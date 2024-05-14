Сканер отпечатков в кнопке питания смартфона — это боль. Я его просто ненавижу

Дактилоскоп является важнейшим компонентом большинства смартфонов, ведь именно он защищает наше устройство от посторонних людей и позволяет владельцу быстро снять блокировку экрана. Еще в начале 2024 года читатели нашего телеграм-канала делились впечатлениями относительно расположение элемента разблокировки экрана, и большинство сошлось во мнении, что оптимальный вариант — сканер в кнопке. Но мой опыт показывает обратное: клавиша питания — худшее место для дактилоскопа.

Насколько удобен сканер отпечатков в кнопке

С одной стороны, кнопка питания кажется лучшим местом для сканера, ведь она располагается на оптимальной высоте, чтобы правша мог приложить к ней большой палец и разблокировать смартфон (левшам чуть сложнее). С другой — подобное место создает много бытовых неудобств.

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Например, имея привычку держать руки в карманах, владелец рискует случайно разблокировать смартфон, что со мной случалось неоднократно. Впрочем, сканер на задней панели имеет тот же недостаток.

А вот проблемой, актуальной исключительно для сканеров в кнопке питания, является невозможность активации экрана без разблокировки смартфона, чтобы, например, посмотреть на часы. Если на устройствах с другим расположением дактилоскопа я спокойной нажимаю на «Power», а потом сразу убираю устройство в карман, то с боковым решением приходится повторно нажимать клавишу для отключения экрана в случае его непреднамеренной разблокировки.

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Еще сильнее раздражает сама кнопка питания, в которую встроен сканер отпечатков. Чтобы расположить на ней емкостную пластину, клавишу делают чуть больше обычной, а главное — угловатой, из-за чего к ней неприятно прикасаться. Плюс ко всему боковой сканер отпечатков вынуждает производителей чехлов делать вырез под кнопку, что приводит к хлипкости аксессуара и постоянному оттягиванию при выполнении свайпов по экрану.

Точность распознавания сканера в кнопке

Как бы то ни было, самая большая проблема бокового сканера, с которой я столкнулся — точность его распознавания. Хотя такой дактилоскоп становится причиной непреднамеренной разблокировки, в действительно нужный момент он непозволительно часто ошибается. Этому я нашел 3 объяснения:

когда смартфон находится в чехле, подушечка пальца не очень плотно прилегает к дактилоскопу;

из-за своего расположения боковой сканер имеет меньшую площадь , чем альтернативные варианты, поэтому нужно либо регистрировать в системе несколько отпечатков одного и того же пальца, либо научиться прикладывать его определенным образом;

, чем альтернативные варианты, поэтому нужно либо регистрировать в системе несколько отпечатков одного и того же пальца, либо научиться прикладывать его определенным образом; как и емкостный сканер, расположенный сзади, боковой дактилоскоп активно собирает пыль, быстро застывающую на поверхности из-за контакта со слегка влажными пальцами.

Конечно, если зарегистрировать несколько отпечатков, носить смартфон без чехла и постоянно протирать кнопку, никаких проблем с разблокировкой не будет. Но необходимость выполнения дополнительных действий вкупе с компромиссами значительно снижают уровень комфорта при взаимодействии с таким дактилоскопом. Мне это совсем не нравится.

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Какой сканер отпечатков лучше

Перепробовав разные варианты, я пришел к выводу, что лучшим местом для сканера отпечатков является экран смартфона. Причем нет серьезной разницы, является дактилоскоп оптическим или ультразвуковым. В обоих случаях само расположение не вызывает дискомфорт, а на мои пальцы такой сканер реагирует даже в том случае, если руки немного вспотели.

Раз уж с моим мнением, если верить результатам опроса, согласно далеко не большинство читателей AndroidInsider.ru, оно является по меньшей мере спорным. Но это и хорошо, ведь вы можете поделиться своими соображениями в нашем телеграм-чате и рассказать о личном опыте взаимодействия с разными сканерами отпечатков.