Пожалуй, основная — если вообще не единственная – причина, по которой смартфоны Google Pixel пользуются популярностью, является прямой доступ к обновлениям. Благодаря тому, что разработкой апдейтов занимается сама Google, её фирменные аппараты получают все новые версии ОС и патчи с баг-фиксами раньше, чем все остальные. Ну, по крайней мере так было раньше. Однако со временем ситуация стала выправляться и компании вроде Essential и OnePlus доказали, что возможно выпускать обновления не только одновременно с Google, но даже раньше. Теперь к их числу присоединилась и Samsung, которая тоже сумела наладить своевременный и даже преждевременный выпуск апдейтов. Как? Сейчас расскажем.

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Как ни странно, но смартфоны Samsung уже третий месяц подряд получают ежемесячные обновления безопасности даже быстрее, чем Google Pixel. Это стало возможным благодаря серьёзному смещению сроков запуска апдейтов. Если поисковый гигант старается выпускать патчи для своих аппаратов в первую неделю каждого месяца, то Samsung – и это не шутка – выпускает свежие обновления следующего месяца в конце предыдущего. Так, ноябрьский патч безопасности корейцы выпустили ещё до истечения октября, декабрьский — в ноябре, а январский – в декабре.

Зачем нужны обновления безопасности

На первый взгляд, это выглядит как фарс или никому не нужная попытка Samsung доказать всему миру, что она лучше Google. Но на самом деле всё куда глубже. Ведь если Samsung умудряется выпускать обновления раньше поискового гиганта, значит, она получает их исходники настолько заранее, что успевает сначала адаптировать их для прошивки One UI, – а на это, очевидно, может уходить от нескольких дней до нескольких недель, — и так могут делать и все остальные. Другое дело, что по какой-то причине не хотят.

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Есть ли практическая польза от раннего выхода обновлений безопасности? Лично мне кажется, что нет. Всё-таки, раз Google настолько заранее знает обо всех уязвимостях, что позволяет себе придерживать их исправления по несколько недель, значит, они не представляют особой опасности для пользователей и их устройств. В противном случае, как иначе объяснить, что Google выдаёт свежие апдейты дозированно, а не исправляет все «новые» уязвимости сразу притом, что, очевидно, знает о них чуть ли не в момент выхода предыдущего патча?

Стоит ли устанавливать обновления безопасности

Но мои личные домыслы тут, конечно, не играют никакой роли, потому что большинству обновления действительно важны, и они хотят их получать на постоянной основе. Поэтому, чтобы исполнить волю пользователей, Google следовало бы выпустить некое правило, которое бы обязывало производителей адаптировать и выпускать свежие версии операционной системы в заранее оговоренные сроки. Ведь если смартфон получает ноябрьское обновление безопасности в январе, когда Google уже работает над мартовским, — это совершеннейший фарс. Не так ли?

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Показательно, что обновления безопасности раньше времени могут выходить не только для флагманских смартфонов, но и для откровенных бюджетников. Во всяком случае, в последние три месяца ежемесячные апдейты заранее получали как Galaxy Note 10 и S10, так и Galaxy A10, A30, A50 и, вероятно, некоторые другие модели. Значит, для производителей совершенно нет никакой разницы, для какого смартфона адаптировать патч в первую очередь. Просто они таким образом разделяют владельцев дорогостоящих устройств от дешёвых, указывая им на то, за что именно стоило переплатить.