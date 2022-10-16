Премиальная подписка WhatsApp и телефоны будущего: итоги недели

Минувшая неделя оставила нам не так много интересных новостей из мира Android, как нам этого хотелось бы. Тем не менее, что-то все равно было. Samsung рассказала, какими она видит технологии в ближайшие пару лет. И пусть прогнозы в основном касались памяти и графики, но от этого информация не становится менее интересной. Ведь вам тоже хотелось бы узнать, когда компания представит 32 ГБ оперативки? А еще, на этой неделе Алиса научилась полноценно определять членов семьи, чтобы те получали от нее свои функции. Были и другие новости. Например, о премиальной подписке WhatsApp и еще кое-чем. Все это и многое другое мы обсудим в нашей традиционной новостной подборке.

Премиальная подписка WhatsApp скоро появится

Пользователи WhatsApp, которые были с ним в первые годы его существования, помнят, как одно время он был платным, и чтобы он работал, тем, кто его скачал, надо было пусть немного, но раскошелиться. Потом его выкупила компания Марка Цукерберга, которая сейчас запрещена в Российской Федерации. С тех пор платить за пользование мессенджером не приходилось, но упомянутая компания стремится зарабатывать деньги и хочет делать это даже на WhatsApp. Именно поэтому его версия с приставкой Premium доступна в бета-версии приложения. И подтверждений слухов о том, что компания готовится внедрить услугу подписки для бизнес-пользователей все больше. Это не так плохо, но давайте все равно обсудим это и поймем, стоит ли переживать из-за того, что WhatsApp может стать платным.

Сайт WABetaInfo утверждает, что WhatsApp готовится представить план Premium для бизнес-пользователей. Служба обмена мгновенными сообщениями, предоставляемая Meta (запрещена в России), не считается очень эффективным инструментом. Компании знают, что платформа, как и другие сервисы IT-гиганта, является одной из первоочередных целей хакеров. Можно с ходу найти огромное количество проблем, с которыми сталкивается большинство профессионалов. К счастью, крупные компании понимают, что кибербезопасность необходима для выживания в современном мире, но не у всех получается сделать то, что действительно будет предлагать высокий уровень защиты.

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Эти проблемы не мешают WhatsApp смело пытаться добиться успеха со своим мессенджером. Ежемесячная подписка скоро станет официальной платформой. Участники бета-программы WhatsApp уже могут получить доступ к новому меню WhatsApp Premium на своих смартфонах. Зайдя в настройки приложения, у них будет возможность создавать собственные контактные ссылки с помощью приложения, например, https://wa.me/[название];

Вы по-прежнему можете менять эту ссылку раз в три месяца. Даже если вы хотите, чтобы другие пользователи помнили ваш адрес, после изменения предыдущая ссылка снова станет доступной для других пользователей. Аналогично этому WhatsApp Premium позволяет совместно использовать учетную запись на 10 устройствах. Эта функция еще более интересна для корпоративных пользователей. Благодаря этому пользователи получат единую учетную запись для своей компании и смогут более эффективно работать вместе.

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Таким образом, обычные люди, составляющие большинство пользователей приложения, не смогут подписаться на такую ​​услугу. С другой стороны, существует широкий спектр платных и бесплатных приложений, доступных профессионалам. И WhatsApp будет сложно добиться успеха. Не исключено, конечно, что возможность проводить видеозвонки c 32 участниками склонит чашу весов в его пользу, но гарантий этого нет. В настоящее время нет информации о дате запуска или цене WhatsApp Premium. Он доступен только через бета-тестирование на iOS и в бета-версии приложения для Android. Эти функции могут меняться в зависимости от рынка.

Сам WhatsApp хоть и является самым популярным мессенджером в мире, но все равно не может считаться лучшим. Он простой и понятный, но тот же Telegram в последнее время сильно прибавил и растет буквально с каждым днем. Особенно после того, как WhatsApp совершает какие-то просчеты. Мы с этим сталкивались уже не один раз. То какая-то утечка, то глобальный сбой, а то и внедрение провальных функций. При этом все время есть отставание от Telegram по функциональности. Все это может привести к тому, что звание самого популярного мессенджера может достаться другому. Впрочем, пока говорить об этом рано, и у WhatsApp еще есть шансы сохранить лидерство.

Какими будут смартфоны в будущем

Samsung относится к числу компаний, которые постоянно предлагают что-то новое. В то время, как другие лишь копируют тренды, получая популярность за счет невысоких цен своих продуктов, корейская компания имеет огромную исследовательскую базу и большое количество патентов. Именно такая компания может говорить о том, что нас ждет в будущем, и она это делает. Благодаря ей теперь мы узнали, какими будут смартфоны будущего. А имея эту информацию, вы можете решить для себя, стоит ли покупать смартфон сейчас или лучше подождать пару лет.

