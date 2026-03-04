Samsung Galaxy S26 или iPhone 17 — что лучше купить в 2026 году

Каждый год противостояние Samsung и Apple становится центральной темой рынка смартфонов. В 2026 году одна из самых интригующих пар для сравнения — это Samsung Galaxy S26 и iPhone 17. Это базовые флагманы, которые покупают достаточно часто за счет более низкой цены и очень неплохих характеристик. Поэтому тем интереснее посмотреть, что же лучше Samsung Galaxy S26 или iPhone 17 и какой аппарат лучше купить. Главное помните, что откладывать покупку в долгий ящик не стоит, ведь цены на новые смартфоны вырастут и сколько вы заплатите через пару недель никто не знает

Сравнение характеристик Galaxy S26 и iPhone 17

Samsung Galaxy S26 оснащается 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением 2340х1080. Смартфон работает на Exynos 2600, имеет 12 ГБ оперативной памяти и быстрый накопитель UFS 4.0. Основная камера представлена системой 50+12+10 МП, а емкость аккумулятора составляет 4300 мАч.

iPhone 17 получил 6,3-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц и разрешением 2556х1179. Кстати, это первый базовый айфон не с 60 Гц. Внутри установлен чип Apple A19 и 8 ГБ оперативной памяти с NVMe-накопителем. Камера состоит из 48 МП основного модуля и 48 МП ультраширика, а аккумулятор — 3692 мАч.

Параметр Galaxy S26 iPhone 17 Экран 6.3″ AMOLED, 120 Гц 6.3″ OLED, 120 Гц Разрешение 2340х1080 2622х1206 Процессор Exynos 2600 Apple A19 ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ Камеры 50+12+10 МП 48+48 МП Аккумулятор 4300 мАч 3692 мАч Зарядка до 25 Вт до 30 Вт

По железу Galaxy выглядит более нафаршированным устройством. Однако оптимизация Apple традиционно нивелирует разницу в цифрах. Поэтому дальше важнее смотреть на реальный опыт использования.

Дисплей Galaxy S26 и iPhone 17: что лучше

Galaxy S26 использует AMOLED-матрицу с высокой пиковой яркостью и насыщенной цветопередачей. Экран отлично читается на солнце, а анимации выглядят максимально плавно. Samsung традиционно делает акцент на контраст и глубину чёрного.

iPhone 17 предлагает OLED-панель с более высоким разрешением и точной цветовой калибровкой. Цвета выглядят естественно и не перенасыщены. В HDR-контенте яркость экрана стабильно высокая и хорошо контролируется системой.

В повседневном использовании Galaxy выглядит эффектнее визуально. iPhone выигрывает в точности передачи оттенков и натуральности картинки. Если вам важна зрелищность — Samsung, если цветовая корректность — Apple.

Производительность Galaxy S26 и iPhone 17

Exynos 2600 в Galaxy S26 демонстрирует высокую производительность в многоядерных тестах и графике. 12 ГБ оперативной памяти дают запас по многозадачности и тяжёлым играм. В Android-среде смартфон работает стабильно и быстро.

Apple A19 в iPhone 17 традиционно лидирует в однопоточном исполнении. Интерфейс iOS работает максимально плавно, а оптимизация памяти позволяет эффективно использовать 8 ГБ ОЗУ. В реальной эксплуатации разница ощущается минимально.

Тест Galaxy S26 (Exynos) iPhone 17 Geekbench 6 (однопоточный) 3203 3730 Geekbench 6 (многопоточный) 11056 9382 AnTuTu Benchmark 10 3 504 102 2 300 150

В играх Galaxy может удерживать высокие FPS и запасу ОЗУ, но через какое-то время все равно начнет троттлить. iPhone демонстрирует более долгий игровой процесс без троттлинга и отлично оптимизирован под iOS-проекты. В целом оба смартфона — флагманы без компромиссов по мощности.

Сравнение камер Galaxy S26 и iPhone 17

Galaxy S26 предлагает более универсальный набор: основной модуль 50 МП, ультраширик 12 МП и телевик 10 МП. Наличие оптического зума делает смартфон гибче в съёмке на расстоянии. В ночных сценах Samsung часто делает картинку ярче и контрастнее.

iPhone 17 не имеет телевика, но делает ставку на вычислительную фотографию. Основной 48 МП сенсор выдаёт детализированные кадры с естественными цветами. В портретах и съёмке людей Apple традиционно сохраняет более корректные оттенки кожи.

В видео iPhone 17 остаётся эталоном по стабилизации и цвету. Galaxy S26 снимает отлично, но иногда перегружает картинку обработкой. Если приоритет — универсальность, Samsung; если видео и естественность — iPhone.

Батарея Galaxy S26 и iPhone 17: кто работает дольше

Galaxy S26 оснащён аккумулятором на 4300 мАч и поддерживает зарядку до 25 Вт. Также есть беспроводная и обратная зарядка. В активном режиме смартфон спокойно выдерживает полный день.

iPhone 17 получил батарею на 3692 мАч и зарядку до 30 Вт. Несмотря на меньшую ёмкость, iOS оптимизирована достаточно эффективно. В реальном использовании автономность сопоставима, а чаще всего работать будет дольше именно Айфон 17.

iOS или Android: что выбрать в 2026 году

Galaxy S26 работает на Android с оболочкой One UI. Пользователь получает широкие возможности кастомизации и гибкости системы. Samsung также обещает до 7 лет обновлений безопасности. Ну и никаких ограничений по установке приложений и использованию платежных систем.

iPhone 17 функционирует на iOS 26 с глубокой интеграцией в экосистему Apple. Обновления приходят одновременно для всех поддерживаемых моделей. Интерфейс более закрытый, но предсказуемый и стабильный. Зато программы можно ставить только из App Store, а платить исключительно Apple Pay, который в России не работает.

Если у вас устройства Apple, выбор очевиден в пользу iPhone. Если вы активно пользуетесь сервисами Google и цените свободу настроек — Galaxy удобнее. Здесь выбор определяется экосистемой, а не характеристиками.

Сколько стоит Galaxy S26 и iPhone 17 в России

Galaxy S26 только поступил в продажу и цена у него в настоящий момент максимальная. Из-за границы аппарат можно заказать за 74 тысячи рублей с учетом таможенной пошлины. Через пару месяцев цена прилично опустится, как это часто бывает со смартфонами Samsung, но прямо сейчас его цена на пике.

iPhone 17 обойдется вам в 73 тысячи рублей. Практически тот же ценник, но есть одно преимущество — он медленнее теряет в цене на вторичном рынке. Ликвидность у Apple традиционно выше. Через пару лет перепродать iPhone обычно проще.

Galaxy S26 или iPhone 17: что выбрать

Galaxy S26 подойдёт тем, кому важен Android, дополнительная камера с оптическим зумом и большой объем ОЗУ. Это мощный Android-флагман с гибкой системой. Он особенно интересен тем, кто уже пользуется сервисами Google.

iPhone 17 лучше выбрать, если приоритет — видео, долгое время работы, стабильность и интеграция с экосистемой Apple. Он демонстрирует отличную оптимизацию и предсказуемый пользовательский опыт. Это логичный выбор для владельцев Mac и iPad.

Если у вас устройства 2023–2024 года, обновление не является обязательным. Революции нет, есть эволюция. Но я бы выбрал iPhone. И выглядит он симпатичнее и работать будет стабильнее.