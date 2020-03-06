Несмотря на то что возможность выбора – это всегда хорошо, для некоторых его присутствие становится настоящей мукой. Как нельзя лучше это можно отследить на примере покупателей, выбирающих себе новый смартфон. Многие из них успевают сойти с ума, пока найдут что-то подходящее, но даже купив тот единственный и неповторимый аппарат, скорее всего, будут мучиться из-за того, что не отдали предпочтение другому. Думаете, это сказки? Отнюдь. До некоторых пор я сам был именно таким, именно поэтому я как никто другой хорошо понимаю тех, кто подолгу не может определиться, и готов взять их муки выбора на себя.

Лучший Android-смартфон за 20 тысяч рублей

Первое место в моём личном рейтинге занимает Honor 20. Это относительно новая модель с флагманским железом и привлекательной внешностью, которая вышла в конце прошлого года и получила самый актуальный на тот момент процессор Kirin 980, 6 ГБ оперативки и 4 камеры. Китайцы не стали изобретать велосипед и, на мой взгляд, сделали абсолютно верно, разместив фронтальную камеру в левом верхнем углу. Там её практически не видно, в отличие от решения Samsung в Galaxy S10, из-за чего создаётся образ по-настоящему полноэкранного смартфона. За 19 тысяч рублей, которые за него просят, — это реальный топчик.

Почему стоит купить Galaxy A51

Долгое время у Samsung практически отсутствовала линейка качественных и недорогих смартфонов, потому что корейцы продвигали либо флагманы, либо откровенно посредственные бюджетники. Однако вот уже второй год Samsung активно развивает линейку Galaxy A, из которой наиболее привлекательным аппаратом является Galaxy A51. Я понятия не имею, какой процессор там установлен, но это и неважно, потому что главное – это его внешность, ведь отличить A51 от S20 у вас вряд ли получится. Аппараты имеют идентичный дизайн с характерным размещением фронтальной камеры в центре экрана, 4 камеры и аккумулятор на 4000 мАч. Ну, а в качестве вишенки на торте – экранный сканер отпечатков. И всё это – меньше чем за 16 тысяч рублей.

Чем Xiaomi Mi Mix 3 5G отличается от обычного Mi Mix 3

Несмотря на то что Xiaomi Mi Mix 3 уже не нов, я всё равно рекомендую его к покупке. Правда, не классическую версию, а ту, что оснащена поддержкой 5G. Она выгодно отличается более производительным процессором и увеличенным аккумулятором ёмкостью 3800 мА*ч, тогда как её вес всего на 7 грамм больше, чем у обычного Mi Mix 3. Но себе бы я купил его не только за это. Больше всего мне, конечно, нравится дизайн с преобладанием керамики, из которой выполнен его корпус, и форм-фактор слайдера, который добавляет аппарату необычности. Жаль только, в России такой не продаётся и его придётся заказывать с AliExpress. Но за 16 тысяч рублей с этим недостатком можно смириться.

Стоит ли покупать Realme XT

Это не самый популярный бренд из тех, что присутствуют на российском рынке, однако аппараты у него и впрямь интересные. Но больше всего мне нравится Realme XT сочетанием привлекательного дизайна, доступной цены и характеристик. Да, это не представитель топового сегмента, о чём свидетельствует процессор Snapdragon 712, однако объём оперативки у него как у флагмана – 8 ГБ. NFC, 4 камеры и подэкранный сканер – в наличии. Не то чтобы меня это как-то особенно удивляло, просто оцени его производитель в 20 тысяч, я бы, пожалуй, даже не обратил на него внимание, но за 16 тысяч, которые за него просят по состоянию на март 2020 года, это отличное устройство.

Стоит ли покупать Xiaomi Mi 8 в 2020 году

Я долго думал, какой смартфон поставить на пятое место, но так и не придумал. Передо мной стоял выбор: Honor View 20, Redmi K30 или Xiaomi Mi 8. Но первый – почти суть то же самое, что Honor 20, да я и так им уже пользуюсь. А ведь это мой личный топ смартфонов, которые я бы купил, если бы выбирал что-то новенькое. Второй при всех своих достоинствах оказался лишён поддержки NFC, что для меня действительно важно. А третий уже настолько стар и непривлекателен, что тратить на него даже 15 тысяч, которые за него просят сегодня, я бы не решился.