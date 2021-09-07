Самые бесполезные функции Android смартфонов.

Раньше новый смартфон, представленный той или иной компанией, казался по-настоящему революционным продуктом. Появился сенсорный экран, сканер отпечатков пальцев, камеры обрели оптическую стабилизацию и многое другое. В современном мире каждый год производители смартфонов пытаются сказать нам о революции, но по факту изменения совсем небольшие. Да, многие функции значительно упрощают жизнь, однако далеко не всегда те технологии, которые были нам преподнесены как инновационные, находят применение в реальной жизни. Сегодня предлагаю поговорить о технологиях Android устройств, за которые мы год за годом переплачиваем деньги и ими не пользуемся.

Перед производителями смартфонов сейчас стоит очень сложная задача — выпустить на рынок новые функции, которые смогут облегчить взаимодействие пользователя с устройством. В современном мире технологии развиваются стремительно, за чем следует две большие проблемы. Первая — производители не успевают внедрять все новшества, и вторая — большая часть из них оказывается бесполезными. В целом, ситуация на рынке современных гаджетов отлично описана правилом — 20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата. Современным производителям сейчас приходится добиваться 20% путем огромных усилий.

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Управление телефоном без касания

Целью любого новшества в индустрии должно служить упрощение работы. Но управление жестами и взмахами только лишь усложняет взаимодействие. Только представьте, как вы машете руками в общественном месте или сидя за рабочим креслом. По-моему, гораздо проще поднять телефон и отправить сообщение или открыть Инстаграм, чтобы заняться собственным контентом.

Да, можно сказать, что управление было бы удобно в смарт-часах или фитнес-трекерах, у которых маленький размер экрана или в стиральной машинке, до которой каждый раз приходится шагать, чтобы отключить режим полоскания. Но тогда пусть производители туда их и интегрируют.

Сравнение оптического и цифрового зума

Многие именитые бренды на презентациях хвастают огромным цифровым зумом на своих гаджетах. Иногда цифры увеличения достигают 25, а то и 50 раз. Но вот ты, читатель, признайся, как часто пользуешься зумом на своем смартфоне? Зачем оно надо? Свой опыт предлагаю передать в нашем Телеграм-чате, будет интересно почитать.

Суть в том, что когда мы увеличиваем изображение на своей камере, его качество падает кратно увеличению. В итоге кадр получается мягко говоря «не очень». Плюс к этому добавим не идеальную стабилизацию. Снимать при таком увеличении без штатива просто невозможно. Это не значит, что зум бесполезная функция. Но те цифры, за которые мы переплачиваем в магазине, явно того не стоят.

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Замедленная съемка на Андроид

Технологию Slow Motion нам представили еще давно, и тогда она казалась по-настоящему революционной фишкой камеры смартфона. На презентации нам показывали великолепные кадры, которые ни чуть не хуже, чем у профессиональных фотографов.

Пользователи баловались с этой функцией некоторое время, а теперь всем стало ясно — она абсолютно не оправдала их ожиданий. Видео построено на съемке фрагментами около 0,2 секунды, что очень мало, поэтому объекты снимка будут восприниматься, как стоп-кадр, и очень сложно будет поймать нужный снимок.

Разблокировка по лицу в дешевых смартфонах

Возможность разблокировки смартфонов и планшетов по лицу появилась пару лет назад и, безусловно, является революционной. Такой способ защиты не только крайне удобен, но и обеспечивает большую защиту ваших данных. Пароль можно подсмотреть или прочитать на заблокированном телефоне по следам отпечатков. Взломать смартфон таким образом лишь дело времени. С разблокировкой по лицу все иначе. Ранее мы уже писали о том, какой способ разблокировки самый лучший. Рекомендую к прочтению.

Технология 3D сканирования очень дорогая и имеется только на флагманских устройствах, так как требует внедрения множества датчиков. Но производители дешевых смартфонов решили пойти по другому пути. Они просто используют фронтальную камеру для разблокировки. Вот так годы кропотливой работы лучших инженеров мира в миг обесценили китайские коллеги, буквально извратив технологию.

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Если с функциями замедленной съемки или зума можно поспорить, то здесь, по-моему, все предельно ясно. Для того, чтобы раз и навсегда отказаться от функции сканирования лица на своем бюджетном смартфоне, достаточно лишь одного предупреждения перед его использованием. Производитель предупреждает нас сам: не стоит доверять этому, используйте отпечаток пальца.

Сейчас уже ни для кого не секрет, что рынок мобильных технологий переживает не лучшие времена. Даже если отбросить все технические сложности и представить, что же можно интегрировать в новые модели, едва ли что-то приходит на ум. Понимая эту ситуацию, так не хочется, чтобы производители шли на компромиссы и заваливали нас тоннами бесполезной чепухи. Однако, маркетинг.