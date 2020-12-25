Смартфоны с какими процессорами продаются лучше всего и почему

Многие пользователи недооценивают важность того, какой процессор установлен в их смартфоне. Кажется, что если он работает и не тормозит, то остальное не важно. Я не только понимаю такую позицию, но даже в известной мере разделяю. Если человек не играет в топовые игры, то ему совсем не нужно гнаться за новинками отрасли. Тем более, ему не так важно, какой производитель выпустил ”мозги” его гаджета. Зато это имеет большое значение для всей индустрии в целом, а заодно дает понять, как меняется мир гаджетов и куда он идет. Новый отчет показал сильные изменения среди производителей. Мы не просто видим снижение доли Huawei, но и изменение лидера отрасли. О чем же это нам говорит и надо ли уже принимать меры?

Смартфоны с процессором MediaTek

Как сообщает Counterpoint, в третьем квартале 2020 года MediaTek стала крупнейшим в мире производителем чипов для смартфонов. Доля рынка этого производителя достигла 31%. То есть каждый третий смартфон в мире работает на ее чипсете. Это очень неплохой показатель, который заслуживает внимания. Тем более, на фоне того, как упали показатели прошлогоднего лидера — Qualcomm.

Такого результата тайваньская компания достигла из-за того, что в мире очень сильно увеличились продажи смартфонов в ценовом диапазоне 100–250 долларов. А также из-за роста продаж устройств на таких рынках, как Китай и Индия. Все это и помогло MediaTek стать крупнейшим поставщиком чипсетов для смартфонов.

Но в другом важном показателе лидерство оказалось за главным конкурентом MediaTek. В то время, как она закрепляла лидерство среди недорогих смартфонов, Qualcomm стала крупнейшим производителем чипсетов 5G в третьем квартале 2020 года.

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Смартфоны с 5G

Среди продаваемых по всему миру смартфонов 5G 39% используют ее чипы. В третьем квартале 2020 года спрос на смартфоны 5G увеличился вдвое. А 17% всех смартфонов, проданных в третьем квартале 2020 года, приходились на телефоны 5G. Ожидается, что треть всех смартфонов, поставленных в четвертом квартале 2020 года, тоже будет поддерживать 5G. Именно такое повышение спроса на 5G-смартфоны по мнению аналитиков может позволить Qualcomm вернуть себе лидирующие позиции в четвертом квартале 2020 года.

Санкции США в отношении Huawei и запрет на производство собственных процессоров под брендом HiSilicon были на руку другим крупным производителям оборудования, таким, как Samsung, Xiaomi и другим. Например, трудности одной китайской компании привели к подъему другой — Xiaomi. В итоге она стала покупать в три раза больше чипсетов MediaTek по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Говоря о стратегиях развития Qualcomm и MediaTek, аналитик Анкит Малхотра сказал: ”Qualcomm и MediaTek изменили свои портфели, и ориентированность на потребителя сыграла здесь ключевую роль. В прошлом году MediaTek запустила новую игровую серию G, а чипсеты Dimensity помогли привнести технологии 5G в доступные сегменты. Самое дешевое в мире устройство 5G, Realme V3, работает на базе MediaTek”.

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Говоря о перспективах производителей мобильных процессоров, Малхотра также сообщает: ”В первую очередь производители микросхем будут сосредоточены на доведении 5G до широкого потребителя. В будущем это раскроет потенциал потребительских сценариев использования 5G, таких, как облачные игры. Это в свою очередь приведет к повышению спроса на видеочипы с более высокой тактовой частотой и более мощные процессоры. Qualcomm и MediaTek продолжат борьбу за первое место”.

Сейчас сложно представить, чтобы могло вмешаться в спор двух гигантов за лидерство. Индустрия процессоров не может быть перевернута одним игроком буквально в одночасье. Даже если кто-то выведет на рынок супер удачную модель чипа и будет готов продавать ее всем подряд, он все равно не сможет набрать ход настолько быстро, чтобы даже в течение нескольких лет вмешаться в спор лидеров.

Есть Apple со своими чипами серии ”A” и даже Samsung с ее Exynos, но им еще далеко до мирового лидерства, да и не будут они так охотно торговать со сторонними марками, как это делают Qualcomm и MediaTek. У последних нет своих смартфонов, а бизнес заточен именно под продажу компонентов как можно большему количество смартфоностроителей.

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В итоге картинка в ближайшее время будет менять только отчасти. Компании будут уступать друг другу по несколько процентов доли рынка в ту или иную сторону, но третьего среди них не будет еще очень долгое время.