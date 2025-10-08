Смартфон для фанатов «Игры престолов» вышел официально: 7000 мАч и средневековая нейросеть

Бренды смартфонов нередко выпускают лимитированные версии своих устройств. Так, на протяжении последних нескольких лет в Китае регулярно выходят Redmi в стилистике книг про Гарри Поттера, но теперь мастера из Поднебесной взялись за новую коллабу: с сериалом «Игра престолов» от американского канала HBO. Сегодня в Индии вышел realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition — лимитированный смартфон, который достанется только самым расторопным фанатам фэнтези.

Смартфон для фанатов «Игры престолов»

Смартфон realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition поставляется в коллекционной коробке, собранной из металла и дерева по образу ящика с драконьими яйцами Дайнерис.

Внутри нее находятся стилизованные аксессуары:

ключ для извлечения SIM в форме броши десницы короля;

пергамент со скрытым текстом, который виден только после воздействия ультрафиолета;

набор тематических открыток и наклеек;

стилизованные зарядка и чехол.

Также в комплекте присутствует подставка в виде Железного Трона, да и сам смартфон не лыком шит. Его спинка выполнена из черной экокожи, которая меняет цвет под воздействием высокой температуры: при нагреве до 44 °С она меняет свой цвет на красный.

В центре спинки смартфона красуется металлическое знамя дома Таргариенов, а троица камер помещена оформлена в стилизованный блок «Game of Thrones» («Игра престолов») с культовыми цитатами из сериала: «Winter is Coming» («Зима близко»), «Hear me Roar» («Услышь мой рев») и «Fire and Blood» («Пламя и кровь»).

realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition стилизован под «Игру престолов» не только снаружи, но и внутри. При первом включении пользователя встречает эксклюзивная заставка, а на главном экране его ждет специальная тема.

Оформлением интерфейса разработчики не ограничились. Также они завезли в фоторедактор функцию AI Edit Genie, позволяющую при помощи искусственного интеллекта облачить себя в средневековый наряд на фото.

Характеристики realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition

В техническом плане realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition — это точная копия среднебюджетного смартфона realme 15 Pro, представленного в июле 2025 года. Характеристики те же самые, но вариант памяти только один: 12/512 ГБ.

Характеристики realme 15 Pro Экран 6.8 дюйма, AMOLED (2800х1280), 144 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 МП + ToF Фронтальная камера 50 МП Процессор Snapdragon 7 Gen 4 Память 12/512 ГБ Аккумулятор 7000 мАч Зарядка 80 Вт (проводная)

Смартфон привлекает внимание огромным аккумулятором на 7000 мАч, мощным процессором Snapdragon 7 Gen 4, набирающим свыше миллиона баллов в AnTuTu, а также тремя камерами на 50 МП. Цена при этом соответствует среднему классу.

Где купить смартфон realme по «Игре престолов»

Смартфон для фанатов «Игры престолов» поступил в продажу на территории Индии ограниченным тиражом в 5 000 экземпляров. Цена realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition — 44 999 ₹ (~ 42 000 ₽). Для сравнения: обычный realme 15 Pro в версии на 12/512 ГБ стоил в Индии 35 999 ₹ (~ 33 500 ₽).

Несмотря на то, что realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition является эксклюзивом для Индии, несколько экземпляров этого смартфона доберутся до небольших российских онлайн-магазинов. Не пытайтесь угадать возможную стоимость, а лучше внимательно отслеживайте поступление эксклюзивной новинки.