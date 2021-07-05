Сколько звезды зарабатывают на YouTube?

YouTube очень резко ворвался в нашу жизнь, затмив привычное советскому человеку телевидение. Если раньше, удачно пошутив, родители отправляли меня заниматься этим в КВН, то современные родители однозначно отправляют своих детей на YouTube. С каждым годом площадка набирает все большую популярность у пользователей и это обусловлено не только монетизацией. В этой статье попробуем оценить сколько зарабатывают звезды на YouTube в России и в мире в целом. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить колокольчик. Приятного просмотра.

Создатели социальных сетей, участвующие в партнерской программе YouTube, могут зарабатывать деньги на своих видео с помощью рекламы, размещенной в Google. Чтобы начать зарабатывать деньги непосредственно на YouTube, создатели должны иметь не менее 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра за последний год. Как только они достигнут этого порога, они могут подать заявку на участие в партнерской программе YouTube, которая позволяет авторам начать монетизировать свои каналы с помощью рекламы, подписок и членства в каналах. С оговоркой на совершеннолетие или согласие законного представителя и на 10 000 подписчиков, если блогер зарабатывает на сувенирной продукции. О том, зачем YouTube просит подтвердить свой возраст мы уже писали ранее.

Создатели YouTube могут зарабатывать деньги разными способами — от спонсорства с помощью отдельной платной подписки на канал до продажи конкретных товаров и сотрудничества с компаниями напрямую. Но доходы от рекламы Google составляют значительную часть доходов многих звезд YouTube. Однако тут можно поспорить. Например, Моргенштерн в интервью у Дудя рассказал, что имел контракты на 5 000 000 российских рублей за одну рекламную интеграцию. Такие цифры меня повергают в шок.

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Итак, вот топ способов заработка на YouTube:

Прямая реклама. Многие блогеры напрямую сотрудничают с разными компаниями. Думаю кажыдый хоть раз сталкивался с упоминанием Aviasales или E-catalog.

Многие блогеры напрямую сотрудничают с разными компаниями. Думаю кажыдый хоть раз сталкивался с упоминанием Aviasales или E-catalog. Реклама, предлагаемая Google. Это те самые рекламные интеграции, которые вставляются в видео автоматически.

Это те самые рекламные интеграции, которые вставляются в видео автоматически. Спонсорство. Этот вид заработка поразумевает платную подписку на канал, и вашу поддержку со стороны зрителя через отдельную плату.

Этот вид заработка поразумевает платную подписку на канал, и вашу поддержку со стороны зрителя через отдельную плату. Суперчат и суперстикеры. Будет актуально при проведении стримов. Подписчик в данном случае получает доступ к отдельному чату, в котором его сообщения могут стать еще более заметными.

Будет актуально при проведении стримов. Подписчик в данном случае получает доступ к отдельному чату, в котором его сообщения могут стать еще более заметными. YouTube Premium. В последнее время я сам задумался на тему YouTube Premium, уж очень надоели эти интеграции. Кстати, YouTube платит за каждый просмотр, выполненный с премиум аккаунта.

В последнее время я сам задумался на тему YouTube Premium, уж очень надоели эти интеграции. Кстати, YouTube платит за каждый просмотр, выполненный с премиум аккаунта. Продажа сувенирной продукции. Многие продают свои мерчи отдельно в онлайн или оффлайн магазине, но YouTube сейчас для этого предлагает отдельные виджеты.

Когда дело доходит до видео, которое «выстреливает», размер заработка создателя YouTube может сильно варьироваться. Обычно зарубежом цены варьируются от 3400 до 40 000 долларов, в зависимости от типа контента и демографии зрителей.

Важно понимать, оплата труда на YouTube сильно зависит от локации канала и языка, на котором снимают видеоролики.

Многие «ютуберы» также стараются избегать различного рода ругательств или вставки музыки, защищенной авторским правом в своем контенте, потому что эти факторы могут увеличить вероятность того, что видео будет помечено YouTube и демонетизировано. Или попросту не пройти возрастной цензер.

Сколько зарабатывают самые известные YouTube блогеры в России?

В октябре 2020 года, журнал Forbes опубликовал рейтинг из 15 самых дорогих каналов российских блогеров на YouTube. Топ самых богатых звезд на этой площадке расположился следующим образом:

Комик Нурлан Сабуров с партнерами оказался на первом месте: на канале LABELCOM они заработали за 2020 год около $3,55 млн. На втором месте оказался известный всем нам YouTube техноблогер Wylsacom ($3,41 млн), видеоролики которого по-моему больше похожи на одну большую рекламную интеграцию. Третье место ($1,13 млн) занял юморист Александр Гудков со своим каналом «Чикен Карри». На четвертом и пятом местах рейтинга журналист Юрий Дудь и актер Антон Лапенко. Еще недавно была новость о том, что Юрий Дудь представляет для молодежи России наибольший авторитет среди СМИ, но оказался он всего на 4 позиции.

Сколько зарабатывают звезды YouTube зарубежом?

Если говорить о зарубежных звездах, то они, как и в целом, зарабатывают в десятки раз больше, так и средний заработок на YouTube зарубежом оказывается выше в силу описанных мной выше факторов. Так выглядит топ самых богатых блогеров на YouTube в мире:

Райан Каджи, 9 лет. Канал — Ryan’s World (27,6) млн подписчиков). Доход — $29,5 млн за год.чел Джимми Дональдсон, 22 года. Канал — Mr. Beast (48,5 млн подписчиков). Доход — $24 млн за год. Канал — Dude Perfect (54,5 млн подписчиков). Пятеро друзей — братья Коби и Кори Коттон, Гаррет Хилберт, Коди Джонс и Тайлер Тони. Доход — $23 млн за год.

Интересен факт, что эти личности скорее всего российскому глазу не знакомы. В этом кроется разный подход не только к YouTube, но и к жизни в целом. Российский зритель привык к «проверенным» продуктам и всегда скептически настроен по поводу малоизвестных брендов. На мой взгляд — абсолютно зря. Предлагаю навсегда разорвать этот шаблон, прочитав нашу статью, про, пожалуй, самый красивый смартфон из бюджетного сегмента на рынке мобильных устройств.

А вы часто смотрите YouTube? Любимыми каналами предлагаем поделиться в нашем чате, будет интересно.