Согласно Computerbase, Samsung представила свою дорожную карту по развитию индустрии смартфонов на мероприятии Samsung Foundry Forum 2022. В основном прогнозы касаются объемов памяти и скорости ее работы. Как показано на рисунке ниже, Samsung перейдет на этап 1 млрд нм уже 2023 году. Кроме того, емкость чипа памяти достигнет 24 — 32 ГБ. Кроме того, скорость обмена данными составит 6,4-7,2 Гбит/с.

Что касается видеопамяти, то в следующем году выйдет ее новое поколение — GDDR7. Таким образом, среднесрочный фейслифтинг нового поколения видеокарт AMD и Nvidia может использовать видеопамять GDDR7.

Кроме того, Samsung также дала некоторые более долгосрочные прогнозы. Компания планирует выпустить память DDR6 в 2026 году и достичь скорости 10 Гбит/с в 2027 году. Samsung также обнародовала план развития флэш-памяти, а чипы V9 NAND ожидаются в 2024 году.

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Samsung указала на своем предыдущем мероприятии Tech Day 2022, что ее V-NAND девятого поколения находится в стадии разработки. Согласно графику компании, этот чип будет запущен в массовое производство в 2024 году. К 2030 году компания планирует объединить более 1000 слоев NAND для лучшей поддержки будущих технологий, интенсивно использующих данные. Также было объявлено, что самая большая в мире память TLC V-NAND емкостью 1 ТБ будет доступна клиентам уже к концу этого года.

Вероятность реализации таких прогнозов почти не вызывает сомнений. Ведь именно корейская компания является одним из мировых лидеров по созданию памяти. Именно ее планки оперативки и SSD продаются лучше остальных и имеют характеристики, которым доверяют пользователи во всем мире. Я сам, когда выбирал, какой SSD купить для своего компьютера, выбрал Samsung. Внешний SSD для работы с данными у меня также Samsung T5. Это, наверное, самый массовый внешний SSD в мире.

На мероприятии Samsung Tech Day 2022 президент Samsung Electronics и глава подразделения памяти Юнг Бэ Ли заявил, что компания произвела в общей сложности 1 трлн ГБ памяти за более чем 40 лет. Интересно то, что около половины из этого 1 трлн ГБ было произведено за последние три года. Это говорит о существенном росте не только возможностей самой компании, но и спроса на бОльшие объемы памяти среди пользователей.

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Samsung так же утверждает, что является лидером в области DRAM и NAND в течение 30 и 20 лет соответственно. В настоящее время Samsung разрабатывает DRAM пятого поколения 10-нм класса (1b). Компания также разрабатывает вертикальную память NAND восьмого и девятого поколения (V-NAND). Компания обещает продолжать предоставлять самую мощную комбинацию технологий памяти в течение следующего десятилетия.

В конце Samsung подтвердила свою главную цель — повысить ценность для клиентов. Она также утверждает, что придерживается философии развития, ориентированной на клиента, для дальнейшего расширения партнерских отношений с экосистемой.

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Если все сказанное сбудется, а компания продолжит придерживаться своих позиций, у нее есть все шансы не только сохранить лидерство, но и укрепить его. Посмотрим, что из этого получится, но пока Samsung показала нам перспективы светлого технологического будущего. Посмотрим, что из этого получится. А чтобы не пропускать свежие новости из мира технологий, подписывайтесь на наш Telegram-канал или следите за нашим Дзен. А если вы хотите обсудить эту или другие новости, переходите в комментарии или в наш Telegram-чат.

Алиса умеет отличать людей друг от друга

Яндекс Станция — один из немногих современных гаджетов, которым пользуется вся семья. Дети с её помощью слушают сказки, играют и получают умные ответы на все свои вопросы. А взрослые — ставят будильник и напоминания. Однако при разности подходов и те, и другие слушают на Станции музыку. Другое дело, что долгое время Алиса позволяла сохранять треки из Яндекс Музыки в избранное только одному человеку, которого запоминала как единственного хозяина. Но с выходом последнего обновления голосовая ассистентка научилась различать голоса всех членов семьи. Осталось разобраться, как это работает.

По сути, запоминание Алисой вашего голоса — это быстрое создание индивидуального профиля. Благодаря этому ассистент начинал отличать ваш голос от голосов других членов семьи и позволял вам выполнять какие-то действия, недоступные остальным.

