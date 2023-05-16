Samsung готовит свою нейросеть. Пользоваться ей мы не сможем, но смысл в ней есть

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Артем Сутягин

Сейчас, когда нейросети не просто находятся на небывалом подъеме, но и захватили умы людей, только ленивый не пытается закрепить на этом направлении. Все технологические гиганты пытаются сделать своих ботов, системы проверки и другие методы автоматизации на основании нейросетей, которые смогли бы выполнять те или иные задачи. Не отстает от них и Samsung. Зная, на что она способна, уже одна эта новость сама по себе становится интересной. Но делать это компания будет не одна. Она нашла себе партнера, с которым и будет работать в этом направлении. Впрочем, есть одно существенное ”но”, и воспользоваться этой сетью мы не сможем.

Samsung готовит свою нейросеть. Пользоваться ей мы не сможем, но смысл в ней есть. Samsung тоже готовится к переменам. Фото.

Samsung тоже готовится к переменам.

Есть ли у Samsung свои нейросети

Samsung в рамках стратегического партнерства с Naver намерена реструктурировать свою корпоративную среду, разработав передовую платформу генеративного искусственного интеллекта, предназначенную исключительно для внутреннего использования. Этот шаг стал ответом на недавний инцидент, связанный с утечкой конфиденциальной информации из-за использования сторонних инструментов искусственного интеллекта. Позже компания запретила использование любых сторонних инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT и Google Bard.

Защита корпоративных данных — новая стратегия Samsung в области искусственного интеллекта сочетает технологии с конфиденциальностью.

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Зачем нужные нейросети

Столкнувшись с потенциальными рисками, связанными с внешними платформами искусственного интеллекта, Samsung решила действовать на опережение с целью защиты своих данных и интеллектуальной собственности. Предстоящий внутренний ассистент искусственного интеллекта, разработанный в сотрудничестве с Naver, будет отвечать уникальным требованиям и задачам, с которыми сталкиваются сотрудники компании.

Зачем нужные нейросети. Новая нейронка не заменит ChatGPT, но смысла в ней будет много. Фото.

Новая нейронка не заменит ChatGPT, но смысла в ней будет много.

Как работает нейросеть Samsung

Что-то подобное уже было и работало с определенной степенью успешности. В отличие от своего предшественника, новая платформа искусственного интеллекта останется на защищенных серверах Samsung, гарантируя, что конфиденциальная информация, связанная с разработками, и все данные, касающиеся программного обеспечения, останутся защищенными от несанкционированного доступа. Так Samsung может использовать возможности генеративного искусственного интеллекта, не ставя под угрозу безопасность и не рискуя непреднамеренными утечками в общедоступное облачное пространство.

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Одним из заметных преимуществ этого сотрудничества является улучшенное понимание корейского языка платформой, что пока реализовано не так хорошо. Настраивая чат-бота с искусственным интеллектом так, чтобы он понимал корейский язык и отвечал на него более точно, чем любой существующий генеративный инструмент искусственного интеллекта, Samsung стремится предоставить своим сотрудникам удобный и интуитивно понятный продукт, которым они смогут эффективно пользоваться каждый день.

Как работает нейросеть Samsung. Нейросети сейчас это больше, чем просто ПО. Фото.

Нейросети сейчас это больше, чем просто ПО

Первоначально предназначенная для узкого круга пользователей, собственная платформа искусственного интеллекта пройдет тщательные испытания в реальных условиях работы, чтобы обеспечить оптимальную производительность и совместимость. После успешной оценки инструмент может постепенно расширить свою доступность вплоть до всех филиалов и подразделений компании. Если все будет хорошо, то сюда будет относиться и подразделение Device eXperience, отвечающее за смартфоны, бытовую технику и многое другое.

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Может ли искусственный интеллект помочь бизнесу

Совместные усилия Samsung и Naver демонстрируют стремление к расширению возможностей сотрудников и повышению эффективности работы с помощью передовых технологий искусственного интеллекта. Это относится не только к южнокорейскому гиганту. Многие компании в будущем будут пользоваться такими инструментами, но кто-то должен быть первым. Поэтому IT-гиганты обкатывают все это на себе. Как говорится, потому что могут.

Разработав эксклюзивного внутреннего помощника с искусственным интеллектом, Samsung упростит свои внутренние рабочие процессы, позволив сотрудникам выйти на новый уровень производительности, эффективности и совместной работы, сохраняя при этом максимальную безопасность и конфиденциальность данных. Microsoft также планирует решить проблему с утечкой данных и разрабатывает премиум-версию ChatGPT, которая будет работать на выделенных серверах и будет обслуживать предприятия. А через несколько лет такие системы будут нормой даже среди небольших компаний.

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