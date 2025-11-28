Роскомнадзор запустил блокировку WhatsApp и назвал причины

Самый популярный мессенджер, которым ежемесячно пользуется порядка 80% населения России старше 12 лет, доживает свои последние дни. Многие догадывались о таком финале и раньше, но лишь 28 ноября информация подтвердилась официально: Роскомнадзор блокирует WhatsApp. Очевидно, в скором времени приложение полностью перестанет выполнять свои функции на территории России, и в стране почти не останется альтернатив мессенджеру MAX.

Блокировка WhatsApp в России

Проблемы WhatsApp в России начались не сегодня. Мессенджер давно находится под давлением властей, которое стало особенно сильным в 2023 году. Тогда WhatsApp пригрозили блокировкой в случае, если разработчики сделают доступной функцию каналов (по аналогии с Telegram) на территории Российской Федерации.

К решительным действиям власти перешли уже в 2025 году. В августе Роскомнадзор официально подтвердил блокировку звонков в WhatsApp, после чего у мессенджера начались периодические проблемы и с отправкой сообщений. Так, утром 28 ноября приложение перестало работать в Москве и Санкт-Петербурге.

Хотя причина сложностей с доступом не была обозначена, ситуация изначально казалась очевидной. А уже вечером 28 ноября Роскомнадзор выступил с заявлением:

Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено.

Таким образом, полная блокировка WhatsApp в России — вопрос времени. Когда именно она произойдет, неясно, но проблем у мессенджера станет больше, в то время как MAX продолжит набирать новую аудиторию.

Почему в России блокируют WhatsApp

Причина блокировки WhatsApp — нарушение законов Российской Федерации. Вот, что об этом в своем заявлении от 28 ноября говорит РКН:

WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России.

«Требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России» — это соблюдение так называемого закона о приземлении, согласно которому иностранные сервисы должны хранить все данные (содержание переписки) местных пользователей непосредственно на серверах в РФ.

Но проблема заключается в том, что у WhatsApp, в отличие от дубайского мессенджера Telegram, просто нет технической возможности передавать данные. Ведь американское приложение использует технологию сквозного шифрования, когда переписка хранится исключительно на устройствах собеседников и не заливается в облако. То есть ее содержимое не видит даже мессенджер, а потому при всем желании не может передать информацию каким бы то ни было властям.