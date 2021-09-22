Samsung Galaxy Watch могут помочь в контроле серьёзных заболеваний

Наконец-то мы с вами дожили до того момента, когда технологии в различных гаджетах научились следить за нашим здоровьем. Будущее наступило. Сейчас в большей степени нам в этом помогают различные носимые устройства, вроде умных часов или фитнес-трекеров. Они меряют разные показатели активности, частоту сердечных сокращений. Некоторые из них даже имеют пульсоксиметр, ЭКГ и инструмент для контроля артериального давления. Совсем недавно компания Samsung на официальном сайте рассказали, что один из датчиков в их смарт-часах Galaxy Watch 3 способен помочь при болезни Паркинсона.

21 сентября, компания Samsung опубликовала результаты исследования медицинского центра Samsung, где заявили, что мониторинг артериального давления с помощью Galaxy Watch3 помогает пациентам с болезнью Паркинсона отслеживать ортостатическую гипотензию.

Ортостатическая гипотензия — распространенное явление среди людей с болезнью Паркинсона, которое способно увеличить риски падений у пациентов, возможно, уже страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При этом этот недуг встречается не только при болезни Паркинсона, но и при других серьезных заболеваниях вроде сахарного диабета, алкоголизма и некоторых инфекций. Надо сказать, что все мы привыкли мерить давление только, если к этому есть предпосылки, и никто не задумается на тему гипертонии, если, например, злоупотребляет алкоголем.

Контроль за здоровьем в Galaxy Watch

Часы от Samsung позволяют измерять давление у пользователя в фоне. И это их основное преимущество. Частое использование этой функции может помочь выявить критические колебания показателей, с помощью которых можно диагностировать некоторые заболевания на ранних этапах.

Носимые устройства Samsung Galaxy Watch3, Galaxy Watch Active2 и новейшая модель Galaxy Watch4 оснащены комплексными датчиками, которые осуществляют мониторинг артериального давления за счет анализа пульсовой волны сенсорами контроля сердечного ритма. Пользователи могут постоянно следить за своим АД и другими жизненно важными показателями в приложении Samsung Health Monitor и делиться ими в формате PDF.

Тест был проведен на 56 пациентах в возрасте около 65 лет. На одной руке у них находился сфигмоманометр на одной руке и Galaxy Watch 3 на другой. Каждому пациенту измеряли АД с помощью обоих устройств трижды.

Исследовательская группа под руководством Чжин Ван Чо и Чжон Хён Ан сравнила измерения, полученные с помощью умных часов с данными тонометра. Ученые выяснили, что использование Galaxy Watch оказывается гораздо удобнее, чем привычный инструмент, и позволяет пациентам измерять давление в любом месте и в любое время. При этом качество измерений остается на должном уровне.

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Здесь также следует отметить, что для обеспечения точности измерения АД необходимо калибровать устройство каждые четыре недели с помощью классического прибора. Приложение не диагностирует гипертонию и другие заболевания, а также не определяет наличие признаков сердечного приступа.

Оно не может заменить традиционные методы диагностики или лечения у квалифицированного медицинского работника, поэтому если вы обнаружили какие-либо недомогания, для начала обязательно обратитесь к врачу за помощью.

Почему стоит купить Galaxy Watch

За время работы с мобильной техникой я заметил, что пользователи операционной системы Android не очень-то любят пользоваться умными часами. Чаще всего они приобретают себе Mi Band или другой фитнес-браслет от известных компаний. Среди нас тоже встречаются такие. Мне кажется, самое время разрушить эту тенденцию.

Раньше преимущества техники Samsung было совсем незначительным. Вместо этого без проблем можно было взять топовый Poco с теми же функциями и сэкономить значительное количество средств. Сейчас же, все немного изменилось. Корейский бренд, видимо насмотревшись на Apple, начал активно продвигать свою экосистему, активно заявляя о себе на рынке.

Так, для того, чтобы воспользоваться всеми фишками новых Galaxy Watch 4, о которых мы уже писали ни один раз, вам придется скачать приложение Samsung Health Monitor, доступное эксклюзивно для владельцев смартфонов с одноименным названием.

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При этом фишки, которые доступны благодаря Samsung Health Monitor, на мой взгляд, во многом превосходят даже Apple Watch, в которых обновления в последние годы получаются крайне минорными. Яблочники негодуют, Samsung вырывается вперед.

Нет, не подумайте, мне не платили, это не реклама. А те пользователи, которые напишут в нашем Телеграм-чате, что мол все проплачено, просто отрицают объективную реальность. Поводов погрузиться в экосистему Samsung появилось достаточно. И понятно, что компания с каждым годом будет делать еще больший упор на объединение всех своих гаджетов.