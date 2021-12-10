Распродажа 12.12: Какой робот-пылесос с самоочисткой купить

Не знаю, как у вас, но для меня умный дом всегда олицетворяли не лампочки, не розетки и даже не умные колонки. Потому что пафос, который от них исходит, бьёт намного дальше практической пользы. В конце концов, выключить свет и узнать, какая погода за окном, я могу и так, причём в большинстве случаев сделать это самостоятельно будет даже удобнее. То ли дело робот-пылесос. Эта штуковина будет не просто убираться каждый день, чего ни один человек, как правило, не может себе позволить, но и заглянет даже в те места, которые вы обычно игнорируете. Короче, надо брать, но что именно?

Роботы-пылесосы бывают разные. Есть модели с влажной уборкой, есть с лидаром, который сам строит карту помещения, есть с функцией самоочистки. А есть те, которые имеют всё сразу.

При всех преимуществах роботов-пылесосов все они обладают одним существенным недостатком, который портит о них впечатление. У них у всех очень маленькие контейнеры для сборки мусора. В лучшем случае вам попадётся бачок на 250 мл. Не больше. Значит, вытряхивать его придётся едва ли не после каждой уборки. Но ведь робот-пылесос — это устройство, которое призвано упрощать жизнь, а не усложнять. Поэтому, если уж автоматизировать уборку дома, то по полной.

Какой робот-пылесос лучше

Roidmi Robot Vacuum and Mop Cleaner — это робот-пылесос, который умеет не только убирать квартиру, но и контейнер для сбора мусора опорожняет самостоятельно. Функция самоочистки стала возможна благодаря увеличенной базе. Помимо зарядного гнезда, она оснащается ещё и вакуумным насосом с большой ёмкостью, куда перемещается весь собранный пылесосом сор. Как только он становится на зарядку, база активирует режим очистки. В результате контейнер пылесоса очищается, и он может снова отправляться в бой с пылью и другими загрязнениями.

Очищать контейнер для сборки мусора в док-станции Roidmi можно не чаще, чем раз в 2 месяца.

Ёмкость контейнера в базе составляет 3 литра. Это позволяет опорожнять его не раз в 2 дня, а раз в 2 месяца. Кто-то, вероятно, скажет, что жить рядом с пылесборником может быть опасно. Но всё не так банально. Во-первых, станция пылесоса Roidmi абсолютно герметична и просто не допускает, чтобы частицы пыли или другого мусора проникали вовне. А, во-вторых, она оснащается системой стерилизации и удаления запахов, которая всего за 12 секунд убивает микробы и препятствует распространению аллергенов.

Робот-пылесос Roidmi с лидаром и базой самоочистки

Сам пылесос не менее технологичен. В отличие от дешёвых моделей, которые двигаются по комнате хаотично, Roidmi оснащается встроенным лидаром как у электрокаров Tesla или топовых моделей iPhone. Благодаря ему пылесос строит карту помещения и понимает, где он уже убрался, а где ещё нет, видит препятствия, которые преграждают ему путь и объезжает их. Поэтому не ждите, что Roidmi врежется в стенку или застрянет под диваном, а вам придётся его спасать. Он даже пороги преодолевает с лёгкостью. Главное, чтобы их высота не превышала 2 сантиметров.

Roidmi - это суббренд Xiaomi, под которым она выпускает устройства для бытовой уборки. Поэтому пылесосы Roidmi поддерживают приложение Mi Home и работают с Алисой.

Качество уборки Roidmi — на высоком уровне. Высокая сила всасывания, равная 2700 Па, позволяет ему эффективно собирать пыль и мусор не только с гладких поверхностей вроде линолеума или ламината, но и очищать ковры с ворсом средней длины. А благодаря встроенному контейнеру для воды он может проводить ещё и влажную уборку. Многие пренебрегают ей, но она позволяет удалить видимые загрязнения и просто избавиться от микроскопических частиц пыли, которые пылесосу просто не удалось уловить. В результате эффективность уборки повышается как минимум в 2 раза.

Режимы уборки робота-пылесоса

Roidmi позволяет выбрать один из трёх режимов уборки, которые отличаются по мощности. В базовом режиме пылесос снизит силу всасывания и обеспечит максимально тихую уборку. На среднем сила всасывания, как и громкость, будет выше, а на самом мощном — ещё выше. Столько же режимов доступно для влажной уборки. От них зависит, сколько воды будет расходовать пылесос. Нужно провести простую влажную уборку — выбирайте начальный режим. А, если нужно прогенералить квартиру после гостей, тут уж пригодится режим помощнее.

Пылесос Roidmi — умный. Не только потому, что вы можете подключить его к голосовому ассистенту (поддерживается и Алиса, и Гугл Ассистент) и управлять с помощью вербальных команд. При необходимости вы можете научить его убираться так, как вам нужно, и там, где вам нужно:

Обозначьте точное время активации, в которое пылесос будет просыпаться и ехать на уборку;

Расчертите карту уборки, отметив места, удалению загрязнений в которых пылесосу следует уделить особое внимание;

Ограничьте его маршрут на карте в приложении Mi Home, чтобы он не ездил убираться туда, где этого не требуется.

Где купить робот-пылесос

Roidmi имеет мощный аккумулятор на 5200 мА*ч. Его зарядки хватает для того, чтобы убираться в смешанном режиме непрерывно 250 минут. Это довольно много. За это время можно убраться в большой трёхкомнатной квартире. Правда, чтобы соблюсти баланс автономности и качества уборки, лучше заранее назначить места, где пылесосу следует усилиться, а где — наоборот, можно немного расслабиться. Именно что расслабиться, а не схалтурить. Потому что качество уборки в любом случае будет на уровне.

Купить пылесос Roidmi

Моющие роботы-пылесосы — в принципе штуки довольно недешёвые. Однако, если мы говорим о моделях с самоочисткой, то они будут ещё дороже. Так что не удивляйтесь цене Roidmi. Впрочем, на Озоне его цена в разрезе возможностей выглядит более чем приемлемой — всего 33 с небольшим тысячи рублей. При желании вы сможете даже не платить всю сумму сразу, а воспользоваться рассрочкой, разбив её на 6 равных платежей. По итогу получится чертовски выгодно.