Самая выгодная подсветка для современного интерьера. Обзор крутых новинок от Govee

Согласитесь, как хорошо, когда заходишь в помещение, а там есть красивая ненавязчивая подсветка. Она подчеркивает элементы дизайна, создает акценты или подсвечивает стену за телевизором для большего погружения в происходящее. Такие системы существуют уже давно, но они или имеют много недостатков, или стоят очень дорого. Но время идёт, и технологии становятся более массовыми и недорогими. Не так давно мне попались системы подсветки Govee. Я ещё не успел их все установить, но уже проникся их возможностями.

Бренд Govee активно завоёвывает рынок умного освещения, предлагая доступные альтернативы дорогим решениям от Philips Hue и превосходя по качеству что-то более простое, вроде Xiaomi, Yeelight и Aqara. Компания выпускает широкий спектр RGB-подсветок, но сегодня рассмотрим три популярных набора: Gaming Wall Light, Neon RopeLight 2 и Smart AI Sync Box Kit. А также один бонус, который позволит сделать процесс оформления более гибким, расширяя возможности аксессуара.

Gaming Wall Light — подсветка в стиле киберпанк

Gaming Wall Light представляет собой набор настенных светильников в футуристическом стиле. При ближайшем рассмотрении замечаешь, как качественно и стильно всё выполнено в мелочах.

В комплекте идут четыре основных панели и один угловой элемент для соединения. Светильники имеют двухслойный дизайн — их можно использовать с полупрозрачной лицевой панелью или в чистом виде, когда весь киберпанк будет наружу.

Технология RGBIC позволяет отображать несколько цветов одновременно на каждой панели с мощностью до 72 Вт. Этого достаточно даже для того, чтобы использовать светильник в качестве основного, хоть и приглушённого освещения.

Всего система поддерживает 16 миллионов оттенков для точной настройки и может создавать анимированные эффекты. Разъёмы двух типов позволяют соединять до 12 световых сегментов для создания различных композиций. Как я уже сказал, в комплекте их только 4, но они продаются отдельно в составе набора Gaming Wall Light Expansion Kit. В таком наборе два световых элемента со всеми необходимыми соединителями и креплениями.

Основная проблема Gaming Wall Light — необходимость надёжного крепления. Производитель рекомендует использовать шурупы, что может не подойти для арендного жилья. В остальном это отличный вариант для создания цветовых композиций для любого современного помещения. Особенно с учётом того, что управлять им можно через мобильное приложение или голосом через популярных ассистентов (Amazon Alexa, Apple HomeKit, Яндекс Алиса).

Neon RopeLight 2 — гибкая подсветка c эффектами

Neon RopeLight 2 представляет собой гибкую светодиодную ленту длиной 3 или 5 метров. Лента имеет плотность 84 светодиода на метр и обеспечивает яркость 1731 лм. Материал стал на 14% более гибким по сравнению с предыдущим поколением. Благодаря этому изгибать его можно хоть на 90 градусов с минимальным радиусом. Чтобы крепление было более надёжным, в месте изгиба подсветку можно зафиксировать специальными держателями-фиксаторами, которые входят в комплект.

В комплект поставки входит RGB-контроллер с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi, а также монтажные направляющие для создания фигур на стене. Именно короткие и длинные направляющие позволяют формировать сложные узоры, но установка требует тщательной подготовки. Сначала надо понять, что именно вы хотите «изобразить», и только после этого фиксировать.

Когда подсветка будет размещена на стене, достаточно будет сфотографировать её камерой смартфона через специальный раздел приложения, и можно будет задавать узоры, бегающие огоньки или другие композиции. Возможность настройки очень широкая. Если не хотите пёстрых цветов, можно просто включить однотонное свечение и отрегулировать яркость так, как вам нужно.

Энергопотребление составляет менее 0,9 Вт в режиме ожидания и до 45,4 Вт при максимальной яркости белого света. При таких характеристиках продукт предлагает неплохое соотношение цены и качества. Однако надёжное крепление возможно только с помощью шурупов, что ограничивает применение.

