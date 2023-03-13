Сбермегамаркет дает кэшбэк до 50% на все товары. Как его получить и на что можно потратить

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Кирилл Пироженко

Большинство покупателей всегда старается найти, где купить электронику подешевле. Все-таки в привычной нам рознице цены из-за параллельного импорта стали действительно высокими. Кто-то заказывает с АлиЭкспресс и подолгу ждет свою посылку, кто-то идет на Яндекс Маркет, потому что большое количество продавцов позволяет выбрать самую выгодную цену, не опасаясь за качество. А кто-то покупает технику на Сбермегамаркете. И если раньше цены там можно было назвать в какой-то мере даже высокими, то недавно начавшаяся акция делает сберовскую площадку самой выгодной.

Сбермегамаркет дает кэшбэк до 50% на все товары. Как его получить и на что можно потратить. На Сбермегамаркете можно найти и продукты с большим кэшбэком. Фото.

На Сбермегамаркете можно найти и продукты с большим кэшбэком.

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Практически на любую покупку в этом сервисе вы можете получить кэшбэк 40% бонусами “Спасибо”. Причем для этого необязательно быть клиентом Сбербанка. Можно использовать карту любого российского банка и зарегистрироваться в программе отдельно. Рассказываем, как получить повышенный кэшбэк и какие товары можно купить.

Как создать Sber ID без карты

Для владельцев сберовских карт все очень просто. Они по умолчанию зарегистрированы в программе. А вот для всех остальных необходимо пройти отдельную процедуру регистрации. Для начала создадим Sber ID:

Как создать Sber ID без карты. Введите свои личные данные. Фото.

Введите свои личные данные.

  • Перейдите на сайт Сбербанка и нажмите “Личный кабинет Sber ID”.
  • Введите свой номер телефона и нажмите кнопку “Войти или создать Sber ID”.
  • Пропишите все свои данные и войдите в личный кабинет.

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Для начисления бонусов в полном объеме вам теперь потребуется регистрация в программе СберСпасибо. В противном случае покупка не принесет вам никакого кэшбэка, и все будет зря. Для регистрации в СберСпасибо сделайте следующее:

Как создать Sber ID без карты. Сюда дата рождения и телефон скопируется из Sber ID. Вам нужно будет только ввести e-mail. Фото.

Сюда дата рождения и телефон скопируется из Sber ID. Вам нужно будет только ввести e-mail.

  • Откройте сайт СберСпасибо.
  • В правом верхнем углу нажмите кнопку “Войти”.
  • Выберите “Войти по Сбер ID” и воспользуйтесь учетной записью, которую мы недавно создали.
  • Введите вашу электронную почту и согласитесь с условиями программы лояльности.

Теперь учетная запись создана и в программе лояльности зарегистрирована. Теперь можно переходить непосредственно к шоппингу. Но если вы хотите получать в дальнейшем повышенный кэшбэк 4% после окончания текущей акции, то можно оформить дополнительно подписку СберПрайм.

Как подключить подписку Сбер Прайм

Владельцы сберовских карт могут подключить подписку СберПрайм прямо в Сбербанк Онлайн. А всем остальным придется воспользоваться личным кабинетом Сбер ID. Оформить подписку можно так:

  • Через Сбербанк Онлайн:
    Как подключить подписку Сбер Прайм. В Сбербанк Онлайн подключить подписку тоже очень просто. Фото.

    В Сбербанк Онлайн подключить подписку тоже очень просто.

    • Зайдите в Сбербанк Онлайн.
    • В поиске в самом верху введите “СберПрайм”.
    • Выберите любой вариант подписки и подключите, ее следуя инструкции на экране.
  • Через Сбер ID:
    Как подключить подписку Сбер Прайм. Через сайт подписку тоже можно легко оформить. Фото.

    Через сайт подписку тоже можно легко оформить.

    • Перейдите в личный кабинет Сбер ID.
    • Выберите вкладку “Подписки”.
    • Нажмите кнопку “Оформить” и следуйте инструкциям на экране.

