Вот и наступил 2026 год! А теперь самое время оглянуться на прошлое и посмотреть в будущее, которое обещает быть непредсказуемым и оттого очень интересным. Еще год назад никто не знал, что нас ждет в 2025-м, и с теми же чувствами мы вместе с вами, читатели AndroidInsider.ru, встречаем очередной год, находясь в компании с самыми близкими людьми.

В 2025 году мы вместе стали свидетелями новой главы развития искусственного интеллекта: нейросеть Gemini почти заменила Google Ассистента на Android-смартфонах, а китайский DeepSeek доказал, что ИИ — это далеко не всегда дорогое удовольствие.

Наконец-то аккумуляторы смартфонов стали больше, и производители уверенно перешагнули отметку в 5000 мАч, обещая огромные АКБ на 10000 мАч в будущем. Также в прошедшем году все мы неожиданно для себя открыли мессенджер MAX, давший понять: в 2026-м изменятся не только устройства, но и сервисы, которые делают наши смартфоны по-настоящему умными.

В наступившем году мы планируем так же пристально наблюдать за развитием технологий. Но вместе с тем хотим пожелать, чтобы главным приоритетом для каждого из вас продолжали оставаться родные и близкие, а мы будем вашей опорой на пути ко всему новому и неизведанному. С Новым 2026 годом!