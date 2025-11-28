Роскомнадзор запустил блокировку WhatsApp и назвал причины

Самый популярный мессенджер, которым ежемесячно пользуется порядка 80% населения России старше 12 лет, доживает свои последние дни. Многие догадывались о таком финале и раньше, но лишь 28 ноября информация подтвердилась официально: Роскомнадзор блокирует WhatsApp. Очевидно, в скором времени приложение полностью перестанет выполнять свои функции на территории России, и в стране почти не останется альтернатив мессенджеру MAX.

Роскомнадзор запустил блокировку WhatsApp и назвал причины. WhatsApp — все. Остался только Telegram. Фото.

WhatsApp — все. Остался только Telegram

Блокировка WhatsApp в России

Проблемы WhatsApp в России начались не сегодня. Мессенджер давно находится под давлением властей, которое стало особенно сильным в 2023 году. Тогда WhatsApp пригрозили блокировкой в случае, если разработчики сделают доступной функцию каналов (по аналогии с Telegram) на территории Российской Федерации.

К решительным действиям власти перешли уже в 2025 году. В августе Роскомнадзор официально подтвердил блокировку звонков в WhatsApp, после чего у мессенджера начались периодические проблемы и с отправкой сообщений. Так, утром 28 ноября приложение перестало работать в Москве и Санкт-Петербурге.

Хотя причина сложностей с доступом не была обозначена, ситуация изначально казалась очевидной. А уже вечером 28 ноября Роскомнадзор выступил с заявлением:

Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено.

Таким образом, полная блокировка WhatsApp в России — вопрос времени. Когда именно она произойдет, неясно, но проблем у мессенджера станет больше, в то время как MAX продолжит набирать новую аудиторию.

Почему в России блокируют WhatsApp

Причина блокировки WhatsApp — нарушение законов Российской Федерации. Вот, что об этом в своем заявлении от 28 ноября говорит РКН:

WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России.

«Требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России» — это соблюдение так называемого закона о приземлении, согласно которому иностранные сервисы должны хранить все данные (содержание переписки) местных пользователей непосредственно на серверах в РФ.

Но проблема заключается в том, что у WhatsApp, в отличие от дубайского мессенджера Telegram, просто нет технической возможности передавать данные. Ведь американское приложение использует технологию сквозного шифрования, когда переписка хранится исключительно на устройствах собеседников и не заливается в облако. То есть ее содержимое не видит даже мессенджер, а потому при всем желании не может передать информацию каким бы то ни было властям.

Лонгриды для вас
Аккумуляторы флагманских Xiaomi начали массово вздуваться. Можно ли ими пользоваться

Пользователи флагманских смартфонов Xiaomi 15 и 15 Pro всё чаще сталкиваются с проблемой вздутия аккумуляторов, что приводит к появлению щели между рамкой и задней крышкой устройства. Особенно много жалоб зафиксировано на китайской платформе Weibo, где пользователи отмечают массовый характер этой неисправности. Владельцы аппаратов сообщают, что, несмотря на действующую гарантию, в официальных сервисных центрах Xiaomi нередко отказывают в бесплатной замене батареи, ссылаясь на внутренние регламенты компании.

Читать далее
Почему Telegram просит почту, и как ее привязать к аккаунту

Для входа в Telegram необходимо ввести номер телефона, а также — одноразовый код, подтверждающий ваше владение аккаунтом. Обычно он приходит через SMS, что является привычным способом прохождения авторизации в мессенджере Павла Дурова и других сервисах. Но с недавних пор Telegram просит электронную почту. Причем так настойчиво, что не дает права отказаться. Объясняем, почему это происходит, и как привязать почту к Telegram.

Читать далее
Где и как купить смартфон без мессенджера MAX

1 сентября 2025 года MAX стал обязательным приложением для всех смартфонов, продаваемых на территории России. Теперь каждый производитель, чья продукция представлена официально на отечественном рынке, обязан предустанавливать национальный мессенджер на все свои модели. Как правило, делается это удаленно, то есть по воздуху. И, кажется, спрятаться от приложения теперь невозможно. Но это не так: при желании вы до сих пор можете купить телефон без мессенджера MAX.

Читать далее
