С Новым Годом!

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Иван Герасимов 0

Дорогие друзья! Наступил Новый 2022 Год: никто не знает, каким он будет. Надеемся, что отличным, насыщенным на события и новые гаджеты, о которых мы продолжим вам рассказывать, порой, с нестандартной точки зрения. В 2021 году вы частенько ругали нас за это, а мы извлекали уроки, делая наши статьи, инструкции и обзоры лучше. Это был очень крутой год: есть ощущение, что мы рассказали вам вообще обо всем, начиная с датчиков и функций смартфонов и заканчивая советами по настройке и потрясающими подборками с самыми качественными товарами. Уверены, 2022 год окажется в этом плане точно не хуже.

С Новым Годом, друзья!

В Новом Году редакция AndroidInsider.ru желает вам крепкого здоровья, надежной техники, которая не подведет в нужный момент, и той радости, которую она доставляет, начиная с момента распаковки. А еще — неувядающего интереса к высоким технологиям. Ждем ваших комментариев и отзывов: мы рады всему, что вы пишете нам. Давайте дружить и дальше! Будьте здоровы и счастливы. С Новым Годом!

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Google
Google сделает более безопасными даже самые старые телефоны

Когда Google представила новую на тот момент функцию безопасности для Android, это вызвало не поддельный интерес. Теперь компания привнесла эту - одну из лучших функций конфиденциальности Android 11 - на каждый телефон, который компания все еще активно поддерживает, и сделала она это с помощью волшебных инструментов Google Play. Поэтому вскоре каждый Android-телефон последних лет сможет автоматически отзывать системные разрешения, если вы не использовали приложение какое-то время. Так можно добиться того, чтобы сторонние приложения, которые вы скачивали ради одного-двух использований, но забыли удалить, не могли полностью пользоваться вашим устройством. Самое приятное в данной ситуации то, что поддерживать ее будет подавляющее большинство современных устройств.

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Не слушайте хейтеров! Nokia — по-прежнему топчик

Вспоминать о брендах, которые когда-то были хороши, а потом канули в лету - всё равно, что расстаться с девушкой и вспоминать о тех прекрасных днях, которых уже никогда не будет. Правда, никто не учитывает микроскопическую возможность воссоединения, а ведь "по-новому" может быть точно не хуже. Так многие уверены в том, что теперь Nokia или Motorola - полный отстой, но это совершенно не так. На днях мой коллега, журналист AndroidInsider.ru Иван Кузнецов разгневался на Nokia: смартфоны не те, флагман не обновили, не берите их ни в коем случае. Меня не задело мнение Ивана, в отличие от читателей нашего Telegram-чата, в чем-то я даже согласен с ним, но сетовать на знаменитый бренд точно не стоит.

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Pixel 6
Почему я захотел купить себе Google Pixel 6. Спойлер: вы тоже захотите

Пожалуй, главная претензия пользователей к Android-смартфонам заключается в нестабильности их поддержки. Мало того, что Google никак не контролирует, как долго производители выпускают обновления для своих аппаратов, так ещё и сама даже не пытается быть для них примером. Максимум, на что всегда могли рассчитывать владельцы Google Pixel, - это 3 года поддержки, из которых два года смартфоны получают и обновления безопасности, и новые версии Android, а на третий история ограничивается только обновлениями безопасности. В общем говоря, не фонтан даже на фоне Samsung, не говоря уже об Apple и её iPhone, которые обновляются по 5-6 лет минимум. Но в Google поняли, что дальше так продолжаться не может, и решили продлить поддержку пикселей.

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