Представлена Origin OS. Как бы выглядела iOS 14, если бы была оболочкой для Android

Вам нравится Android? Не отвечайте. Я и сам прекрасно знаю, что хоть ответ в большинстве случаев будет утвердительным, очевидно, что каждый отвечающий будет иметь в виду тот Android, который знаком именно ему. Не то чтобы я брался философствовать об индивидуальных особенностях восприятия каждой конкретной личности. Вовсе нет. Просто Android – это очень податливая операционная система, из которой каждый производитель как из пластилина лепит именно то, что ему нравится. Вот, например, Vivo слепила из Android всем известную iOS 14.

Origin OS выглядит как iOS 14. Не исключаю, что Vivo специально затеяли запуск новой оболочки, увидев, какой классной получилась обновлённая операционка Apple. Правда, почему ради этого нельзя было просто выпустить апдейт для Funtouch OS, непонятно.

Как вы уже, вероятно, поняли, Origin OS – это новая программная оболочка Vivo. Мы уже как-то говорили о ней в контексте возможности переключения между оболочкой и стоковым Android. Тогда появился слух, что Vivo планирует позволить владельцам фирменных смартфонов при необходимости менять оформление операционной системы, переключаясь между чистой ОС и Origin OS. Это было бы очень удобно, например, если экстерьер оболочки не устраивает, однако терять функциональность, отсутствующую в стоковой Android, не хочется.

Оболочка Android, похожая на iOS

О том, чем именно вдохновлялись разработчики Origin OS, свидетельствуют изображения рабочего стола оболочки. Его оформление до боли напоминает iOS 14. Несмотря на то что Vivo отказалась от использования квадратных иконок приложений, часть из них имеет точно такую форму, как на смартфонах Apple, а концепция виджетов – так и вовсе нагло слизана с iOS. Правда, истинная сущность Origin OS, построенной на базе Android, всё равно прорывается – слишком уж многообразно и ярко выглядят виджеты в исполнении Vivo.

Слух о возможности переключаться с Origin OS на стоковый Android в смартфонах Vivo не подтвердился. Возможно, разработчикам компании не удалось реализовать такой механизм, а, возможно, они и не планировали этого делать.

Вообще, складывается полное впечатление, что теперь не иконки приложений, а виджеты стали доминантой рабочего стола. В принципе это логично, учитывая, что они, во-первых, содержат самую актуальную информацию из программ, которые олицетворяют, позволяя не открывать их без крайней нужды. А, во-вторых, виджеты – это всё-таки интерактивный элемент операционной системы, который может меняться в зависимости от определённых событий. Например, на внешний вид рабочего стола Origin OS будут влиять пропущенные звонки, уведомления или напоминания.

Чем крута Origin OS

Впрочем, сменой внешности дело не ограничилось. Для удобства взаимодействия с интерфейсом Origin OS была реализована кастомная система жестов, состоящая из более чем 20 сочетаний. Это очень круто, поскольку многим стандартный набор свайпов по тем или иным причинам не подходят. Я уже рассказывал о том, почему отказался от жестов в пользу наэкранных кнопок, в этой статье. Vivo решила предотвратить такой исход среди своих пользователей и предложила им выбрать тот вариант управления смартфоном, который им покажется наиболее удобным.

Vivo не озвучила сроков релиза Origin OS. Обычно так делают, когда релиза предстоит ждать ещё очень долго. Поэтому я бы предложил ориентироваться на начало следующего года. А к тому времени, вероятно, китайцы прикрутят возможность переключения с Origin OS на чистый Android.

Но особенно круто, что инженеры Vivo самым глубоким образом оптимизировали хард своих смартфонов под софт, обучив Origin OS использовать часть встроенной памяти в качестве оперативной. Правда, искусственно объём ОЗУ можно нарастить только на 3 ГБ. В результате смартфон с 8 ГБ оперативки будет иметь 12 ГБ, а смартфон с 12 ГБ – 15 ГБ. В принципе неплохо. Другое дело, что я слабо представляю, как это было реализовано. Ведь оперативная память в принципе имеет другой стандарт и работает намного быстрее, чем постоянная, поскольку процессы, которые она поддерживает, должны выполняться мгновенно.