Слежка в соцсетях и еще 5 привычек, от которых лучше отказаться

Мы часто рассказываем о современных технологиях и о том, как они на нас влияют. Иногда влияние положительное, иногда — не очень. Во всяком случае, наше поведение и привычки сильно изменились за последние годы, ведь появилось множество разных возможностей, а в некоторых ситуациях мы активно их используем. Думаю, не стоит говорить о том, хорошо это или плохо — это решать исключительно вам. Всегда попытайтесь посмотреть на это со стороны, чтобы понять, как это выглядит. Выбрали несколько привычек в использовании технологий, от которых, кажется, пора уже и отказаться.

Слежка в соцсетях

Благодаря соцсетям и публичным страницам складывается ощущение, что в 2021 году шила в мешке не утаишь. Скрыть то, что однажды опубликовал, кажется невозможно. Этим активно пользуются и парни, и девушки. Например, девушки в отношениях частенько следят за личной жизнью их парней через Instagram их коллег: делают какие-то выводы, чтобы потом выспросить и поймать на лжи.

А парни подглядывают таким же образом за бывшими девушками, чтобы зачем-то что-то узнать. Какой в этом смысл? Кажется, никакого. Раз уж завели отношения, то доверяйте полностью. Расстались — живите дальше. Но слежка в соцсетях — это неприятный побочный эффект социальных сетей, от которого, думаю, пора избавляться.

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Бесплатное скачивание музыки

Времена, когда можно было в поисковике можно было вбить «новые песни скачать бесплатно» уже ушли. Раньше это было нормой, но теперь это, как минимум, не очень удобно. Найти музыку, просмотреть тонны рекламных баннеров, случайно перейти по странной ссылке, закрыть внезапно открывшиеся вкладки в браузере, скачать трек, добавить в плейлист… Это же невероятно сложно. Допустим, можно скачать его из соцсети, но удобства мало, а воровать музыку нелепо.

Во всяком случае, делиться ею с друзьями будет проблематично: в стриминговых платформах есть практически вся актуальная музыка, а алгоритмы будут формировать для вас плейлисты. Опять же, поделиться не только песней, но и плейлистом с друзьями не составит труда. И все это за мизерную стоимость. Тем более, если сразу приобрести подписку сразу на год.

Зачем нужны фильтры для фотографий

Если посмотреть на пунктир из сториз или фотографии в ленте, то складывается ощущение, что люди сошли с ума. Фильтры для фотографий повсюду: в приложениях для знакомств сложно понять, как на самом деле выглядит человек, потому что все снимки обработаны, подобран удачный ракурс. В реальной жизни оказывается, что все совершенно иначе. А как же естественность?

Это понятие позабыто, ведь есть удобные примочки в Instagram и Snapchat, чтобы себя изменить до неузнаваемости. Порой фильтры бывают уместны и делают фотографию интереснее, но в подавляющем большинстве пользователи не видят границ и обрабатывают все снимки, стараясь казаться, а не быть.

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Токсичность в Интернете

Это касается не только знакомств в Сети, но и общения среди знакомых. Уверен, у вас тоже есть знакомые, с которыми общаешься раз в год, зато в неожиданный момент они пишут, чтобы занять денег «на пару недель». Хотя они даже не поздравляют вас с днем рождения и не пишут без повода. Обидно? Конечно. Или случай, когда вам начинают хамить в комментариях. Зачем? Тоже сложно понять.

Настоящая классика: выкладываешь на Авито смартфон или другую вещь на продажу, а человек не глядя предлагает обмен или торгуется, предлагая выкупить вещь чуть ли не через 10 минут, не глядя, по более низкой цене. О, сколько мемов нам подарили такие случаи!

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Бесполезные вещи в быту

Интернет-магазины сделали нашу жизнь удобнее: теперь любую нужную вещь можно заказать с доставкой, выбрав в приложении. Или не самую нужную. Сервисы присылают push-уведомления о начавшейся распродаже, среди всех товаров можно найти то, что, вроде, нужно. Покупаешь это, радуешься тому, что урвал со скидкой, а в итоге пользуешься один-два раза. Думаю, все мы так не раз делали, покупая тостер, чехол для телефона или игровую приставку, которая пылится. Осмотритесь по сторонам: возможно, пора заканчивать с такими бездумными покупками.

Как перестать читать новости

Мы живем в эпоху невероятного инфопотока, который круглосуточно сбивает людей с ног, засоряя память и вызывая какие-либо эмоции и переживания. Новостей безумно много: спорт, политика, экономика. Кажется, стоит читать их чуть реже, чтобы сохранять спокойствие. Универсального совета нет. Наверное, стоит почистить каналы в Telegram и реже листать ленту в соцсетях, чтобы не собирать чужие проблемы, не засорять собственный мозг лишней информацией. В любом случае, временный цифровой детокс никому из нас не повредит.

Время идет, а наши привычки по-прежнему остаются. Если узнали в этих темах себя, то действуйте! Никогда не поздно начать меняться, делая свою жизнь лучше.