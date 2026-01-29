Realme представила P4 Power с АКБ на 10 001 мА*ч. Он живет на 3% заряда почти неделю, а на 100% — больше месяца

Юрий Кудлович

Почти все истории производителей про автономность заканчиваются одинаково на практике: каким бы ни был емким аккумулятор, к вечеру вы все равно ищете розетку. Но realme утверждает, что ей удалось сломать это правило: компания представила смартфон, у которого батарейка больше, чем у большинства повербанков.

Realme представила P4 Power с АКБ на 10 001 мА*ч. Он живет на 3% заряда почти неделю, а на 100% — больше месяца. Смартфон с огромным аккумулятором и обычным корпусом. Как такое возможно? Изображение: realme. Фото.

Смартфон с огромным аккумулятором и обычным корпусом. Как такое возможно? Изображение: realme

Компания realme только что выпустила свой первый телефон с аккумулятором емкостью 10 000 мА*ч — точнее, 10 001 мА*ч. Новый телефон обещает лучшую в своем классе выносливость и долговечность. Интересно, что релиз состоялся менее чем через год после того, как компания продемонстрировала прототип устройства с таким аккумулятором. Так что же это за зверь?

Что нового в realme P4 Power

Главная ставка в этой модели на автономность и быструю зарядку мощностью 80 Вт. Плюс у него заявлена обратная зарядка на 27 Вт, так что телефон можно использовать как внешний аккумулятор для других гаджетов. Энергии тут, и правда, хватит на всех. На полном заряде:

  • телефон держится почти 12 часов в онлайн-шутере;
  • видео на YouTube воспроизводится больше 32 часов;
  • смартфон выдает 21 час навигации;
  • поддерживается 12 часов записи видео в разрешении 4K.

А при оставшихся 5% заряда телефона хватит еще на 4 часа звонков или более часа навигации по GPS. Если отстраниться от пресс-релизных данных, то на практике такой батарейки должно хватить на:

  • минимум 1,5 дня у активных пользователей;
  • два дня у тех, кто пользуется смартфоном 2-3 часа в день;
  • три дня, если у вас нет игр, редко используются камеры, а яркость экрана всегда ниже среднего.

Есть и уникальная фишка, которая позволяет смартфону переходить в спящий режим и жить до 38 дней от одного заряда.

Для чего нужен кремний-углеродный аккумулятор в смартфоне

Такие внушительные показатели, хотя и звучат фантастически, на самом деле являются результатом использования в системе кремний-углеродного аккумулятора. Он емкий, а еще долговечный: компания утверждает, что он рассчитан на 1650 циклов зарядки и должен работать как минимум в течение 8 лет.

Для чего нужен кремний-углеродный аккумулятор в смартфоне. Камеры две, третий «глазок» для симметрии. Изображение: realme. Фото.

Камеры две, третий «глазок» для симметрии. Изображение: realme

Это серьезное заявление для аккумуляторов такого типа. В материале про Xiaomi Redmi Turbo 5 Max мы рассказывали, почему такая гарантия это круто. А что такое кремний-углеродная технология и как она способна перевернуть рынок мобильных устройств, объясняем тут.

Характеристики realme P4 Power

По остальным параметрам это не ультрафлагман, но крепкий аппарат с упором на практичность:

Характеристикиrealme P4 Power
Экран6,8 дюйма, 1280 x 2800 пикселей, 144 Гц, AMOLED, 6500 нит в пике
ПроцессорMediaTek Dimensity 7400 Ultra
Оперативная память8/12 Гб
Внутренняя память128/256 Гб
Батарея10 001 мА*ч
ЗарядкаБыстрая 80 Вт, обратная 27 Вт
Камера50 Мп + 8 Мп
Вес219 г

Ко всему прочему производитель заявляет, что у смартфона усиленный корпус, так что он выдерживает популярные тесты на прочность.

Когда realme P4 Power выйдет в России и сколько будет стоить

Запуск смартфона уже состоялся в Индии, а в продажу он должен поступить 5 февраля. Глобальный релиз обещают, но немного позже. Сейчас цены на Realme P4 Power в Индии такие:

  • 8 ГБ + 128 ГБ — 25 999 рупий или примерно 21 600 рублей
  • 8 ГБ + 256 ГБ — 27 999 рупий или примерно 23 200 рублей
  • 12 ГБ + 256 ГБ — 30 999 рупий или примерно 25 700 рублей

Это грубый подсчет на основе индийских цен без учета российских наценок, пошлин и НДС. Так что на глобальном рынке цифры могут быть заметно выше.

