Смартфоны, которых мы так и не дождались в 2022 году. Ждем дальше

В 2022 году недостатка в качественных смартфонах не было. В сегменте высокого класса появились отличные устройства, такие как линейка Galaxy S22 и серия Pixel 7. Те же, кто не хотели тратить много на новый телефон, могли выбрать такие устройства, как серия Redmi Note 11 и Pixel 6a. Но в минувшем году мы ждали несколько смартфонов, которые так и не вышли. Одни из них были просто слухами, которые не оправдались, а другие являлись логичным продолжением ожидавшихся ранее линеек. Как бы там ни было, мы их не получили, и теперь давайте вспомним то, чего нам не додали производители в прошлом году. Теперь уже можно подводить итоги.

Самый маленький и дешевый iPhone

Компания из Купертино выпускала модель iPhone Mini в 2020 и 2021 годах, поэтому было вполне логично, что в этом году мы можем увидеть новую модель Mini. К сожалению, это было не так. Вместо него мы получили iPhone 14 Plus. Это не было полной неожиданностью, поскольку мы получали слухи о том, что iPhone 14 Mini отменен за несколько месяцев до потенциального запуска.

Был ли это правильный шаг для Apple? Некоторые отчеты указывают на то, что продажи iPhone 14 Plus разочаровали. Неудивительно, если учесть, что он стоит всего на 100 долларов меньше, чем более впечатляющий iPhone 14 Pro. Так что компания может одуматься и предложить более разумные цены, если выпустит iPhone 15 Plus в 2023 году.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Выйдет ли Samsung Galaxy S22 FE

Samsung Galaxy S20 FE получил высокую оценку в 2020 году, потому что он принес действительно конкурентоспособный доступный флагманский смартфон. Но продолжение Galaxy S21 FE не получило такого же положительного отклика в значительной степени из-за его неудобного запуска в январе 2022 года, всего за месяц до появления более мощного S22.

Тем не менее, все внимание было приковано к тому, представит ли Samsung S22 FE во второй половине 2022 года. Этого не произошло, поскольку устройство, по-видимому, было отменено. Если есть какое-то утешение, так это запуск Galaxy S23 FE. Может быть компания решила идти по пути моделей SE от Apple и выпускать их не раз в год, а раз в два года. Посмотрим.

Самый выгодный OnePlus

OnePlus 10 Pro был запущен в Китае еще в январе 2022 года, но прошло некоторое время, прежде чем глобальные пользователи получили доступ к нему. Ожидание было перемешено с предположениями о том, что ванильный OnePlus 10 также находится в разработке к глобальному запуску.

OnePlus вывела 10 Pro на глобальные рынки 31 марта, но стандартный OnePlus 10 не последовал за ним. Это было беспрецедентно для бренда. Компания продолжит выпуск OnePlus 10T во второй половине года. Однако помимо нескольких очевидных обновлений (чипсет и скорость проводной зарядки), в нем не было ничего особенного, а в некоторых областях устройство даже отстает от OnePlus 9.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Это был не единственный телефон OnePlus, пропавший без вести в 2022 году. Ожидалось, что в этом году компания выпустит Nord 3, и признаки указывают на то, что это OnePlus 10R с ребрендингом. Этого тоже не должно было быть.

Самый бестолковый телефон

Оригинальный Surface Duo 2020 года стал своего рода катастрофой для Microsoft. Смартфон компании с двумя экранами при запуске был глючным и слишком дорогим. Не было в телефоне и множества функций, которые вы обычно считаете само собой разумеющимися в его ценовой категории, включая NFC, 5G и несколько задних камер.

Microsoft попыталась что-то изменить, выкатив Surface Duo 2 с более совершенным программным и аппаратным обеспечением, но все же упустив некоторые важные моменты. Все ждали третьей серии сериала о разочаровании, но этого не произошло. Считается, что компания готовится к запуску в 2023 году, но подтверждений пока нет.

Смартфон с откидной камерой

Asus добилась полноэкранного дисплея с Zenfone 6 2019 года, предложив переворачивающийся модуль камеры. Хотя по умолчанию камеры были обращены назад, они могли переворачиваться лицом вперед для селфи. Компания сохранила этот модуль камеры для серии Zenfone 7 и Zenfone 8 Flip.

Поэтому мы ожидали, что компания выпустит Asus Zenfone 9 Flip в 2022 году, но это устройство так и не появилось. Вместо этого мы получили только компактный Asus Zenfone 9. Так что, если вам нравилась откидная камера, придется купить Zenfone 8 Flip.

Топовый телефон Vivo

Vivo X80 Pro был флагманским смартфоном бренда BBK на протяжении большей части 2022 года, но все намекало на то, что X80 Pro Plus тоже скоро появится. В конце концов, Vivo выпустила X60 Pro Plus и X70 Pro Plus в предыдущие годы.

GSMArena подтвердила еще в сентябре, что X80 Pro Plus действительно находился в разработке, но был отменен. Предполагалось, что телефон будет оснащен улучшенными камерами с зумом и чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Однако не все новости плохие, поскольку компания только что выпустила серию X90, которая выглядит как серьезное обновление. Она оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 2, 1-дюймовой основной камерой на 50 Мп и многими другими улучшениями. Вот эти телефоны скоро появятся во всем мире.