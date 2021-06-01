Samsung может помочь Google сделать складной Pixel

Несколько раз в нашем Telegram-чате мы спрашивали, что вы считаете самой современной технологией в мире смартфонов. Предсказуемо большинство из вас ответили, что ей являются складные экраны. Это действительно так. Пусть они пока и стоят дорого, а складка портит все впечатление, зато теперь их можно купить почти в любом магазине электроники, а когда-то можно было только представить в качестве гаджета из будущего в фантастическом фильме. Так получилось, что лидером отрасли стала компания Samsung, которая долго и мучительно разрабатывала эту технологию. И вот теперь она может стать поставщиком для Google, занимающейся созданием своего складного телефона.

Складной Google Pixel

Напомню, что еще в прошлом году появились слухи о том, что компания Google готовит свой складной Pixel нового поколения. Эти слухи появились не на пустом месте, а стали частью информации, которую нашли в коде Android. Позже поступало несколько других косвенных подтверждений того, что компания работает над подобным устройством. Естественно, оно не заменит текущий формат Google Pixel, а только расширит линейку в случае своего появления. Но для того, чтобы его сделать, одного желания мало. Надо найти правильного поставщика технологий.

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Именно для этого поисковому гиганту и пригодится помощь южнокорейского производителя электроники. Google может стать одним из первых смартфонов, которые получат не только экраны Samsung, но и ее знаменитое ультратонкое стекло (UTG).

Дисплеи Samsung

Согласно ETNews, Samsung Display скоро будет принимать заказы на поставку UTG от компаний, не входящих в семейство Samsung. Судя по всему, одной из таких компаний как раз является Google, которая сильно заинтересована в чем-то подобном.

Мы пока не знаем большого количества подробностей о новом складном ”Пикселе”, но сомнений в его появлении почти ни у кого не осталось. Как и нет сомнений в том, что компания будет пользоваться услугами Samsung Display по всем направлениям. Сюда относятся сами матрицы и их покрытие.

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На что будет похож складной Google Pixel

Эта комбинация может дать пользователям складного устройства Google ощущения, схожие с теми, что есть у счастливых (или нет) обладателей устройств линеек Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip. Естественно, ультратонкое стекло UTG более хрупкое, чем традиционное, но несмотря на это оно все равно обеспечивает существенно более высокий уровень прочности в сравнении с обычными пластиковыми складными экранами, например, как в первом поколении Samsung Galaxy Z Flip.

Пока даже слухи не говорят о том, когда Google начнет продавать (или хотя бы производить) свой первый складной телефон. Мы можем только предположить, что случится это ближе к концу года, если не будет сложностей при создании нового продукта. Тем не менее, отчет ETNews действительно прибавил доказательств к растущему списку. Теперь уверенности в том, что новый смартфон находится в разработке, стало еще больше. Можно не сомневаться в том, что новая информация будет продолжать появляться в ближайшее время.

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Где будут экраны Samsung

О том, что Samsung готова делиться технологиями складных дисплеев — естественно, не бесплатно — появилась уже давно. Впервые об этом заговорили в феврале, когда появился отчет о том, что Samsung предоставит Google, Oppo и Vivo технологию складных дисплеев. Работы OPPO мы уже видели. Я даже смог лично близко познакомиться с раздвижным OPPO X 2021. Про Vivo мы тоже знаем, как и про Google. Даже в коде бета-версии Android 12 было найдено упоминание устройства, которое можно считать складным Google Pixel.

Сообщается, что Samsung Display начнет поставки UTG другим компаниям со второй половине 2021 года. Google, возможно, также не единственный заинтересованный покупатель. В июне 2020 года источник Digital Chat Station намекнул, что Huawei и Xiaomi стоят в очереди на покупку ”ультратонкого гибкого стекла”. Пока не понятно, в каком виде будут осуществляться поставки. Будет ли это только стекло или можно говорить о комплексном решении, но дыма без огня не бывает, и ситуация становится интересной. А еще это говорит о грядущей массовости складных устройств и, как следствие, снижении их стоимости.