Самые бесполезные функции камеры телефона

Камеры современных смарфтонов достигли того уровня, когда их можно назвать почти совершенными. Они отлично снимают, умещаются в тонкий корпус и находятся всегда под рукой. Именно поэтому в последнее время мобильная фотография переживает взрывной рост, а камерой, на которую сделано больше всего снимков в мире, стала та, что встроена в iPhone. Конечно, они уступают по качеству серьезным зеркальным и системным камерам, особенно при слабом освещении, но подавляющему большинству пользователей фотографических возможностей смартфона более чем хватает. Из-за того, что уровень камер поднялся очень высоко, производителям надо удивлять чем-то другим. Из-за этого часто появляются максимально бесполезные функции.

Лишние функции камеры телефона

Чтобы понять, какие функции камеры являются бесполезными, даже не надо долго думать. Надо просто открыть соответствующее приложение на смартфоне и сразу все станет понятно. Если вы нашли то, чем не пользуетесь и даже не слышали об этом, значит функция просто добавлена из-за того, что производитель посчитал, что сделать ее не сложно и пусть будет. Если вы не пользуетесь, но на презентации говорили об этой функции, значит она нужна для того, чтобы продать смартфон.

Сканер документов

Я не буду спорить с тем, что сканер документов для смартфона очень удобен. Я сам постоянно пользуюсь подобными приложениями. Я даже иногда пользуюсь именно смартфонным сканером, находясь рядом с принтером, в который встроен свой сканирующий модуль. Так просто удобнее, особенно, если надо кому-то отправить отсканированный файл.

Даже несмотря на это, я все равно считаю сканеры документов в смартфоне бесполезной функцией. Как правило, эти сканеры настолько ущербные, что пользоваться ими просто не хочется. Они не дают никаких функций для работы с документами. Часто нет даже возможности удобно подрезать снимок, чтобы лист был ровным.

Куда проще скачать отдельное приложения. Даже среди бесплатных вариантов почти все предлагают намного больше возможностей, включая собственное хранилище (отделять документы от всего остального очень удобно). В Google Play и AppStore можно найти множество вариантов по запросу ”сканер”. Выбирать вам, но встроенные сканеры в большинстве своем просто дно.

Макросъемка на смартфон

Вот зачем вам нужно макро в смартфоне? Часто ли вы снимаете с расстояния в 4-5 сантиметров? Красивые макроснимки действительно выглядят очень привлекательно, но они не нужны владельцам смартфонов по одной простой причине.

Производители понимают, что макромодуль будет нужен пользователю примерно раза полтора за все время владения смартфоном. Поэтому использование хорошего сенсора, который стоит дорого, просто нерентабельно. Смартфон тоже подорожает и продать его будет намного сложнее.

Камера телефона Samsung за 1400 долларов разбивается сама по себе.

Если и можно как-то пойти на повышение цены, то с физикой будет сложнее. Большой сенсор требует много оптических элементов. Это приведет к увеличению толщины и камера будет выпирать еще больше. Этого пользователи точно не захотят.

В итоге в смартфоны устанавливают макромодуль с разрешением 2 Мп, который просто фокусируется на небольшом расстоянии. Куда проще сделать снимок на основной модуль с разрешением 48 Мп и просто кропнуть его. Результат получится даже лучше, но все равно он будет далек то того, что можно снять на профессиональную камеру. Поэтому не стоит тешить себя иллюзиями о красивых макроснимках и вестись на обещания (читай ”развод”) производителей.

Телефоны с несколькими камерами

С тех пор, как Apple выпустила iPhone 7 Plus, стало какой-то традицией гнаться за количеством модулей. Иногда это действительно круто, когда тебе дают обычный модуль, ширик и небольшое двукратное или трехкратное увеличение. Но иногда производители начинают использовать слишком много модулей, смысла в которых нет.

Больше всего меня удивляет использование зум-модулей с низким разрешением. Опять же, хочется спросить, а не проще ли мне сделать снимок на основной модуль с разрешением 48 Мп и в три раза его увеличить, вместо того, чтобы таскать с собой трехкратный зум с сенсором на 8 Мп? Мне проще, а производителю нет, ведь ”цифровой зум” звучит не так круто, как ”оптический зум”.

Давайте вспомним пять недорогих смартфонов с крутой камерой

Камера с датчиком глубины

Датчик глубины это тоже больше похоже на развод, по крайней мере, пока. Я не встречал смартфона, в котором этот датчик работает настолько хорошо, чтобы понимать — деньги потрачены не зря.

В конце концов Google Pixel даже с одним модулем еще много лет назад делал отличные снимки (в том числе и портреты). Возможно, датчик глубины когда-нибудь начнет работать лучше, но пока особого смысла в этом нет.

Сверхзамедленная съемка

Я иногда снимаю видео с частотой 120 или 240 кадров в секунду. Смотрится это хорошо, а самое главное, что так можно снимать долгие события. Например, как ребенок резвится в бассейне или как собака прыгает в снегу.

Этот смарфтфон может снимать с частотой 7680 кадров в секунду - Huawei Mate 30 Pro.

Камера даже с частотой 960 кадров в секунду позволяет запечатлеть только событие, которое длится меньше секунды, а после замедления превращается в шесть секунд. То есть, снять как падает капля воды или из бутылки вырывается фонтан пены, но это надо очень хорошо подгадать. Так происходит из-за того, что память смартфона просто не может быстро сохранить такой поток видео. Например, Sony использует отдельный модуль памяти непосредственно на сенсоре камеры. Его скорость записи в 5 раз выше, чем у встроенной памяти. Именно туда сохраняется сверхзамедленная съемка, а потом передается на встроенную память.

С частотой 7 680 кадров в секунду все еще сложнее. Конечно, такое замедление смотрится очень круто, но столь скоротечных событий не так много. Снимешь их по одному разу, а дальше? Тем более, что итоговое видео имеет низкое качество, а часто еще и мерцает. В итоге, функция просто ”пылится” в недрах телефона.

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Самые полезные функции камеры телефона

Мне кажется, что камера смартфона не должна иметь ничего лишнего. Достаточно, чтобы она просто снимала хорошие фото и обеспечивала потребности 95 процентов пользователей, которые достают смартфон, нажимают кнопку и убирают его.

Для этого надо, чтобы в камере была хорошая оптика, хороший сенсор без погони за разрешением и нормальное программное обеспечение. Именно ПО обрабатывает информацию с сенсора и превращает его в готовый снимок. Для шедевров надо покупать серьезные камеры, а переплачивать за маркетинг и лишние функции, которыми многие и не пользуются, совсем не логично.