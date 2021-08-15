Самые странные мифы о Wi-Fi

Мифы о Wi-Fi — это отдельный вид искусства. Как и мифы о других технологиях. Некоторые из них весьма нелепы, но в них почему-то до сих пор верят. Конечно, большая часть народных легенд связана с вредом для здоровья, но есть интересные мифы о том, что мобильная связь мешает Wi-Fi и многом другом. Почему появляются необычные истории про какие-то виды технологий? В первую очередь, из-за неосведомленности людей и неточности имеющейся информации о существующей технологии. Давайте разберемся, влияет ли беспроводной интернет на здоровье, нужно ли отключать Wi-Fi-роутер на ночь, много ли электроэнергии расходует роутер, который мы круглый год не выключаем из сети, и насколько же крут беспроводной интернет, что о нем выдумывают самые невероятные истории.

Wi-Fi работает на небольшом расстоянии

Считается, что, Если не мешают стены дома, роутер способен раздавать сигнал на сотни метров. Но чем ему так мешают стены? Прежде всего напомним, что Wi-Fi как и любая волна может отталкиваться от стен, стены могут их в некоторых случаях гасить, иногда даже усиливаться. Как это происходит? Волна гасится только толстыми стенами. Если в стене есть арматура, то сигнала не будет даже в соседней комнате. Иногда сигнал затухает даже от обычной межкомнатной двери (особенно, если она старая, оставшаяся с советских времен). Чтобы избежать этой ситуации, нужно правильно располагать роутер, например, в коридоре. Старайтесь не ставить его в дальних углах комнаты. У меня был случай, когда я пользовался соседским Wi-Fi, который бил аж тремя этажами выше. Кстати, никогда не пользуйтесь неизвестными точками доступа — это плохо.

Роутер нужно отключать на ночь

Однажды я наткнулся на статью, в которой рассказывалось о влиянии работающего роутера на человека. Авторы рекомендовали отключать его на ночь, чтобы сон стал лучше. Я прислушался к авторам и сделал все по инструкции. Изменился ли мой сон? Абсолютно нет. Да, есть данные о том, что излучение влияет на нервную систему при длительном воздействии. Какие ваши доказательства? Никаких доказательств и опровержений. Переживаете за свое здоровье? Отключите роутер и спите спокойно. Эта легенда смело попадает в наш список.

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Мобильная связь мешает Wi-Fi

В чате нашего подъезда часто жалуются на плохой сигнал роутеров, виня во всех смертных грехах и без того, порой, хромую мобильную связь. Это классная легенда, но в ней нет смысла: LTE работает в диапазоне 2.6 ГГц. Wi-Fi сети попросту далеки от диапазона работы мобильных сетей.

Скорость интернета по Wi-Fi ниже, чем по кабелю

Тут проблема не в кабеле, а в роутере. Зачастую пользователи приобретают недорогие девайсы, у которых скорость ограничена 100 Мбит/с. При использовании частоты 2.4 ГГц скорость варьируется от 150 до 300 Мбит/с. Игровые роутеры и вовсе работают на скорости до 5 Гбит/с. Кстати, настоятельно рекомендую почитать материал моего коллеги Артема Сутягина про Wi-Fi 6 — узнаете много нового!

Любую Wi-Fi сеть можно взломать

Многие так отчаянно трясутся за свой Wi-Fi и думают, что в соседней комнате сидит хакер в капюшоне, который планирует очередной взлом в США. И сделает он это через вашу сеть, чтобы не оставлять следов. На самом деле переживать не стоит: взлом Wi-Fi требует огромных знаний и умений. Никаких особых способов защиты нет — просто не забывайте читать наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы всегда оставаться в курсе новостей безопасности.

Wi-Fi плохо влияет на здоровье

Наверное, эта версия была до того, как мир сошел с ума из-за 5G. Многие сравнивают действие радиоволн с излучением от микроволновой печи, у которой мощность от 600 до 800 Вт. У сигнала Wi-Fi это показатель оценивается в сотни милливатт — тот случай, когда то, что нас не убивает, делает сильнее!

То же самое касается тех, кто считает, что Wi-Fi вызывает рак (от создателей «телефон носить в кармане вредно«). Нет никаких доказательств, что такое излучение вредит организму и, вообще, из-за чего образуются раковые клетки. Плохая экология, курение и другие вредные привычки — все это повышает шанс столкнуться с болезнью. Плюс радиоволны не вызывают ионизацию, соответственно, никак не влияют на ДНК человека.

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Роутер тратит много энергии

В зависимости от модели и мощности роутер потребляет от 6 до 15 Вт/ч. Путем несложных математических вычислений получаем, что при максимальной мощности в 15 Вт/ч вы заплатите за год около 400-500 рублей в зависимости от стоимости электроэнергии в вашем регионе. Много это или мало? Тут каждый волен решать сам. Но всё же: уходите из дома — отключайте роутер, ведь это просто. Тогда сумма станет еще меньше.

Wi-Fi — это очень удобно. Те времена, когда роутеры не были популярны, вспоминаются с особой болью в душе. Знаете еще небылицы про беспроводной интернет? Поделитесь с нами в Telegram-чате!