагманы прошлых лет. Соответственно, и список поддерживаемых моделей весьма обширный. Ищите свое устройство ниже!

  • Galaxy S: S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra и S21 FE.
  • Galaxy Z: Galaxy Z TriFold, Z Fold 7, Z Flip 7, Z Fold SE, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4 и Z Flip 4.
  • Galaxy A: A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A26, A25, A24, A17, A16, A15, A07, A06.
  • Galaxy F: F56, F55, F54, F36, F34, F17, F16, F15, F07, F06.
  • Galaxy M: Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53, M36, M34, M33, M17, M16, M15, M07, M06.
  • Планшеты Galaxy Tab: Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 Lite, Tab S10 FE, Tab S10 FE+, Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, S9 FE+, Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S6 Lite (2024), Tab A11, Tab A11+, Tab A9, Tab A9+, Tab Active 5 и Tab Active 5 Pro.

Кстати, для многих смартфонов из списка One UI 8.5 станет последним крупным обновлением. Обязательно узнайте, какие из них больше не получат прошивку с важными нововведениями.

Как скачать One UI 8.5

Скорее всего, релиз One UI 8.5 будет проходить волнами и сначала смогут обновиться только владельцы флагманских моделей. Если у вас топовый Samsung, можете заранее проверить наличие обновления.

  1. Зайдите в настройки.
  2. Выберите «Обновление ПО».
  4. Выберите пункт «Загрузка и установка». Если такого пункта нет, выберите «Обновить» или «Загрузка файлов обновления вручную».
  6. Дождитесь, пока смартфон найдет новую прошивку, а затем нажмите «Обновить». После скачивания нажмите «Перезапустить».