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Например, сохранять любимые треки в избранное и удалять их оттуда. Всем остальным этого делать было нельзя. При попытке провернуть что-то подобное Алиса бы ответила отказом, напомнив залётному пользователю, что главный диджей тут вы.

Сделать так, чтобы Алиса запомнила вас и ваш голос, в принципе несложно:

Позовите Алису голосом или нажав на кнопку вызова ассистента;

Произнесите кодовую фразу: “Алиса, запомни мой голос”;

Представьтесь, чтобы Алиса могла называть вас по имени;

Повторите за Алисой несколько тестовых фраз, чтобы она могла лучше запомнить ваш голос.

Вот, собственно, и всё. Теперь вы можете управлять Алисой как полноценный владелец без ограничений. Причём если обмануть ассистента детским голосом, сделав его грубее, в принципе возможно, то вот подделать тембр владельца точно не получится. Я проверял это на себе — ничего не вышло. Но ведь нам не это нужно, не так ли? Нас интересует возможность внести в память Алисы несколько голосов.

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Такая возможность появилась в последнем обновлении Яндекс Станций всех моделей, независимо от даты выпуска. Устанавливать апдейт принудительно не стоит. Колонка сделает это автоматически без вашего участия, поэтому не заморачивайтесь. Если вы читаете эту статью после 11 октября, знайте: ваша Станция уже обновилась и вы можете внести в её память больше одного голоса. Правда, без нюансов всё равно не обошлось.

Во-первых, владелец — то есть человек, который внёс свой голос в память Алисы первым — должен дать вам на это разрешение. Даже если им был ваш собственный ребёнок.

Во-вторых, вам понадобится другое устройство с установленным приложением “Умный Дом” от Яндекса и собственным аккаунтом, отличным от учётной записи, к которой привязана Станция.

Для членов одной семьи это может быть не очень удобно. Особенно, если вы приглашаете к управлению Станцией маленьких детей, у которых нет собственного аккаунта. На мой взгляд, было бы логичнее просто позволить колонке запоминать разные голоса, не проходя регистрацию. Однако другого всё равно не дано. Поэтому переходим непосредственно к настройке:

Запустите приложение “Умный дом” на устройстве, к которому изначально была привязана Алиса;

В правом верхнем углу нажмите на значок “+”;

В строке “Добавить” выберите вкладку “Людей”;

На экране появится QR-код — дайте отсканировать его человеку, которого хотите пригласить к управлению Станцией;

После того, как он отсканирует код, ему будет позволено установить сопряжение с Алисой в Станции.

Таким образом можно добавить в Алису до 5 человек, включая основного владельца Станции. После этого для всех новичков, которых вы добавили, не будет ограничений на управление устройствами умного дома, если они у вас есть, и на взаимодействие с разделом “Избранное” на Яндекс Музыке. Удобно, что понравившиеся треки у каждого пользователя будут своими. То есть они не будут смешиваться друг с другом.

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В Яндексе очень круто продумали управление Станцией несколькими людьми. Например, если кто-то один скажет, что ему понравился конкретный трек, то второй, третий и все остальные смогут сказать что-то вроде “Мне тоже” или “Добавь его и ко мне”. То есть им не придётся проговаривать всю фразу-триггер “Алиса, мне нравится этот трек” полностью. Это делает взаимодействие с колонкой более простым и непринуждённым, как если бы вы общались с живым человеком.

Если Станций несколько, вы сможете выбрать в настройках приложения “Умный дом” ту, которой хотите управлять конкретно вы. При этом все остальные не будут реагировать на вас как на хозяина. Однако при желании можно сделать и так, чтобы все колонки узнавали ваш голос. Но и в том, и в другом случае необходимо, чтобы все Станции были привязаны к аккаунту с активной подпиской на Яндекс Плюс Мульти. В противном случае подключить дополнительных людей к управлению не получится.

Проблемы с умным домом

А теперь, заодно поговорим о проблемах умного дома. В последние годы многих пользователей не покидает мысль создать умный дом, тем более, что каких-то бешеных затрат не требует. Умная колонка, парочка лампочек, умных розеток, датчики — вот и дело в шляпе. Может показаться, что это баловство, но на деле это очень удобно: особенно, если все аксессуары расставлены по всей квартире и завязаны на нескольких умных колонках, а не по отдельности в каждой комнате вперемешку с обычными лампочками. На самом деле, тот же Умный дом с Алисой не так уж прост: вот несколько популярных проблем, с которыми вы можете столкнуться в процессе использования.

Часто пользователи Умного дома могут заметить, что по голосовой команде или через приложение не включается лампочка или любой другой аксессуар в тот момент, когда он так нужен. При этом есть звук активации Алисы, но устройство не включается. Речи о неисправности быть не может — все решается довольно просто.

