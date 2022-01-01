Дорогие друзья! Наступил Новый 2022 Год: никто не знает, каким он будет. Надеемся, что отличным, насыщенным на события и новые гаджеты, о которых мы продолжим вам рассказывать, порой, с нестандартной точки зрения. В 2021 году вы частенько ругали нас за это, а мы извлекали уроки, делая наши статьи, инструкции и обзоры лучше. Это был очень крутой год: есть ощущение, что мы рассказали вам вообще обо всем, начиная с датчиков и функций смартфонов и заканчивая советами по настройке и потрясающими подборками с самыми качественными товарами. Уверены, 2022 год окажется в этом плане точно не хуже.

В Новом Году редакция AndroidInsider.ru желает вам крепкого здоровья, надежной техники, которая не подведет в нужный момент, и той радости, которую она доставляет, начиная с момента распаковки. А еще — неувядающего интереса к высоким технологиям. Ждем ваших комментариев и отзывов: мы рады всему, что вы пишете нам. Давайте дружить и дальше! Будьте здоровы и счастливы. С Новым Годом!