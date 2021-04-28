Redmi K40 Gaming Edition — именно таким должен быть игровой смартфон

Я всегда говорил, что терпеть не могу игровые смартфоны. Я считал их фарсом, потому что ничего, кроме яркой расцветки корпуса и какого-нибудь режима, выгружающего из памяти все приложения, они предложить не могли. У них даже железо, как правило, одно и то же, что и у обычных, неигровых, смартфонов. Взять тот же Galaxy S21. Ну, чем он не игровой, если и процессор, и оперативка у него – самые топовые на рынке? Видимо, инженеры компании Redmi поняли, что на одной только расцветке выехать не получится и сделали кое-что поистине уникальное.

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На этой неделе Redmi представила Redmi K40 Gaming Edition. Несмотря на то что с виду это типичный игровой смартфон, коих на рынке десятки, если не сотни, на самом деле это очень необычный аппарат. На это есть несколько причин, подробнее о которых ниже.

Лучший игровой смартфон на рынке

Во-первых, Redmi K40 Gaming Edition стоит всего 300 долларов. Это действительно немного для устройства с топовыми характеристиками. У него флагманский процессор, большой 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, быстрая зарядка мощностью 67 Вт, батарея на 5065 мА*ч и 3 камеры, одна из которых имеет разрешение 64 Мп.

Во-вторых, аппаратную основу игрового Redmi K40 составляет процессор Dimensity 1200 от Xiaomi. Это топовый чипсет собственного производства компании. Он выполнен по 6-нм техпроцессу и выдаёт в AnTuTu более 724 тысяч баллов. Но важно даже не это, а то, что Xiaomi сама вольна настраивать свой чип так, как нужно именно ей. Поэтому она может разогнать его в играх, добившись более высокой производительности, чем у Snapdragon 888.

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В-третьих, дисплей смартфона – это отдельный разговор. Помимо того, что он выполнен по AMOLED-технологии и имеет частоту обновления 120 Гц, он может похвастать частотой дискретизации 480 Гц (повышает отклик на прикосновения), а толщина его «подбородка» составляет всего 2,7 мм. Это даже меньше, чем у iPhone, у которого рамка имеет толщину почти 4 мм. То есть у Redmi фактически получился даже более безрамочный аппарат, чем у Apple.

В-четвёртых, у Redmi K40 Gaming Edition есть физические кнопки-триггеры, которые выезжают из боковых граней смартфона. С их помощью удобно управлять персонажами с оружием, взаимодействовать с машиной в гоночных играх и делать многое из того, что на обычном сенсорном экране будет провернуть довольно трудно. Это не эксклюзивная особенность новинки, но в целом довольно непопулярная мера. Поэтому тот факт, что китайцы на неё пошли, заслуживает уважения.

Какой Redmi K40 купить

Цена в 300 долларов, которую китайцы просят Redmi K40 Gaming Edition, разумеется, относится к самой базовой версии. Но поскольку они отличаются друг от друга только объёмом оперативной памяти, вы практически ничего особо не потеряете, приобретя самую простую или хотя бы среднюю версию:

Redmi K40 GE 6/128 ГБ – 308 долларов;

Redmi K40 GE 8/128 ГБ – 339 долларов;

Redmi K40 GE 8/256 ГБ – 370 долларов;

Redmi K40 GE 12/128 ГБ – 370 долларов;

Redmi K40 GE 12/256 ГБ – 416 долларов.

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Брать базовую версию с таким небольшим разбросом цен, пожалуй, не стоит. Но и особенно переплачивать за топовую, как по мне, смысла тоже нет. Поэтому я бы предпочёл взять вторую с конца версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Практика показала, что большинству пользователей хватает 128 ГБ встроенного хранилища, даже если не особенно экономить доступное пространство.

А 8 ГБ ОЗУ я советую брать потому, что с этого года в Google Play начали появляться приложения с эксклюзивными функциями для устройств с таким объёмом оперативки. Поэтому 6 ГБ сегодня – это явно вчерашний день, а 12 ГБ — как-то уж слишком много. Такой объём ОЗУ, скорее всего, будет востребован приложениями не раньше чем через пару-тройку лет, а кому времени смартфон вы наверняка уже смените.