Smart AI Sync Box Kit — подсветка телевизора, как у Philips

AI Sync Box Kit 2 — самое технологически продвинутое решение в линейке. Комплект включает гибкую светодиодную ленту с плотностью 75 ламп на метр, HDMI-хаб и весь необходимый набор креплений. Хаб поддерживает четыре HDMI 2.1 входа и eARC выход для подключения различных устройств.

Сразу обозначу недостаток системы. Если вы смотрите что-то через встроенные функции умного телевизора, то сможете включить только постоянный режим свечения разными цветами. Если в качестве источника используется компьютер, приставка, плеер или другой гаджет, подключаемый по HDMI, то подсветка будет полноценной и подстраиваться под изображение на телевизоре. Именно контроллер анализирует края картинки и передаёт сигналы самой подсветке для создания антуража.

Система работает с разрешением до 4K при частоте до 144 Гц и поддерживает VRR, G-Sync, FreeSync и ALLM. Это значительное преимущество перед конкурентами, которые часто ограничены 60 Гц. В их случае переключение подсветки может отставать от смены изображения. Из-за этого создаётся неприятный эффект, который почти полностью отсутствует в Govee AI Sync Box Kit 2.

При этом буквы «AI» в названии не случайность и не маркетинговый ход. Комплект подсветки действительно оснащён AI-системой, которая анализирует контент и создаёт соответствующие световые эффекты более качественно, чем у дешёвых аналогов с AliExpress.

Как и в предыдущих примерах, подсветка работает через фирменное приложение, которое даёт много вариантов настройки. Иногда кажется, что их даже слишком много, но к этому быстро привыкаешь.

Подсветка с управлением через приложение

Приложение Govee Home для управления подсветкой доступно для iOS и Android. Приложение поддерживает голосовое управление через Алису, Alexa и Google Assistant, а для интеграции в современные системы умного дома есть поддержка Matter. Такая есть, например, в последних поколениях колонок Яндекс Станция.

Интерфейс приложения постоянно обновляется, дополняясь новыми функциями. К ним можно отнести переработку раздела сообщества, настройки звуковой синхронизации и некоторые другие новые функции. Приложение становится чуть более нагруженным по интерфейсу, но когда функции появляются постепенно, быстро осваиваешься.

Стоит ли покупать подсветку Govee

Теперь коротко подведём итог, кому какой тип подсветки подойдёт. Gaming Wall Light пригодится для оформления игрового уголка или стримингового пространства. Футуристический дизайн и возможность создания сложных композиций привлекут любителей киберпанка. Однако требуется постоянное место установки. Если захочется, можно будет докупить один или несколько расширительных наборов, чтобы сделать инсталляцию более масштабной.

Neon RopeLight 2 — более универсальная система и подойдёт для акцентной подсветки любого помещения. Можно выделить отдельные элементы помещения или просто «нарисовать» на пустой стене красивый узор. Именно возможность создания различных фигур делает его интересным для творческих людей, а цена даёт возможность позволить себе поэкспериментировать.

Ну, а AI Sync Box Kit 2 рассчитан на энтузиастов домашних кинотеатров и серьёзных геймеров. Поддержка высоких частот обновления и современных игровых технологий делает его актуальным выбором. Однако отсутствие возможности работы с картинкой, которая идёт из самого телевизора, может отпугнуть обычных пользователей.

Продукты Govee предлагают хорошее соотношение цены и функциональности, но имеют характерные недостатки бюджетных решений. Gaming Wall Light красив, но требует постоянной установки. Neon RopeLight 2 универсален, но яркости хватает только для декоративной подсветки. AI Sync Box Kit 2 технологически продвинут, но программное обеспечение подводит.

Главное преимущество Govee — доступность. Аналогичные решения от Philips Hue стоят в разы дороже, а решения Xiaomi, Aqara и Yeelight, не говоря уже о «noname» брендах, сильно уступают по качеству.

Для большинства пользователей Govee будет достаточно, особенно учитывая активное развитие экосистемы. Это действительно золотая середина, появление которой на рынке очень приятно. Если в списке аргументов «за» вам мало сказанного выше, то докину сюда локализацию под российский рынок и наличие сертифицированного сервисного центра, с телефонной поддержкой по всем вопросам.