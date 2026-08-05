В конце прошлого года я купил vivo X300, а спустя полгода подробно поделился своими впечатлениями о компактном камерофоне. С тех пор заряжаю его каждый день. Аккумулятор на 6040 мАч с зарядкой до 90 Вт восстанавливает энергию примерно за час, но однажды меня заинтересовало не время, а кое-что другое. А сколько вообще стоит зарядка смартфона? Посчитал, и результат меня удивил. Делюсь расчетами.

Сколько электричества нужно для зарядки смартфона

Сначала разберемся с единицами, потому что без этого расчет не сходится. На коробке и в характеристиках vivo X300 написано 6040 мАч (миллиампер-часы). Это не единица энергии, а единица электрического заряда. Чтобы понять сколько реально потребляет зарядка, нужны ватт-часы, а для их расчета необходимо знать напряжение аккумулятора.

У vivo X300 оно составляет 3.77 В. Считаем:

Вт·ч = мАч × напряжение / 1000 = 6040 × 3.77 / 1000 = 22.78 Вт·ч

Это энергия которую физически запасает аккумулятор. Но из розетки уйдет больше, ведь часть теряется в блоке питания, кабеле, контроллере и самом аккумуляторе при нагреве. Об этом уже говорил в тексте о том, сколько раз можно зарядить смартфон повербанком. В итоге закладываю стандартные 20% на потери:

22.78 × 1.2 = 27.34 Вт·ч

Именно столько примерно потребляет одна полная зарядка vivo X300 из розетки. В привычных единицах для квитанции это 0.02734 кВт·ч, потому что 1 кВт·ч = 1000 Вт·ч.

Влияет ли мощность зарядки на расход электричества

Здесь распространенное заблуждение, которое стоит разобрать отдельно. Мощность зарядки 90 Вт — это не постоянное потребление, а пиковое. Смартфон не потребляет 90 Вт на протяжении всей зарядки. В начале мощность высокая, ближе к 80-100% контроллер заметно снижает ток, и аккумулятор «добирает» оставшееся медленно. Это нормальная работа технологии быстрой зарядки.

Главное, что нужно понять: количество энергии, которое нужно аккумулятору определяется его емкостью, а не мощностью зарядки. vivo X300 вмещает 22.78 Вт·ч — ровно столько и войдет, хоть через 90 Вт, хоть через 5 Вт обычного зарядника. Быстрая зарядка сокращает время у розетки, а не количество потребляемой энергии. Если бы мощность 90 Вт потреблялась постоянно, за один час вышло бы 90 Вт·ч. Но аккумулятор физически вмещает только 22.78 Вт·ч. Это невозможно по законам физики. Следить за полезными советами по смартфонам удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Сколько стоит зарядка смартфона

Действующий тариф на электроэнергию в моем городе — 6.43 ₽/кВт·ч (первый диапазон потребления до 3900 кВт·ч).

Считаем стоимость одной полной зарядки:

0.02734 кВт·ч × 6.43 ₽ = 0.176 ₽

Это примерно 18 копеек за одну полную зарядку от нуля до ста процентов. Важная оговорка: в реальной жизни вы редко заряжаете смартфон именно от 0%. Если подключаете при 30% и заряжаете до 80%, поэтому расходы пропорционально ниже. Расчет от 0 до 100% — это верхняя оценка.

30 полных зарядок в месяц:

0.176 ₽ × 30 = 5.27 ₽ в месяц

После 1 октября 2026 года тариф вырастет, и одна зарядка будет стоить около 20 копеек, а 30 зарядок обойдутся примерно в 5.86 ₽. Для понимания масштаба: чашка кофе в среднем кафе стоит 200-250 рублей. Месяц зарядки смартфона — это примерно 2-3% от этой суммы. Обсудить результат расчета можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

365 зарядок по текущему тарифу:

0.176 ₽ × 365 = 64.16 ₽

С учетом повышения тарифа с 1 октября зарядка vivo X300 в течение всего 2026 года обойдется примерно в 65.97 ₽. Это если заряжать каждый день от нуля до ста процентов, что в реальности почти никто не делает. Большинство подключает смартфон при 20-40% заряда, не дожидаясь нуля. Реальная годовая сумма для среднестатистического владельца будет на 20-40% ниже, то есть около 40-50 рублей в год.

Как посчитать стоимость зарядки любого смартфона

Универсальный алгоритм для любой модели:

Найдите емкость аккумулятора в Вт·ч (она иногда указана на самом аккумуляторе или в полных характеристиках). Если есть только мАч — умножьте на номинальное напряжение (обычно 3.7-3.87 В) и разделите на 1000. Добавьте 15-25% на потери при зарядке или возьмите 20% как среднее значение. Разделите результат на 1000, чтобы получить кВт·ч. Умножьте на ваш тариф за кВт·ч (он указан в квитанции за электроэнергию). Умножьте на количество зарядок в месяц или год.

Пример для смартфона с аккумулятором 5000 мАч и напряжением 3.8 В при тарифе 6.43 ₽:

5000 × 3.8 / 1000 = 19 Вт·ч → 19 × 1.2 = 22.8 Вт·ч → 0.0228 кВт·ч → 0.0228 × 6.43 = 0.147 ₽ за зарядку

Точный результат можно получить только с помощью розеточного ваттметра: он измеряет реальное потребление конкретного блока питания с конкретным кабелем. Без него любой расчет остается оценочным.

Дорого ли заряжать смартфон в 2026 году

Даже флагманский смартфон с большой батареей 6040 мАч и мощной зарядкой 90 Вт тратит на электричество около 5 рублей в месяц и 66 рублей в год при ежедневной полной зарядке. Реальная сумма для большинства владельцев окажется ещё ниже. То есть заряжать смартфон совсем не дорого.

Мощность зарядки 90 Вт влияет на скорость — vivo X300 заряжается примерно за 50 минут. На итоговый расход электроэнергии она почти не оказывает воздействия: аккумулятор вмещает ровно столько, сколько вмещает хоть заряжай быстро, хоть медленно. Если вас беспокоит счет за электричество — смартфон точно не то место, где стоит экономить. Актуальные советы по смартфонам публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.