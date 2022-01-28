Samsung начала по-другому обновлять свои Android-смартфоны. Что изменилось

Ключевая проблема обновлений для Android-смартфонов, если не считать, что они выходят довольно редко, заключается в том, что они выходят буквально в порядке живой очереди. Сначала производители выпускают апдейты в Азии и США, потом в Океании, затем в Западной Европе и только потом в Восточной. В результате может пройти месяц-другой, пока новая версия Android выйдет для всех, что, естественно, не нравится большинству пользователей, которые чувствуют себя вторым сортом. Но теперь всё будет по-другому. По крайней мере, в случае со смартфонами Samsung.

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В принципе, постепенное распространение обновлений Андроид имеет практическое значение. Выпуская апдейт для разных регионов по очереди, производители получают возможность отозвать его без особого ущерба, если вдруг что-то пойдёт не так или обнаружится какой-то критический баг. А, если обновление получат все сразу, то, если что-то случится, пострадает большее число пользователей, не говоря уже о том, что отозвать его у всех будет куда сложнее.

Обновление смартфонов Самсунг

Однако Samsung решила изменить подход к обновлению своих смартфонов. Компания начала разрабатывать универсальные версии апдейтов для всех регионов Европы, чтобы выпускать их сразу во всех странах региона. Первым аппаратом, на котором корейцы протестировали новую модель обновление, стал Galaxy A52. Он уже получил идентификатор EUX, так что его владельцы будут получать новые версии ОС, вне зависимости от страны своего нахождения, если она относится к европейскому региону.

К сожалению, Samsung ещё не решилась выпускать обновления для своих смартфонов по всему миру одновременно. Возможно, тут есть и другие загвоздки, помимо потенциальных багов и недоработок. В конце концов, языковые и региональные различия в функциональности в прошивках для разных стран тоже имеют место. Однако теперь аппараты Samsung в Европе будут обновляться одновременно, и не будет такого, что сначала обновление выходит в Португалии, Франции и Германии, а все остальные ждут ещё полтора месяца, пока оно доберётся до них.

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Чисто технически Россия тоже входит в европейский регион. Несмотря на то что чисто географически мы находимся и в Европе, и в Азии, производителям проще не делить страну таким образом. Поэтому чаще всего Россию всё-таки соответствует региональному идентификатору Европы. Так что, высоко вероятно, мы с вами тоже можем рассчитывать на более быстрое обновление наших смартфонов. Больше никаких длительный ожиданий. Только обновление день релиза — только хардкор.

Когда выйдет обновление на Самсунг

Впрочем, изменения произойдут не сразу. Чтобы такие обновления, как Андроид 12, стали выходить одновременно для всех смартфонов в Европе, Samsung необходимо обновить региональные идентификаторы в прошивке всех фирменных аппаратов. А это, как оказалось, дело довольно небыстрое. Поэтому даже эта манипуляция потребует некоторого времени. А смартфоны Galaxy S22, A53, A33 и A13, которые выйдут уже в течение ближайшего месяца, будут подключены к программе из коробки.

В целом стремление Samsung унифицировать модель обновления своих смартфонов в разных странах вполне логично. Компания старается сделать так, чтобы её устройства обновлялись как можно быстрее. В этом году мы увидели это особенно отчётливо, когда Samsung последовательно, с перерывом в несколько недель, обновила до Android 12 смартфоны сразу нескольких линеек и поколений, хотя обычно на это уходило несколько месяцев.

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Практика показывает, что для пользователей обновления являются большим подспорьем при выборе смартфона. Если аппарат обновляется быстро и долго, высоко вероятно, что потребители выберут именно его. Поэтому продление сроков программной поддержки большинства устройств Samsung было первым шагом на пути их популяризации. А унификация регионов обновления стало продолжением начатой инициативы. Так что будем надеяться, что у Samsung всё получится.