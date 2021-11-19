Смартфоны не оправдывают моих ожиданий. Что не так

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Иван Герасимов 0

Помните, что предрекали нам в своих книгах писатели-фантасты? Ну, как минимум, это летающие автомобили в 20-х годах текущего века. Увы, но летающих машин по-прежнему нет. Есть прототипы, есть дроны, но мы по-прежнему ездим по дорогам и стоим в пробках. То же самое и со смартфонами: есть видеосвязь и многое другое, но с ними по-прежнему что-то не то: выбор огромен благодаря Android-смартфонам, но при первом знакомстве понимаешь, что душа-то к ним совершенно не лежит, а iPhone уже надоел. Еще 5-6 лет назад вы могли присмотреться к телефону на Windows Phone — к сожалению, сейчас такой возможности нет. В общем, одни расстройства. Рассказываю, что меня так угнетает.

Смартфоны не оправдывают ожиданий, ведь должно было быть лучше. Почему так?

Что умеют современные смартфоны

По функциям смартфоны давно уже догнали и перегнали ноутбуки и ПК: есть такие фишки, которые удивляют. К сожалению, только при первом знакомстве. Допустим, вы покупаете складной смартфон и получаете вау-эффект в первые пару недель. После этого находите исключительно минусы в устройстве, которые перевешивают достоинства: смартфон поскрипывает, он достаточно тяжелый, не самый удобный и так до бесконечности.

Раскладные смартфоны — прекрасный маркетинговый ход. Но практичности ноль

Маркетинг у производителей работает отлично: если вы, как и я, считаете, что тот же Z Flip 3 хорош, поздравляю — вы тоже купились на маркетинговые уловки. Даже камеры в смартфонах все никак не перегонят профессиональные зеркалки: откройте снимок со смартфона на ПК и поймете, почему так.

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Почему смартфоны такие большие

В этом году Apple в последний раз выпустила компактный смартфон — iPhone 13 mini и вправду хорош и есть масса причин стать его обладателем. Компактные смартфоны вымирают — их место заняли лопаты, которые из года в год становятся всё больше. Я отношусь к той категории пользователей, которые используют смартфон для решения текущих мелких задач и большой экран мне попросту ни к чему — под рукой всегда есть ноутбук.

Смартфоны становятся все крупнее, а пользоваться ими максимально неудобно

Пользоваться лопатофонами одной рукой невозможно — это бесит. Мы сами стали заложниками такого расклада: пользователи хотят больше возможностей, качественные экраны и мощные батарейки, из-за чего смартфоны продолжат расти в размерах в ближайшие годы.

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Что будет после смартфонов

Не так давно Xiaomi представила свои умные очки. Когда я писал статью у них, я впервые подумал, что это достойная замена смартфонам. Смартфоны однажды вымрут, в этом можно не сомневаться: однажды они достигнут потолка возможностей и дальше меняться будет уже некуда. Уже сейчас смартфоны стали долговечнее и нет абсолютно никакого желания менять их каждый год, дальше срок владения будет только увеличиваться, а новых фишек и возможностей в них будет все меньше и меньше.

Очки — пушка! Ждем, когда они появятся в продаже

Производителей такой расклад однозначно не устроит: придется изобретать что-то новое и активно продвигать это в массы. Как думаете, что нас ждет? Напишите свои предположения в наш Telegram-чат, давайте обсудим!

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Как выбрать идеальный смартфон

кажется, что производители попросту не могут создать идеальный смартфон: новые устройства не могут быть такими. Объясняется это легко: например, новое поколение получает улучшения камеры, батареи, но становится толще или меняет форму. А еще на задней стороне появляются убогие тройные-четверные модули камер, которые выглядят по-уродски.

Идеального смартфона нет: улучшат одно — ухудшат другое. Так и живем

Да, наличие трех объективов делает камеру намного лучше, но ведь не всем это нужно на каждый день? Например, одна камера в iPhone XR делала прекрасные нестыдные фотографии, а сам телефон выглядел шикарно. Увы, но смартфоны становятся уродливее, усложняя выбор идеального устройства.

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Процессор в смартфоне

Пожалуй, процессор в смартфоне — та вещь, к которой претензий меньше всего. Чем больше стоит устройство, тем шустрее в нем чип. Но есть одна проблема: мощности настолько много, что ее некуда девать. Во всяком случае, в момент покупки точно. На все 100 процессор смартфона раскрывается через год-два, когда операционная система получает обновления, появляются более тяжелые игры и приложения.

Топовые процессоры не имеют возможности себя проявить — мощность девать некуда

В общем, обидно, что производители чипов постоянно выясняют, кто круче, а на деле этого толком и не проверить — разве что померяться цифрами в бенчмарках.

Думаю, список претензий можно продолжать бесконечно. Хочется еще пожаловаться на то, что смартфоны стали делать из не самых практичных материалов: алюминиевый корпус был хорош, но вот стекло — чересчур. Такие смартфоны постоянно скользят, их невозможно носить без чехла, а ремонт будет стоить космических денег. Смартфоны расстраивают: пару лет назад казалось, что все будет намного круче, но будущее получилось не таким, каким мы его представляли.

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