Распродажа 12.12: Какой робот-пылесос с самоочисткой купить

  2. Темы
  3. Это интересно
Иван Кузнецов 0

Не знаю, как у вас, но для меня умный дом всегда олицетворяли не лампочки, не розетки и даже не умные колонки. Потому что пафос, который от них исходит, бьёт намного дальше практической пользы. В конце концов, выключить свет и узнать, какая погода за окном, я могу и так, причём в большинстве случаев сделать это самостоятельно будет даже удобнее. То ли дело робот-пылесос. Эта штуковина будет не просто убираться каждый день, чего ни один человек, как правило, не может себе позволить, но и заглянет даже в те места, которые вы обычно игнорируете. Короче, надо брать, но что именно?

робот-пылесос

Самоочистка — пожалуй, одна из лучших функций роботов-пылесосов

Роботы-пылесосы бывают разные. Есть модели с влажной уборкой, есть с лидаром, который сам строит карту помещения, есть с функцией самоочистки. А есть те, которые имеют всё сразу.

При всех преимуществах роботов-пылесосов все они обладают одним существенным недостатком, который портит о них впечатление. У них у всех очень маленькие контейнеры для сборки мусора. В лучшем случае вам попадётся бачок на 250 мл. Не больше. Значит, вытряхивать его придётся едва ли не после каждой уборки. Но ведь робот-пылесос — это устройство, которое призвано упрощать жизнь, а не усложнять. Поэтому, если уж автоматизировать уборку дома, то по полной.

Какой робот-пылесос лучше

Roidmi

Пылесос Roidmi управляется через приложение Mi Home

Roidmi Robot Vacuum and Mop Cleaner — это робот-пылесос, который умеет не только убирать квартиру, но и контейнер для сбора мусора опорожняет самостоятельно. Функция самоочистки стала возможна благодаря увеличенной базе. Помимо зарядного гнезда, она оснащается ещё и вакуумным насосом с большой ёмкостью, куда перемещается весь собранный пылесосом сор. Как только он становится на зарядку, база активирует режим очистки. В результате контейнер пылесоса очищается, и он может снова отправляться в бой с пылью и другими загрязнениями.

Очищать контейнер для сборки мусора в док-станции Roidmi можно не чаще, чем раз в 2 месяца.

Ёмкость контейнера в базе составляет 3 литра. Это позволяет опорожнять его не раз в 2 дня, а раз в 2 месяца. Кто-то, вероятно, скажет, что жить рядом с пылесборником может быть опасно. Но всё не так банально. Во-первых, станция пылесоса Roidmi абсолютно герметична и просто не допускает, чтобы частицы пыли или другого мусора проникали вовне. А, во-вторых, она оснащается системой стерилизации и удаления запахов, которая всего за 12 секунд убивает микробы и препятствует распространению аллергенов.

Робот-пылесос Roidmi с лидаром и базой самоочистки

Лидар

Пылесос оснащается лидаром и 18 ИК-датчиками для ориентации в пространстве

Сам пылесос не менее технологичен. В отличие от дешёвых моделей, которые двигаются по комнате хаотично, Roidmi оснащается встроенным лидаром как у электрокаров Tesla или топовых моделей iPhone. Благодаря ему пылесос строит карту помещения и понимает, где он уже убрался, а где ещё нет, видит препятствия, которые преграждают ему путь и объезжает их. Поэтому не ждите, что Roidmi врежется в стенку или застрянет под диваном, а вам придётся его спасать. Он даже пороги преодолевает с лёгкостью. Главное, чтобы их высота не превышала 2 сантиметров.

Roidmi - это суббренд Xiaomi, под которым она выпускает устройства для бытовой уборки. Поэтому пылесосы Roidmi поддерживают приложение Mi Home и работают с Алисой.

Качество уборки Roidmi — на высоком уровне. Высокая сила всасывания, равная 2700 Па, позволяет ему эффективно собирать пыль и мусор не только с гладких поверхностей вроде линолеума или ламината, но и очищать ковры с ворсом средней длины. А благодаря встроенному контейнеру для воды он может проводить ещё и влажную уборку. Многие пренебрегают ей, но она позволяет удалить видимые загрязнения и просто избавиться от микроскопических частиц пыли, которые пылесосу просто не удалось уловить. В результате эффективность уборки повышается как минимум в 2 раза.