Умная лампочка не включается из-за плохого сигнала Wi-Fi или сотовой связи. Попробуйте перезагрузить смартфон или роутер, подождать пару минут и снова включить аксессуар.

из-за плохого сигнала Wi-Fi или сотовой связи. Попробуйте перезагрузить смартфон или роутер, подождать пару минут и снова включить аксессуар. Если пытаетесь включить умную лампочку голосом , а она не активируется, попробуйте произнести фразу погромче. В последнее время фраза «Алиса, свет!» не работает, поэтому нужно добавить команду вручную или же говорить «Алиса, включи свет!».

, а она не активируется, попробуйте произнести фразу погромче. В последнее время фраза «Алиса, свет!» не работает, поэтому нужно или же говорить «Алиса, включи свет!». Аксессуар умного дома не включается по команде из-за того, что Яндекс.Станция вас не слышит , находясь в другой комнате. Попробуйте подойти ближе, а если нет возможности, то воспользуйтесь Алисой на телефоне через приложение Умный дом.

из-за того, что , находясь в другой комнате. Попробуйте подойти ближе, а если нет возможности, то воспользуйтесь Алисой на телефоне через приложение Умный дом. Попробуйте удалить аксессуар из приложения Умный дом и добавить его заново. Если используете неоригинальную лампочку, то лучше воспользуйтесь нашей инструкцией.

Чаще всего проблема с умными лампочками возникает из-за того, что кто-то по привычке нажал на выключатель. Проверьте, чтобы он был во включенном положении. Кстати, если у вас по команде одновременно включаются сразу все лампочки, то фирменная лампочка Яндекса включается быстрее. Увы, с этим ничего поделать нельзя.

4 фишки Яндекс Станции 2, о которых должен знать каждый

При использовании умного дома на протяжении нескольких месяцев у пользователей возникает проблема: Алиса говорит, что устройство недоступно. Это касается не только умных лампочек и розеток, но и, например, роботов-пылесосов. У меня была такая ситуация: я добавил робот-пылесос Elari в умный дом и запускал его по команде. Но в один момент он перестал запускаться через Яндекс.Станцию. Вот, какие есть причины.

Устройство разлогинилось в фирменном приложении из-за того, что им долго не пользовались. Зайдите в учетную запись заново, затем удалите устройство из умного дома Яндекса, после чего добавьте заново.

Если умное устройство работает на аккумуляторе, возможно, оно разрядилось. Например, робот-пылесос долгое время не подключен к зарядной станции.

У некоторых сторонних гаджетов довольно скудный набор голосовых команд. Тот же робот-пылесос Elari через Яндекс.Станцию можно только включать/выключать, остальные команды доступны только в фирменном приложении.

Возможно, вы сменили пароль от точки доступа Wi-Fi, но не поменяли его в настройках устройства в приложении Умный дом: удалите его и подключите заново с новым паролем Wi-Fi.

Обратите внимание, что некоторые устройства теперь нельзя подключить к умному дому Яндекса из-за санкций. Например, гаджеты Philips Hue прекратили поддержку навыков с помощью Алисы, поэтому теперь работают лишь через родное приложение.

Алиса, запомни мой голос: Как научить Яндекс Станцию различать разных людей

Вы можете создать сценарий в умном доме Яндекса, благодаря которому одновременно будут задействованы сразу несколько устройств. Например, по команде «Алиса, я дома» включится свет, чайник, и любимый плейлист или радиостанция. Иногда сценарий не срабатывает частично или полностью. Почему так?

В квартире отключена электроэнергия или пропало соединение с интернетом, поэтому устройства не включатся.

На Яндекс.Станции выключен микрофон , поэтому она вас не слышит. Или же вы находитесь далеко от колонки.

, поэтому она вас не слышит. Или же вы находитесь далеко от колонки. Бывает и так, что Яндекс.Станция обновляется или зависает. К счастью, команду для выполнения сценария можно произнести через приложение на телефоне заранее, пока вы еще не пришли домой.

или зависает. К счастью, команду для выполнения сценария можно произнести через приложение на телефоне заранее, пока вы еще не пришли домой. Случайно включился не тот сценарий в Яндексе. Зайдите в приложение Умный дом на вкладку «Сценарии», выберите нужный и справа вверху деактивируйте переключатель.

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Также многие замечают, что при запуске сценария в Яндексе некоторые устройства не включаются: дело в том, что в настройках сценария нужно добавить каждый по отдельности. Например, лампочку в коридоре, прихожей, иначе включится только та, что уже добавлена ранее.