Кстати, подписка пригодится не только для дальнейшего шоппинга с повышенным кэшбэком, но и для доступа к онлайн кинотеатру Окко, СберЗвуку и другим прикольным сервисам. Можно даже получить 3 месяца СберПрайм бесплатно. Этого хватит, чтобы понять нужна ли вам эта подписка или нет. Кстати, благодаря Сбер ID вам не потребуется еще одна регистрация на Сбермегамаркете. Зайти на него можно будет с помощью этой же учетной записи.

Что купить с кэшбэком

Что купить с кэшбэком. Сумма кэшбэка указана рядом с ценой. Фото.

Сумма кэшбэка указана рядом с ценой.

Теперь достаточно перейти на сайт Сбермегамаркета, авторизоваться под своей учеткой и начинать выбирать понравившиеся товары. А разгуляться там есть где. Если вы давно мечтали о телевизоре на Андроид ТВ, но все никак не могли подобрать себе модель, то можете присмотреться к Xiaomi Mi TV P1 43 дюйма. Его стоимость составляет 31 850 рублей. При покупке вам начислится 12 740 бонусов Спасибо. И на них вы можете спокойно взять и заказать Redmi 10C за 11 830 рублей кому-нибудь в подарок, оплатив 99% бонусами. Супер? Как мне кажется, это просто космос.

Что купить с кэшбэком. Такой же ноутбук я купил за 42 тысячи рублей со всеми скидками. Фото.

Такой же ноутбук я купил за 42 тысячи рублей со всеми скидками.

А если вы находитесь в поисках ноутбука, то можете купить такой же, как у меня, Huawei MateBook D 14. Мало того, что по акции он стоит всего 39 965 рублей, так еще за него вам вернут 15 986 Спасибок. А знаете, что вы можете заказать за этот кэшбэк? Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite за 14 290 рублей и еще останется. Смотрю я на это предложение, и даже слов нет, какой аттракцион невиданной щедрости со стороны Сбера. Естественно, наличие товара и стоимость зависит от региона, где вы находитесь. Не везде она будет одинаковой. Но если вы планируете покупку нескольких единиц какой-то техники, то на текущий момент Сбермегамаркет — лучшее место, чтобы сэкономить.

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Что купить с кэшбэком. Само устройство стоит, как и везде, но кэшбэк перекрывает все. Фото.

Само устройство стоит, как и везде, но кэшбэк перекрывает все.

Здесь же, кстати, можно найти все новинки от Samsung, которые относительно недавно поступили в продажу. Galaxy S23 Ultra на 256 Гб обойдется вам вам в 109 200 рублей. И за эту покупку Сбер вернет вам 43 680 бонусов, которых хватит на покупку ноутбука Huawei, который я рекомендовал выше и еще даже немного останется. С повышенным кэшбэком можно даже купить складной Huawei. Тогда вы точно удивите всех друзей своим смартфоном. Сбер проводит реально крутую акцию. А самое главное — здесь нет никаких дополнительных условий: карта Сбербанка не нужна, подписка оформляется по желанию. Все направлено на то, чтобы пользователи могли с большой выгодой купить нужные им товары. Торопитесь сделать заказ, пока еще можно заказать интересующие вас вещи. Что-то мне подсказывает, что продлится это еще не слишком долго. Кстати, продукты тоже можно заказывать с кэшбэком.

Как потратить бонусы Спасибо

Потратить бонусы “Спасибо” еще проще, чем их накопить. И самым удобным сервисом для этого как раз и является Сбермегамаркет. На нем вы можете оплатить до 99% любой покупки. То есть какую-то чисто символическую сумму все равно придется добить деньгами. Но это обычно копейки. Потратить Спасибо там можно так:

Как потратить бонусы Спасибо. Бонусы обычно активируются сами. Фото.

Бонусы обычно активируются сами.

  • Откройте сайт Сбермегамаркета и положите нужный товар в корзину.
  • Перейдите туда и нажмите “Оформить заказ”.
  • На странице с оплатой активируйте бонусы Спасибо, если они сами не включились.

После этого цена сразу же будет уменьшена на максимально возможную для вас сумму бонусов. Вам останется только оплатить остаток картой любого российского банка и дождаться доставки или время самовывоза.

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