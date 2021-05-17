Samsung будет спасать автопром от кризиса

Производители электроники уже просто не могут удерживаться в границах тех устройств, которые они изначально сами себе задали. Делать только смартфоны в то время, когда в мире творится столько всего интересного и перспективного, сложно. Более того, это невозможно, если ты занимаешься производством процессоров. Они нужны везде и всегда, а стало быть, расширение производства — обычное дело и закономерное будущее. Именно поэтому Samsung — один из крупнейших в мире производителей пролупроводников — ищет новых партнеров, с которыми будет сотрудничать. Особенно важно это в наше сложное время, когда чипов в мире критически не хватает, и даже автопроизводители вынуждены терять миллиарды долларов из-за нарушения цепочек поставок.

Для кого Samsung делает процессоры

Не так давно уже появлялись новости о том, что Samsung готовит процессоры нового поколения для автомобилей Tesla. То, что стало известно сейчас, не противоречит той информации, а скорее дополняет ее, доказывая в очередной раз, что Samsung заинтересована в том, чтобы ее чипы разных модификаций устанавливались в автомобили. А сейчас это еще и может поправить положение дел некоторых производителей.

Samsung и Hyundai

Samsung объединила усилия с Hyundai Motor Co., чтобы сотрудничать с правительством Южной Кореи и некоторыми агентствами в стремлении решить глобальную нехватку микросхем. Соглашение, недавно подписанное обеими компаниями, Корейским институтом электронных технологий, Корейским институтом автомобильных технологий и Министерством торговли, промышленности и энергетики должно многое изменить. Согласно плану, оно будет способствовать созданию более надежной местной цепочки поставок жизненно важных полупроводников, необходимых для многих производственных процессов в стране. То есть это касается не только автомобилей одного из крупнейших в мире концернов.

Соглашение в первую очередь ориентировано на автомобильную промышленность Южной Кореи. В случае успеха партнерства возможны глобальные перспективы для обеих компаний. Одна станет больше зарабатывать на производстве процессоров и наберется опыта в этом направлении, а другая — сможет быстрее выйти из кризиса и получить не какие-то универсальные урезанные чипы, а то, что нужно именно ей.

Автомобильные процессоры

Samsung и Hyundai будут вместе разрабатывать сверхэффективные полупроводники следующего поколения, микросхемы управления батареями, датчики изображения и прикладные процессоры для автомобильных развлекательных/информационных систем.

Полупроводниковая промышленность — это долгосрочная и капиталоемкая отрасль. Следовательно, выгоды от партнерства, если они будут, станут заметными через несколько лет. Samsung уже проводит исследования в отношении альтернативного способа получения микросхем. Это может привести не столько к увеличению их производительности, сколько к ускорению процесса производства и его упрощению. В перспективе это может удешевить чипы.

Такие партнерские отношения всегда вызывают большой интерес, так как заставляют компании сотрудничать на благо не только себя и друг друга, но и на всю промышленность в стране. В конце концов, связь, вычислительные технологии и автомобильная промышленность — это едва ли не самые главные гражданские отрасли, которые в конечном итоге оказывают влияние на все остальные.

На чем зарабатывает Samsung

Samsung в последнее время довольно сильно активизировалась. Кроме того, что она изменила свое отношение к смартфонам и начала производить их по-новому, она еще активизировала работу по строительству новых заводов, которые в том числе будут использоваться для производства процессоров и других компонентов.

Стремясь восполнить дефицит поставок в условиях глобальной нехватки микросхем, Samsung Electronics объявила о планах расширения своих существующих заводов по производству микросхем. Компания также добилась прогресса в разработке инновационных решений, таких, как новая технология интеллектуальных светодиодных фар PixCell LED, которая используется специально для автомобильной промышленности.

Пока нет большого количества подробностей относительно сотрудничества двух крупных компаний. Скорее всего, они будут раскрыты в ближайшее время. Но уже сейчас можно сказать, что начинается что-то интересное.