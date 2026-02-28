Теперь можно будет смело покупать складные смартфоны: они не сломаются

Февраль выдался насыщенным для Samsung: в сеть утекли первые изображения Galaxy S26 Ultra ещё до анонса, а затем появились снимки совершенно нового форм-фактора — Galaxy Z Fold Wide. Теперь к этому добавилась ещё одна находка: в утечках сборок One UI 9 обнаружена новая функция, способная уберечь дорогостоящий складной экран от повреждений. Не секрет, что именно складной экран является самой хрупкой, но самой дорогой деталью и его действительно надо защищать, чтобы не остаться со сломанным смартфоном при негарантийном случае.

Как понять, что в складной смартфон попал мусор

В коде ранних сборок One UI 9 была найдена функция под названием Foreign Material Detection — «Обнаружение посторонних материалов». Принцип её работы прост и практичен: если складной смартфон не закрывается до конца из-за попавшего внутрь мусора, пыли или другого постороннего вещества, пользователь получает уведомление с просьбой раскрыть устройство и проверить экран.

Текст уведомления из кода звучит так: «Ваш телефон не сложился полностью. Откройте его снова и проверьте, нет ли посторонних предметов на экране, чтобы избежать повреждений». При этом функцию можно отключить в настройках — удобная опция для опытных пользователей, которые предпочитают управлять устройством самостоятельно.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Какими будут новые складные телефоны Samsung

Вместе с кодом функции в утечке обнаружились три изображения, связанные с грядущими складными устройствами — Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 и Galaxy Z Fold Wide. Особый интерес представляет соотношение сторон: если Fold 8 выглядит привычно, то Fold Wide заметно шире и напоминает по форме паспорт. Это принципиально иной форм-фактор, ориентированный на максимальную площадь экрана при сложенном состоянии. Что-то такое уже выпустила HUAWEI и, по слухам, выпустит Apple.

Внимательные наблюдатели также заметили, что у всех трёх устройств на графике более мягкие, скруглённые углы по сравнению с предшественниками. Впрочем, разработчики склонны считать это случайностью при создании иллюстрации, а не намеренным изменением дизайна — ранее опубликованные анимации Fold Wide выглядели иначе.

Почему проводная зарядка в смартфоне быстрее беспроводной

Какие устройства получат новую функцию

Пока остаётся открытым вопрос: распространится ли Foreign Material Detection на старые складные модели Samsung или останется эксклюзивом новых устройств. Сборка One UI 9, в которой нашли функцию, находится на раннем этапе разработки, поэтому окончательных выводов делать рано — до официального анонса линейки пройдёт ещё несколько месяцев.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Тем не менее сама идея выглядит разумно. Складные экраны остаются одним из самых уязвимых компонентов таких устройств, а их замена обходится недёшево. Простое уведомление о том, что что-то мешает нормальному закрытию, может предотвратить дорогостоящий ремонт — и это именно тот случай, когда небольшая программная доработка решает реальную проблему.