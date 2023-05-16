Samsung готовит свою нейросеть. Пользоваться ей мы не сможем, но смысл в ней есть

Сейчас, когда нейросети не просто находятся на небывалом подъеме, но и захватили умы людей, только ленивый не пытается закрепить на этом направлении. Все технологические гиганты пытаются сделать своих ботов, системы проверки и другие методы автоматизации на основании нейросетей, которые смогли бы выполнять те или иные задачи. Не отстает от них и Samsung. Зная, на что она способна, уже одна эта новость сама по себе становится интересной. Но делать это компания будет не одна. Она нашла себе партнера, с которым и будет работать в этом направлении. Впрочем, есть одно существенное ”но”, и воспользоваться этой сетью мы не сможем.

Есть ли у Samsung свои нейросети

Samsung в рамках стратегического партнерства с Naver намерена реструктурировать свою корпоративную среду, разработав передовую платформу генеративного искусственного интеллекта, предназначенную исключительно для внутреннего использования. Этот шаг стал ответом на недавний инцидент, связанный с утечкой конфиденциальной информации из-за использования сторонних инструментов искусственного интеллекта. Позже компания запретила использование любых сторонних инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT и Google Bard.

Защита корпоративных данных — новая стратегия Samsung в области искусственного интеллекта сочетает технологии с конфиденциальностью.

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Зачем нужные нейросети

Столкнувшись с потенциальными рисками, связанными с внешними платформами искусственного интеллекта, Samsung решила действовать на опережение с целью защиты своих данных и интеллектуальной собственности. Предстоящий внутренний ассистент искусственного интеллекта, разработанный в сотрудничестве с Naver, будет отвечать уникальным требованиям и задачам, с которыми сталкиваются сотрудники компании.

Как работает нейросеть Samsung

Что-то подобное уже было и работало с определенной степенью успешности. В отличие от своего предшественника, новая платформа искусственного интеллекта останется на защищенных серверах Samsung, гарантируя, что конфиденциальная информация, связанная с разработками, и все данные, касающиеся программного обеспечения, останутся защищенными от несанкционированного доступа. Так Samsung может использовать возможности генеративного искусственного интеллекта, не ставя под угрозу безопасность и не рискуя непреднамеренными утечками в общедоступное облачное пространство.

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Одним из заметных преимуществ этого сотрудничества является улучшенное понимание корейского языка платформой, что пока реализовано не так хорошо. Настраивая чат-бота с искусственным интеллектом так, чтобы он понимал корейский язык и отвечал на него более точно, чем любой существующий генеративный инструмент искусственного интеллекта, Samsung стремится предоставить своим сотрудникам удобный и интуитивно понятный продукт, которым они смогут эффективно пользоваться каждый день.

Первоначально предназначенная для узкого круга пользователей, собственная платформа искусственного интеллекта пройдет тщательные испытания в реальных условиях работы, чтобы обеспечить оптимальную производительность и совместимость. После успешной оценки инструмент может постепенно расширить свою доступность вплоть до всех филиалов и подразделений компании. Если все будет хорошо, то сюда будет относиться и подразделение Device eXperience, отвечающее за смартфоны, бытовую технику и многое другое.

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Может ли искусственный интеллект помочь бизнесу

Совместные усилия Samsung и Naver демонстрируют стремление к расширению возможностей сотрудников и повышению эффективности работы с помощью передовых технологий искусственного интеллекта. Это относится не только к южнокорейскому гиганту. Многие компании в будущем будут пользоваться такими инструментами, но кто-то должен быть первым. Поэтому IT-гиганты обкатывают все это на себе. Как говорится, потому что могут.

Разработав эксклюзивного внутреннего помощника с искусственным интеллектом, Samsung упростит свои внутренние рабочие процессы, позволив сотрудникам выйти на новый уровень производительности, эффективности и совместной работы, сохраняя при этом максимальную безопасность и конфиденциальность данных. Microsoft также планирует решить проблему с утечкой данных и разрабатывает премиум-версию ChatGPT, которая будет работать на выделенных серверах и будет обслуживать предприятия. А через несколько лет такие системы будут нормой даже среди небольших компаний.