Приложение для заметок, которым пользуюсь я

Куда ни посмотри — везде говорят о продуктивности. Из каждого угла слышно сейчас — стань продуктивным! Я пользуюсь Evernote уже около пяти лет и тогда еще слов таких не знали. Великолепный сервис, с помощью которого можно качественно вести рабочее пространство. Часто в комментариях я вижу жалобы пользователей на ненужную «мишуру» в виде никому ненужных функций вроде синхронизации с другими приложениями, календарем и прочим. Сегодня перед вами Evernote — отличное хранилище для любой информации, обладающее той простотой и минимализмом, которого многим не хватает.

Что такое Evernote?

Evernote — приложение для написания, хранения и обработки заметок, фото аудио и видеофайлов. Еще в далеком 2004 году, молодой Степан Пачиков задался мыслью соединения цифрового и реального мира. Идея была в том, что нужно приложение, умеющее работать с абсолютно любым видом информации: от рукописных заметок при просмотре фильма вечером до совместного видеопроекта в рабочей обстановке. Огромный простор для творчества и совместная работа делают Evernote для меня незаменимым продуктом.

Все заметки и файлы удобно расположены в блокнотах, которые состоят из отдельных заметок. Поиск — это отдельная «фитча» Evernote. Внутри каждого блокнота существуют настройки сортировки по дате создания изменения или названию. По настоящему качественные фильтры. Можно фильтровать по отдельным меткам, которые укажете вы сами, также существуют фильтры по дате создания или изменению. Главной вишенкой на торте считаю поиск по содержанию. Искать можно по наличию в заметке URL-ссылкок, аудио и видеофайлам, дате, контактам и еще огромному количеству параметров.

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В сервисе Evernote чувствуется некая масштабность. Невооруженным глазом видно, что проект задумывался очень большого размаха. Даже среди 2000 заметок при правильном подходе можно найти все, что вам нужно. Другое дело, что функций в сервисе настолько много, что вряд ли вам придется к ним обращаться. Но если вы планируете Evernote, как рабочее пространство и хотите работать здесь коллективно — смело рекомендую вам оформить подписку на сервис.

Вторым важным плюсом я вижу ценовую политику компании. Долгие годы автора критиковали за то, что он предоставлял продукт бесплатно. Не смотря на то, что сейчас существует два вида подписки: Premium и Business, но даже базовых функций управления заметками мне хватает. Важно понимать, что Evernote не может в бесплатном режиме быть «свалкой» большого количества информации, но 60 МБ новых загрузок в месяц, я считаю достаточным объемом. Во всяком случае, я пишу сюда много и каждый день. С таким ограничением я еще не сталкивался. Для меня Evernote до сих пор бесплатен.

Evernote — мощный инструмент для руководителей, предпринимателей и творческих людей. С его помощью легко сохранять идеи и наводить в них порядок. Нужно всего лишь начать.

— Forbes

Отдельного внимания служит строка форматирования сверху от заметки. Помимо инструментов для изменения текста, создания списков, выделения текста отдельным цветом и возможности создания гиперссылок, существует очень качественная кнопка «Добавить» в виде синего круга со знаком «+» внутри. С помощью нее можно прикреплять вложения, добавлять задачи, таблицы, аудиокоментарии. Что касается синхронизации, я бы слукавил, если сказал бы, что ее здесь нет. Интеграция с другими сервисами в Evernote это тот самый «минимум», который так необходим для работы с текстом. Важно отметить, что сервис не претендует на работу со сторонним софтом, но дарит такую возможность, чтобы точно ничего не упустить из виду.

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Главная проблема в Evernote

Проблемой для меня послужила лишь покупка второго настольного компьютера. По бесплатной подписке доступно лишь синхронизация между двумя устройствами, что однозначно вносит коррективы в работу. В итоге, я оставил два приложения: на смартфоне и на рабочем компьютере. Только позже понял, насколько это было важным шагом. Разделять рабочее время от нерабочего — крайне необходимая задача и Evernote отлично помог мне в этом справиться. А что касается коротких заметок по дому, я либо пользуюсь планером Microsoft To Do, либо пишу в штатное приложение на своем смартфоне. Если же вы используете сервис исключительно для личных целей, работы на двух устройствах вполне хватает. В конце концов я 4 года даже и не подозревал о таком ограничении.

В целом, в приложении чувствуется русское слово. Не смотря на то, что его создатель живет далеко зарубежом, Evernote буквально пропитан русскими масштабами. Каждый раз заходя сюда у меня возникает ощущение ограниченности моего текста. Сервис буквально кричит — «Пиши больше! Я справлюсь!». Расположение иконок, по полочкам разложенные стопки документов, минимум кастомизации — все здесь будто создано для русского человека.