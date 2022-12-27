Samsung может потерять много денег из-за Tesla и TSMC

Кажется, что производители автомобилей и электроники находятся на разных ”концах” технологического глобуса. Если сравнивать между собой Ульяновский Автомобильный Завод и компанию Electrolux, то они действительно очень далеки друг от друга с точки зрения бизнеса. Но разница между, например, Samsung и Tesla просто ничтожна, если взглянуть на это с определенной стороны и определенной точки зрения производства. Наверное, вы уже догадались, о чем речь, но мы приведем конкретный пример, чтобы показать, как могут столкнуться интересы компаний.

Процессоры для электромобилей

Tesla выбрала TSMC в качестве поставщика чипов для своих будущих беспилотных автомобилей. Об этом сообщает издание DigiTimes Asia. Компания Илона Маска, занимающаяся производством электромобилей, получит 4-нанометровые чипы с нового полупроводникового завода TSMC в Аризоне, США. Сама по себе новость звучит, как просто сообщение о планах компании, но на деле все куда интереснее. Дело в том, что тайваньский полупроводниковый гигант увел у Samsung крупного клиента, что может перевернуть всю отрасль. Ведь Samsung тоже производит чипы. В том числе сейчас компания готовит чипы для Tesla, но теперь компания Маска хочет перейти на новое поколение процессоров и ”готовит почву” для этого. А ведь речь об очень крупном заказе.

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Какие процессоры стоят в Tesla

Новости о том, что TSMC получила огромный заказ на чипы от Tesla, впервые появились в ноябре этого года. Сообщалось, что тайваньская компания будет поставлять 4-нм и 5-нм чипы для ИИ системы полного самостоятельного вождения (FSD). DigiTimes Asia подтвердила эти сообщения, добавив, что TSMC начнет массовое производство по этому заказу в 2024 году. Как предполагалось в более ранних отчетах, первая партия поставок может поступить в Tesla в следующем году. Впрочем, это зависит от того, когда завод заработает, ведь с этим тоже пока не все ясно.

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Американские процессоры

В прошлом году TSMC начала строительство своего первого завода по производству микросхем, также известного как FAB, в США с планами начать выпуск полупроводников к 2024 году. Здание было готово в кратчайшие сроки, но компании еще предстоит завершить установку производственного оборудования. Это самый сложный и технологичный этап, который занимает больше всего времени.

На предприятиях по производству полупроводников требуются чистые помещения, ведь производство чипов, которые работают на нанометровом уровне, возможно только в абсолютной чистоте. Самая маленькая пылинка может испортить целую партию чипов. Для такой очистки воздуха тоже нужно большое количество сложных дорогостоящих систем.

Тем временем TSMC уже объявила о планах строительства второго завода по производству чипов в Аризоне. Он будет введен в эксплуатацию к 2026 году.

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Кто делает больше всего процессоров в мире

Это соглашение сделает Tesla одним из семи крупнейших клиентов TSMC и первым клиентом из мира электромобилей. И это большая потеря для Samsung. Корейской компании было сложно идти рука об руку со своим тайваньским конкурентом в литейном секторе. Он сильно отстает от TSMC: в недавних отчетах доля рынка составляет 15,5% и 56,1% соответственно. Если бы Tesla выбрала Samsung, а не TSMC, то разрыв мог бы сократиться, и мы получили бы интересную конкуренцию в мире электроники, но теперь производство Samsung находится на еще большей грани. И перспектив того, что в ближайшее время что-то может поменяться, просто нет.

Что делает эту сделку между Tesla и TSMC еще более болезненной для Samsung, так это то, что компания EV до недавнего времени получала от нее чипы для своего искусственного интеллекта FSD. Корейский гигант сначала поставлял 14-нм чипы компании Илона Маска, а затем перешел на 7-нм. Но теперь Tesla решила обратиться к TSMC за более продвинутыми решениями. Даже Apple планирует покупать чипы на заводе TSMC в Аризоне. Речь идет о 3-нм процессорах от тайваньской компании для нового поколения iPhone.

Что касается Samsung, то теперь ей придется довольствоваться тем, что она является эксклюзивным поставщиком модулей камер для электромобилей Tesla. Камеры Samsung будут установлены на все модели — от Cybertruck до относительно нового грузовика Semi. Напомню, что Samsung что-то там готовит с точки зрения новых процессоров, но это скорее относится к ее телефонам, чем к бизнесу по производству компонентов.