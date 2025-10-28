Превращаем любую фотографию в реалистичную 3D-модель с помощью нейросетей

  2. Темы
  3. Это интересно
Юрий Кудлович

Еще недавно компьютеры с трудом обрабатывали готовые фотографии, а теперь они способны буквально штамповать картинки пачками. Что уж говорить про 3D-графику, которую раньше делали только на профессиональных системах, а сейчас десятки бесплатных нейросетей позволяют создавать практически блокбастеры, причем все это в рамках браузера. В том числе сейчас можно превратить любой объект на фотографии в трехмерную модель.

Превращаем любую фотографию в реалистичную 3D-модель с помощью нейросетей. Seed3D создает очень реалистичные объекты. Изображение: arxiv.org. Фото.

Seed3D создает очень реалистичные объекты. Изображение: arxiv.org

Нейросеть для создания 3D-моделей

Китайский технологический гигант ByteDance, создатель TikTok, представил инструмент под названием Seed3D. Это нейросеть, которая превращает обычные двухмерные фотографии в фотореалистичные трехмерные модели. Новая технология обучена на огромных массивах данных, и, по заявлениям компании, превосходит существующие решения как по качеству текстур, так и по точности их геометрии.

Нейросеть для создания 3D-моделей. Seed3D работает поэтапно, но внешне это выглядит как «нажал — получил». Изображение: bytedance.com. Фото.

Seed3D работает поэтапно, но внешне это выглядит как «нажал — получил». Изображение: bytedance.com

Алгоритм работает в два этапа: сначала определяет форму и глубину объекта, а затем создает текстуры с привязкой к оригинальным точкам. Это позволяет добиваться идентичных размеров и форм при изменении ракурса, что важно для сфере дополненной и виртуальной реальности.

Как сделать 3D-модель из обычной фотографии

В компании отмечают, что новая система, имея всего около 1,5 млрд параметров, демонстрирует качество, сопоставимое или даже превосходящее решения с вдвое большим объемом. Так что созданные модели можно использовать не только для визуализации, но и в системах симуляции и для обучения искусственного интеллекта, который используется в VR. Убедиться в этом можно самостоятельно: для этого можно перейти на официальный сайт проекта и зарегистрироваться. Но для этого придется разжиться китайской симкой.

Как сделать 3D-модель из обычной фотографии. Как видите, не только Seed3D выдает отличный результат. Например, также неплохо работает Meshy. Изображение: meshy.ai. Фото.

Как видите, не только Seed3D выдает отличный результат. Например, также неплохо работает Meshy. Изображение: meshy.ai

А если у вас нет зарубежного номера, предлагаем протестировать похожие возможности в другом сервисе под названием Meshy. Это тоже довольно мощная нейросеть, которая умеет не только конвертировать 2D-объекты в трехмерные модели, но и предлагает еще много чего полезного. Например, она также создает 3D по текстовому запросу, делает картинки и даже может сгенерировать видео с вашей 3D-моделью.

Попробовать все функции Meshy можно бесплатно, так как система каждый день насыпает бонусные монеты на счет. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте, а после авторизации выбирать, что хотите сделать.

Как сделать 3D-модель из обычной фотографии. Можно что-нибудь создать с нуля или использовать уже готовые материалы. Фото.

Можно что-нибудь создать с нуля или использовать уже готовые материалы

Нам нужен инструмент под названием «Изображение в 3D». Выбираем его, отправляем фото и ждем примерно минуту. Это обойдется в 20 золотых монеток (внутренняя валюта). На выходе получаем трехмерную модель (в нашем случае это собака породы Чау-чау).

Как сделать 3D-модель из обычной фотографии. Исходник сложный для обработки, но нейросеть справилась. Фото.

Исходник сложный для обработки, но нейросеть справилась

Но это еще не все: для полноты картины нам нужно текстурировать модель, сделать ее цветной и реалистичной.

Как сделать 3D-модель из обычной фотографии. Неплохой итог. Недочетов, конечно, много, но результат все равно впечатляет. Фото.

Неплохой итог. Недочетов, конечно, много, но результат все равно впечатляет

Результат, на самом деле, впечатляет. Так что появление подобных инструментов первой версии знаменует собой новую эру генеративных технологий. Ведь раньше для создания графического интерьера или 3D-объектов приходилось фотографировать объекты с нескольких сторон, затем все вручную перерисовывать в программе, а теперь у пользователей есть возможность быстро создавать реалистичные трехмерные объекты всего по одной фотографии. И для этого не нужен ни мощный компьютер, ни знания в соответствующей области. Это открывает перспективы для множества отраслей: от игр, кино и дизайна до робототехники и современной архитектуры.

Теги
Новости по теме
Все говорят, что Realme GT 8 Pro получит сменную камеру. Разбираемся, что там будет на самом деле
«Грокипедия» Илона Маска: зачем миллиардеру нужна своя онлайн-энциклопедия с ИИ на замену Википедии
Как найти песню по словам. Полная инструкция
Лонгриды для вас
Как установить MAX на смартфон Android и правильно настроить национальный мессенджер

Хотим мы того или нет, но мессенджер MAX сегодня становится едва ли не обязательным. Позвонить через WhatsApp и Telegram нельзя, а приложение, созданное по указу президента, активно используется на работе и в учебе. Поэтому любому рано или поздно пригодится инструкция о том, как скачать и установить MAX на телефон. Предлагаем вашему вниманию подробный план действий, а также советы по настройке национального мессенджера.

Читать далее
Почему стоит установить мессенджер MAX на смартфон, даже если вас не заставляли

Да, мы снова про MAX, и нет, нас не заставили. На самом деле, информационное пространство буквально пронизано мессенджером MAX. Причем преимущественно в негативном ключе: кого-то заставили его установить на работе, кто-то считает, что запрашивает слишком много разрешений, и всё в этом роде. Но давайте немного абстрагируемся от всего этого и подумаем, а почему стоит установить MAX на свой смартфон самому, без какого-либо принуждения. Например, я это сделал еще летом, до всей движухи, и не пожалел.

Читать далее
В интернете появились моды на мессенджер MAX, которые якобы отключают слежку. Стоит ли их качать?

Опасения относительно приложения MAX заставляют людей идти на крайние меры. Многие из тех, кому навязывают национальный мессенджер, покупают для его использования отдельный смартфон, отключают разрешения или просто ставят неработающий MAX, чтобы «отмазаться». Но недавно появился еще один метод, якобы позволяющий обезопасить себя от всевидящего ока. Это моды на MAX, набирающие популярность в интернете.

Читать далее
Новости партнеров
В США впервые с начала шатдауна опубликуют отчёты по экономике. Как они отразятся на крипторынке?
В США впервые с начала шатдауна опубликуют отчёты по экономике. Как они отразятся на крипторынке?
Волшебная подборка стильных обоев с Гарри Поттером для вашего iPhone
Волшебная подборка стильных обоев с Гарри Поттером для вашего iPhone
В Чернобыле появились собаки с синей шерстью — ученые не понимают, что это
В Чернобыле появились собаки с синей шерстью — ученые не понимают, что это