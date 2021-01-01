От лица всей редакции поздравляем вас с Новым годом. Мы очень рады, что вы провели 2020 год с нами, и от всей души благодарим тех, кто присоединился только недавно. Для вас мы публиковали новости, наши обзоры, советы, подборки. И очень надеемся, что в следующем году их будет еще больше. Желаем вам, чтобы наступающий 2021 год был не таким сложным, как предыдущий, а новости были только приятными. Ну, и конечно, крепкого здоровья, которое всем нам сейчас так необходимо. Увидимся в новом году и обсудим еще очень много всего интересного. С Новым Годом!
Несмотря на то что Huawei довольно неплохо справляется с действием американских санкций, очевидно, что ей приходится довольно тяжело. Ведь когда китайской компании запретили доступ к сервисам Google, она нашла, чем их заменить, когда ей запретили заказывать процессоры у партнёров, она пообещала выстроить собственное производство полного цикла. Но когда Huawei запретили обновлять свои смартфоны, компания не сдюжила и отказалась от идеи адаптации Android 11 даже для совместимых аппаратов.
Android 11 вышел уже около месяца назад, но до сих пор вызывает интерес. Особенно, среди тех, кто пока так и не получил возможность обновится до этой версии операционной системы. Как это обычно и бывает, новое ПО часто бывает ”сырым”. То есть в нем проскакивают какие-то ошибки, которые невозможно проверить и найти в условиях тестирования разработчиками. Когда операционная система выходит в широкие массы, количество способов использования возрастает на несколько порядков и даже самая вылизанная система требует каких-то исправлений. Большинство пользователей относятся к этому нормально, а производители стараются как можно быстрее все исправить. На этот раз исправили раздражающий некоторых из тех, кто обновился до Android 11, баг. Жить становится проще.
Если у Google и есть сервис-любимчик, которому на уделяет больше внимания и заботы, чем другим, то это определённо Chrome. Потому что не проходит и месяца, чтобы фирменный браузер поискового гиганта не получил очередной апдейт. И ладно бы патчи были проходными, как в случае с Android, но ведь разработчики Google раз за разом пытаются превзойти самих себя и расширить возможности Chrome ещё больше. В результате даже мобильная версия браузера постепенно превратилась из, собственно, браузера в продвинутый инструмент для работы с интернетом. А вот, что его ждёт в следующем обновлении.