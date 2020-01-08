Как часто можно встретить устройство со съёмным аккумулятором? Производители отказываются от такого решения из-за недостаточного места внутри корпуса смартфона, да и представьте, насколько реже пользователи бы меняли свои смартфоны, если бы им предлагали съемные аккумуляторы, которые можно заменить при малейшем признаке износа в одно действие. Однако Samsung всё же решилась пойти на компромисс и представила новый защищенный смартфон Galaxy XCover Pro.

Последний аппарат в линейке был представлен в далеком 2017 году, поэтому такое обновление действительно кажется интересным и неожиданным. К тому же сделала она это тихо и без отдельных презентаций. XCover Pro, как и все современные смартфоны, предлагает безграничный экран с небольшим вырезом под камеру в виде точки в левом верхнем углу смартфона. Его диагональ составила 6,3 дюймов, а выполнен он по технологии IPS. Конечно, хотелось бы видеть AMOLED-решение, но и на том спасибо. К тому же многих порадует удлинённый экран с соотношением сторон 20:9.

Устройство работает на процессоре Exynos 9611, оснащено 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 15 Вт. Основная камера здесь двойная: 25-Мп широкоугольный модуль и 8-Мп ultra-wide. На передней панели расположилась 13 Мп камера.

Смартфон имеет влагозащиту стандарта IP68, и это при том, что он у него съёмный аккумулятор. Кроме того, здесь имеется защита американского военного стандарта MIL-STD-810. За безопасность программного обеспечения отвечает система защиты Samsung Knox.

На корпусе расположились две программируемые дополнительные кнопки, одна из которых по стандарту отвечает за фонарик, а вторая за отправку текстовых сообщений голосом. Смартфон работает на базе Android 9 Pie из коробки, однако, вероятно, в будущем он получит обновление до Android 10. Продажи смартфона стартуют в Европе в начале февраля этого года по цене в 500 евро.

Есть ли альтернативы?

По правде говоря, достойных альтернатив на данный момент XCover Pro нет. Неплохим вариантом может стать Blackview BV5500, однако это бюджетный гаджет с 4,7-дюймовым HD-экраном, а за производительность отвечает устаревший MT6580A. Еще одним неплохим вариантом может стать AGM X3 на процессоре Snapdragon 845 с 5,9-дюймовым FHD-экраном, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4100 мАч и 20-Мп камерой. Однако даже он не может сравниться с Xcover Pro.

Почему защищенные смартфоны уступают современным телефонам?

Причина кроется в отсутствии достаточно спроса на такие аппараты. Samsung — единственная компания, которая готова жертвовать стоимостью проектирования и разработки такого аппарата, ведь очевидно, что продажи будут невелики. Защищенные смартфоны необходимы лишь небольшому проценту людей. И то, что компания предоставляет им хорошее современное решение на фоне ужасных вариантов от конкурентов, заслуживает уважения. А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнением в Телеграм.

Зачем нужны защищенные смартфоны?

Они станут хорошим компаньоном в случае, если вы являетесь охотником, рыболовом, военным или же просто путешественником. Защищенные смартфоны сложно разбить или утопить. Это долговечные аппараты. А наличие съемного аккумулятора делает XCover Pro еще более долгоживущим. Еще одним примером использования защищенного телефона могут стать женщины с маленькими детьми. Сегодня дети всё чаще требуют от родителей дать поиграть в телефон или просмотреть на смартфоне мультфильмы. Это становится причиной, по которой многие гаджеты сдаются в сервисные центры. Подобный телефон от Samsung может исправить эту проблему.

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Конечно, за 500 евро можно приобрести гораздо более привлекательный телефон на современном процессоре, например, OnePlus 7T, но за счёт недостаточной популярности защищенных устройств, Samsung приходится завышать его стоимость, чтобы оправдать небольшие относительно других гаджетов продажи. В любом случае, 500 евро за такое железо, учитывая все факты, не такой уж и большой ценник. Желающие купить себе лучший защищенный смартфон, купят XCover Pro и сделают они это вне зависимости от его стоимости, просто потому, что люди, покупающие защищенные смартфоны, заранее знают зачем он им нужен и будут делать всё, чтобы получить такой гаджет любым способом.

По материалам androidauthority