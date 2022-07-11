Samsung может навсегда перестать использовать свои процессоры Exynos, но будет их производить

Samsung можно назвать одной из самых разносторонних компаний. Она не только в основном сама разрабатывает свои смартфоны, но и делает компоненты для них на собственных заводах. Все это является для нее огромным плюсом с точки зрения производства. Впрочем, есть такие вещи, которые пользователям не очень нравятся. Среди них почетное место занимают процессоры. Компания производит собственные чипы Exynos и продает смартфоны с ними не некоторых рынках. А, например, для США выбирает конкурирующий Snapdragon, за которым многие охотятся. Теперь, похоже, Samsung может отказаться от своих процессоров в пользу решений от Qualcomm. Но как такое возможно?

Почему никто не любит Exynos

Наверняка вы в курсе, что Samsung много лет пытается заявить о себе на рынке чипов. Южнокорейская компания отчаянно борется с Qualcomm. Несмотря на довольно высокое качество, она пока проигрывает, и запуск двух версий флагманов Galaxy S не привил любовь покупателей к Exynos, а наоборот. Они действительно не так хороши в некоторых моментах, а стоят столько же, и люди, купившие такие смартфоны, оказываются немного обманутыми.

Из-за этого или из-за чего-то еще компания думает отказаться от использования собственных процессоров, но не от их производства. И хотя мы слышали, что Samsung возьмет тайм-аут и не будет оснащать Galaxy S23 чипом Exynos, похоже, мы уже никогда не увидим новые смартфоны Samsung Galaxy S с собственным чипом.

Будет ли Samsung и дальше выпускать свои процессоры

Как заявил аналитик Минг-Чи Куо, производитель собирается пересмотреть свой подходи навсегда перестать оснащать свои телефоны собственными чипами. Скорее всего, Galaxy S с чипом Exynos в будущем не появится. При этом, возможно, компания будет поставлять процессоры Exynos другим брендам.

Интересно и то, что утечки в отношении поведения Samsung противоречат друг другу. Так, например, некоторое время назад была информация, что Samsung будет производить чипы Exynos только для своего телефона Galaxy. Примерно в этот же момент другие источники говорили о том, что компания откажется от производства процессора, так как он не нужен даже ей самой.

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Почему Samsung выпускает телефоны с разными процессорами для разных стран

Существуют различные объяснения того, почему Samsung использует двухпроцессорную стратегию в своих моделях линейки Galaxy S. Например, наиболее распространенным является то, что рынку США все еще нужен CDMA. (Это предшественник LTE, который до сих пор используется некоторыми операторами связи). Чипы Exynos не поддерживают CDMA. Вот почему Samsung решила использовать Qualcomm для всего рынка США.

Но мы должны сказать, что чипсеты Exynos хороши в бенчмарках CPU/GPU и довольно слабы в производительности связи по сравнению с Qualcomm. Последний ушел по этому показателю на пару лет вперед. Таким образом, устройства на базе Qualcomm могут более эффективно использовать сеть. Они также могут использовать расширенные сетевые функции. Среди них можно назвать актуальные для некоторых стран MIMO, LTE-U, LAA/LWA и другие.

В связи с этим аналитик заявил, что Samsung больше не может игнорировать реальность. «S23 может не получить Exynos 2300, сделанный Samsung на 4 нм техпроцессе, потому что он не может конкурировать с SM8550 во всех аспектах», — написал он в Twitter (социальная сеть, запрещенная в России).

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Что будет, если Samsung перестанет выпускать свои процессоры

Однако мы также должны отметить, что уход Samsung из этой области сделает Qualcomm единственным королем в индустрии чипов. Самые известные флагманские телефоны на Android перестанут получать Exynos. Но других процессоров, кроме Snapdragon, для них тоже нет. Конечно, существуют решения от MediaTek и они широко используются. Но ставят их в более доступные модели среднего класса. Несмотря на неплохие показатели чипов MediaTek последнего времени, в умах людей и топовых смартфонах они все еще проигрывает.

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Получается, что если Samsung полностью откажется от выпуска процессоров под маркой Exynos, мы потеряем конкуренцию. Ну, или как минимум, ее не будет в топовом сегменте, где Qualcomm станет монополистом на многие годы вперед. А отсюда косвенный риск отсутствия инноваций, рост цен и прочие неприятные для покупателей. А вы что думаете по этому поводу? Стоит ли переживать из-за ситуации вокруг Exynos? Отвечайте в нашем Telegram-чате или в комментариях.