Режимы уборки робота-пылесоса

Влажная уборка

Круто, что Roidmi позволяет выполнять влажную уборку

Roidmi позволяет выбрать один из трёх режимов уборки, которые отличаются по мощности. В базовом режиме пылесос снизит силу всасывания и обеспечит максимально тихую уборку. На среднем сила всасывания, как и громкость, будет выше, а на самом мощном — ещё выше. Столько же режимов доступно для влажной уборки. От них зависит, сколько воды будет расходовать пылесос. Нужно провести простую влажную уборку — выбирайте начальный режим. А, если нужно прогенералить квартиру после гостей, тут уж пригодится режим помощнее.

робот-пылесос

Умнее робота-пылесоса, чем Roidmi, найти довольно непросто

Пылесос Roidmi — умный. Не только потому, что вы можете подключить его к голосовому ассистенту (поддерживается и Алиса, и Гугл Ассистент) и управлять с помощью вербальных команд. При необходимости вы можете научить его убираться так, как вам нужно, и там, где вам нужно:

  • Обозначьте точное время активации, в которое пылесос будет просыпаться и ехать на уборку;
  • Расчертите карту уборки, отметив места, удалению загрязнений в которых пылесосу следует уделить особое внимание;
  • Ограничьте его маршрут на карте в приложении Mi Home, чтобы он не ездил убираться туда, где этого не требуется.

Где купить робот-пылесос

Автономность

Roidmi может выдержать от зарядки 250 минут уборки. Мощь!

Roidmi имеет мощный аккумулятор на 5200 мА*ч. Его зарядки хватает для того, чтобы убираться в смешанном режиме непрерывно 250 минут. Это довольно много. За это время можно убраться в большой трёхкомнатной квартире. Правда, чтобы соблюсти баланс автономности и качества уборки, лучше заранее назначить места, где пылесосу следует усилиться, а где — наоборот, можно немного расслабиться. Именно что расслабиться, а не схалтурить. Потому что качество уборки в любом случае будет на уровне.

Купить пылесос Roidmi

Моющие роботы-пылесосы — в принципе штуки довольно недешёвые. Однако, если мы говорим о моделях с самоочисткой, то они будут ещё дороже. Так что не удивляйтесь цене Roidmi. Впрочем, на Озоне его цена в разрезе возможностей выглядит более чем приемлемой — всего 33 с небольшим тысячи рублей. При желании вы сможете даже не платить всю сумму сразу, а воспользоваться рассрочкой, разбив её на 6 равных платежей. По итогу получится чертовски выгодно.

Теги
Лонгриды для вас
Huawei
Huawei Mate 50 Pro может получить Snapdragon 898. Но не спешите радоваться

Если вы думали, что Hauwei лишилась процессоров и больше никогда не сможет производить смартфоны, это не совсем так. Несмотря на серьезность санкций, которые наложены на компанию, она все равно может покупать процессоры и даже устанавливать их в свои смартфоны. Даже было уточнение со стороны американского правительства, которое дало понять, что Huawei не полностью лишается чипов. Благодаря этому компания и получила возможность работать дальше, пусть и производя чуть урезанные телефоны. Теперь стало известно, что компания с определенной долей вероятности сможет использовать процессор Snapdragon 898 для ее долгожданного Huawei Mate 50 Pro. Но чем ей придется поступиться ради этого?

Читать далее
нушники
Как работают наушники с костной проводимостью и стоит ли их покупать

Активное шумоподавление - это модное явление в области наушников. Когда его рекламируют, то особый акцент делают на возможности полностью изолироваться от внешнего мира и сосредоточиться на том, что вы слушаете. Но что, если вы предпочтете сделать наоборот? Вдруг, звук для вас важен только с точки зрения получения информации, а внешние шумы не должны ликвидироваться. Так существенно безопаснее перемещаться по городу на велосипеде или бегом. Полезно это бывает и при использовании дома, когда надо слышать, что делают дети, или в офисе, чтобы не пропустить приход начальника в кабинет. В общем, сейчас расскажу, как работают и зачем вообще нужны наушники с костной проводимостью, которые не отрезают вас от реальности. У них полно недостатков, но есть и пара плюсов, которые могут оказаться для вас важнее.

Читать далее
NFC метки: где купить, как настроить, зачем нужны

Технология NFC начала развиваться еще в далеком 2003 году, а позже, в 2011, когда в разработку активно вошла компания Google, начала приобретать популярность. С тех пор NFC технология применяется почти в каждом смартфоне на базе Android, начиная с моделей среднего ценового сегмента. У данной разработки существует множество применений, но простые пользователи до сих пор этим пренебрегают и пользуются NFC тогда когда оплачивают покупки в магазине. Сегодня расскажем вам о ничуть не менее важной функции, которую дарят нам производители смартфонов - NFC метках.

Читать далее
Новый комментарий