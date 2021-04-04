Самый неудачный дизайн смартфона, от которого надо отказаться

Производители смартфонов постоянно пытаются придумать что-то новое, но иногда складывается ощущение, что они максимально оторваны от мира в своих стремлениях. Например, Poco F3 очень крут, если учесть его цену, но хватает у него и минусов. Несмотря на качественный дисплей, минимальный вырез камеры и другие фишки, он имеет максимально бестолковый дизайн, который хорошо смотрится только на презентации. Это касается и других смартфонов, которые раз за разом повторяют эту ошибку. Производителям пора что-то сделать и перестать наступать на эти грабли. Сейчас я расскажу, что я имею в виду.

Телефоны с глянцевым корпусом

Я говорю про смартфоны с зеркальным корпусом. Их главная проблема в том, что мы постоянно к ним прикасаемся. Иначе и быть не может, поэтому каждый раз, когда мы трогаем корпус, мы оставляем отпечаток пальца. Это неизбежно, и даже с одним пятном отпечатка пальца красота телефона сразу же теряется. Когда отпечатков становится много, вся красота, которую нам показывали на презентации, сразу теряется.

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Это касается чуть ли не всех современных смартфонов топового сегмента и устройств из средней ценовой категории, который стараются скопировать их дизайн. Сюда можно отнести Poco F3, OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro и даже всю линейку iPhone 12. У обычной и mini-версии полностью глянцевый задник, который в черном цвете быстро становится непотребным. Версии ”Pro” и ”Pro Max” получили нормальную заднюю стенку, но боковые грани из отполированной нержавеющей стали быстро приходят к тому, о чем я говорил выше.

Честно говоря, нет никакого смысла в том, что дизайнеры будут создавать телефоны, которые сразу же выглядят хуже, когда к ним прикасаются пользователи. При этом такая тенденция началась несколько лет назад и пока только Samsung начала уходить от нее со своими пластиковыми (а точнее «гластиковыми») корпусами.

Что нужно изменить в современных телефонах

Смартфоны должны тщательно тестироваться, прежде чем попадать на прилавки. Когда он стоит под стеклом или снимается в ролике на YouTube, сверкая каждой гранью, смотрится это очень круто, но на деле получается полная ерунда. Трудно поверить, что никто, например, из команды Apple не заметил, что в iPhone 12 Pro за 1000 долларов просто невозможно бороться с отпечатками пальцев.

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Возвращаясь к Samsung, при всем моем неоднозначном отношении к этому бренду, ее пластиковые корпуса в этом отношении только выигрывают. Даже на матовом черном заднике Galaxy S21 Ultra практически невозможно увидеть отпечатки, а если корпус еще и светлый, то его можно брать в руки хоть после свежего чебурека — никаких следов видно не будет. Сюда же можно отнести Google Pixel 5.

Корпуса из пластика менее премиальны, но зато отлично ощущаются в руке и лишены ненужных отпечатков. Если все же выбирать стекло для корпуса, то можно сделать его матовым, как в iPhone 11 Pro или 12 Pro. Это тоже хорошо выглядит, приятно лежит в руке и позволяет не переживать за отпечатки. Кстати, после глянцевого корпуса iPhone X и iPhone Xs Apple начала уходить от глянцевой задней панели. Может они все же понимают то, о чем я говорю?

Камера смартфона

Еще одной проблемой, о которой я всегда говорил, являются ужасные выпирающие камеры. Когда вся задняя стенка в отпечатках, с этим еще можно смириться, но когда еще и выпирает большой модуль, из-за которого невозможно пользоваться лежащим на столе смартфоном, это просто ужасно.

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Надо ли покупать чехол для смартфона

Этот минус я вспомнил в предверии ответа на вопрос про чехол. Многие скажут, что отпечатки на корпусе не проблема, если пользоваться чехлом. Этот же аргумент приводят, когда говорят о том, почему не так страшен выпирающий модуль. Мол, надень на него защитный чехол и ничего не будет качаться. А что, если я не хочу этого делать?

Да и вообще, если надевать на смартфон чехол, то какая разница, как он выглядит? Зачем вкладываться в дизайн, придумывать новые цвета и в течение 10 минут рассказывать на презентации Galaxy S21 Ultra о том, как долго дизайнеры придумывали способ получить максимально черный цвет?

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Мне кажется, уже прошло достаточно времени, чтобы понять, что от глянца надо отказываться. Я сейчас говорю о вещах, которые прошли испытание временем. Пистолет не получил вторую ручку, телевизоры не стали треугольными, а шариковая ручка не удлинилась до полутора метров. Это просто неудобно, и поэтому эволюция привела их к тому, чем они являются сейчас.

Так же должно быть и со смартфонами. Производители не должны усложнять корпус, делая его красивым но не практичным. Мне очень нравится, как выглядит новый смартфон, когда он новый и ты только срываешь с него пленки, но времени, которое нужно на активацию, достаточно для того, чтобы изрядно его заляпать.

Поэтому я готов отказаться от глянца и призываю производителей чаще предлагать альтернативные решения. Пока нынешняя ситуация заставляет меня даже немного ностальгировать по корпусам из алюминия, которые были в моде 6-7 лет назад. А вы что думаете?