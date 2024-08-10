Сколько энергии тратится на работу ChatGPT и много ли это

Искусственный интеллект требует значительных вычислительных мощностей. Обучение крупноязычной модели GPT-3 потребовало около 1300 МВт-ч электроэнергии — столько же потребляют 120 средних домохозяйств. Помимо обучения, модели ИИ нуждаются в энергии для обработки каждого запроса. Это требует множества мощных серверов в дата-центрах по всему миру, оснащенных требовательными чипами NVIDIA H100. Оценки показывают, что ChatGPT ежедневно потребляет сотни МВт-ч электроэнергии. Этого хватило бы для обеспечения тысяч домов, но энергия тратится на вычисления. А ведь по прогнозам, к 2027 году ИИ может начать потреблять до 0,5% мировой электроэнергии. Это эквивалентно годовому энергопотреблению таких стран как Нидерланды или Швеция.

Сравнение энергопотребления ИИ с другими отраслями

Хотя цифры энергопотребления ИИ впечатляют, их нужно рассматривать в контексте. Дата-центры, обеспечивающие работу всего интернета, потребляют гораздо больше энергии — около 460 ТВт-ч в год. Это значительно превышает прогнозируемое потребление серверов ИИ в 134 ТВт-ч к 2027 году.

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Для сравнения, на кондиционирование приходится 10% мирового потребления электроэнергии, что в 20 раз больше, чем прогнозируемое потребление ИИ. Даже Netflix в 2019 году потреблял электроэнергии достаточно для обеспечения 40 000 средних домохозяйств.

Таким образом, энергопотребление ИИ значительно, но не беспрецедентно на фоне других технологических отраслей.

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Влияет ли ИИ на экологию

Важно учитывать не только объемы потребляемой энергии, но и ее источники. Многие технологические компании стремятся к использованию возобновляемых источников энергии для своих дата-центров. Например, Google планирует к 2030 году полностью перейти на безуглеродную энергию для своих центров обработки данных. Уже сейчас 64% энергии дата-центров Google поступает из безуглеродных источников.

По мере развития технологии генеративного ИИ компании также разрабатывают все более компактные и эффективные модели. С момента выхода ChatGPT в конце 2022 года мы увидели множество моделей, в которых приоритет отдается эффективности без ущерба для производительности. Некоторые из этих новых моделей ИИ могут показывать результаты, сопоставимые с результатами их более крупных предшественников, появившихся всего несколько месяцев назад.

Компании также работают над повышением энергоэффективности моделей ИИ. Новые версии, такие как GPT-4o mini от OpenAI, демонстрируют сопоставимую производительность при значительно меньших энергозатратах.

Стоит ли бояться искусственного интеллекта. Его создатели уже начали это делать.

ИИ на смартфоне

Развиваются технологии обработки ИИ на устройствах пользователей, что может снизить нагрузку на централизованные серверы. Хотя это может незначительно увеличить энергопотребление самих устройств, общий эффект может быть положительным и не только на экологии. Ведь более высокая скорость обработки данный на самом смартфоне или другом устройстве обеспечивает более высокую скорость работы и отсутствие необходимости подключения к сети.

Я, например, с радостью обменяю чуть меньшее время автономной работы на возможность получать перевод в реальном времени в любой точке мира. Для многих других простое удобство может сделать скромное увеличение потребления энергии оправданным.

Польза искусственного интеллекта

Несмотря на меры по повышению эффективности, остаются вопросы о необходимости и пользе ИИ. Некоторые считают любое дополнительное энергопотребление неоправданным. Другие видят в ИИ технологию, способную принести значительную пользу, оправдывающую любые энергозатраты.

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Вопрос о том, станет ли ИИ необходимой технологией, подобно интернету или мобильной связи, или окажется пустой тратой ресурсов, остается открытым. Будущее покажет, как общество оценит баланс между пользой ИИ и его экологическим воздействием.

В любом случае, важно продолжать работу над повышением энергоэффективности ИИ и использованием чистых источников энергии. Это позволит максимизировать потенциальные преимущества технологии, минимизируя ее негативное влияние на окружающую среду.