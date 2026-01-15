Разблокируют ли WhatsApp в России: что говорит Роскомнадзор

WhatsApp (владеющая им Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России) не работает уже несколько месяцев. Сначала РКН ограничил звонки, а недавно замедлил мессенджер настолько, что теперь даже текстовое сообщение там невозможно отправить или прочитать. Но все в мире конечно и меняется бешенными темпами. Поэтому мы решили понять, разблокируют ли WhatsApp, и при каких условиях подобное может случиться.

Почему заблокировали WhatsApp

Для начала вспомним, почему не работает WhatsApp, ведь в этом находится корень проблемы. Блокировка мессенджера началась еще в ноябре 2025 года. Тогда Роскомнадзор обвинил WhatsApp в «нарушении российского законодательства». По мнению регулятора, мессенджер используется для противоправных действий, а его создатели не идут на контакт с властями.

По случайному стечению обстоятельств блокировка WhatsApp совпала с ограничением работы других мессенджеров в России, а также началом внедрения MAX — национальной платформы, призванной заменить всех конкурентов и предложить больше: например, Цифровой ID с подтверждением возраста.

Разблокируют ли WhatsApp в России

На данный момент WhatsApp не заблокирован полностью. Приложение пока запускается, пускай и не позволяет взаимодействовать с другими пользователями посредством сообщений из-за ограничений отправки с российских IP-адресов. При этом полную блокировку WhatsApp анонсируют уже в этом году, о чем в комментарии ТАСС заявил депутат Свинцов:

Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной у нас в России экстремистской компании Meta, и вот такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы.

А что сам Роскомнадзор? Он тоже поспешил выступить с заявлением, рассказав о планах относительно разблокировки WhatsApp:

В настоящее время Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений работы WhatsApp.

Таким образом, сейчас разблокировка WhatsApp в России выглядит чем-то из ряда фантастики. При наличии национального мессенджера MAX само существование иностранных конкурентов, которые не хотят или не могут обеспечить хранение пользовательских данных на отечественных серверах, представляется маловероятным.