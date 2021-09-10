SSD диск против облака: где хранить информацию

Вопрос о том, где сейчас хранить информацию, стоит как никогда остро. Современный человек стремится к мобильности и старается отказаться от всего, что способно ему в этом помешать. Большинство пользователей уже не хранит семейные альбомы с фотографиями. Они перешли в цифровой формат и находятся в памяти устройства или внешних накопителей. Мы также отказались от хранения коробок от новой техники, ведь ремонт телефона без проблем можно осуществить и без этого, а чек можно сохранить в электронном формате. Таким образом, ценность устройств, где находятся все наши файлы значительно возрастает. Нам страшно потерять пароль от облака или забыть SSD диск в гостях. Так все файлы становятся под угрозой.

Обычно задумываешься о том, что находится на твоем смартфоне или компьютере только в момент, когда пора его продавать. До этого обычно все никак не хватает времени на сортировку и наведение порядка. Я ни раз оказывался в такой ситуации, когда судорожно катался по городу в поисках пустого накопителя на 512 ГБ, чтобы перенести туда все свои файлы. Сразу следует сказать, что жёсткие диски в этой статье рассматриваться не будут, так как они имеют низкую скорость работы и в значительной степени уступают SSD.

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Плюсы и минусы хранения информации в облаке

На первый взгляд, облачное хранилище имеет ряд преимуществ по сравнению с SSD дисками:

Некоторые сервисы предлагают бесплатно некоторый объем памяти.

Облачное пространство можно использовать сразу с несколькими людьми.

Доступ к такому хранилищу можно получить из любой точки мира.

Все файлы находятся в интернете и их практически невозможно потерять.

Но такой способ хранения информации также не лишен недостатков. В первую очередь это касается необходимости подключения к интернету и ежемесячной оплаты. Идея аренды вообще захватила современное общество. Квартиры, автомобили, самокаты, подписки на софт, а тут еще одна трата в виде облачного хранилища. Рекомендую подойти к вопросу выбора облака со всей серьёзностью, это очень важно. В этом вам может помочь наша статья, где мы рассказывали об одном из таких сервисов.

Также облако можно взломать, и ваша информация может оказаться у всех на виду. Для этого необходимо использовать надежные пароли. Помочь в этом вам может специальный менеджер паролей. Ранее мы делали подборку с приложениями подобного рода.

Не будем забывать и о профессиях, в которых облако не подойдет никаким образом. В первую очередь это будет касаться тех, кто работает с файлами больших объёмов: видеомонтажеры, программисты, музыканты.

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Стоит ли покупать внешний диск

Жесткий диск также будет удобен в некоторых случаях и имеет ряд преимуществ:

Разовая покупка (за диск не придется платить каждый месяц).

Низкая цена (за тот же объем облака вы заплатите больше).

Возможность взять диск с собой, где бы вы ни были.

Жесткий диск совместим с большим количеством смартфонов и планшетов.

Высокая скорость работы

С другой стороны, жесткий диск можно легко потерять, оставить где-нибудь или просто сломать. Физические накопители, увы, не могут претендовать на долговечность. Также, если вы захотите расширить память на таком устройстве, добиться этого будет невозможно. Придется покупать новый диск с большим объемом памяти, в то время как в облаке всегда можно докупить необходимое пространство.

Представьте, вы купили SSD диск и оставили его дома, уехав далеко за пределы своего города. Сильно ли вы расстроитесь? Не пожалеете о своей покупке?

Оптимальным решением в вопросе выбора того или иного накопителя будет покупка внешнего диска и наличие хотя бы двух бесплатных облачных сервисов. Так, вы сможете хранить всю информацию на диске, а на облако отправлять те файлы, с которыми планируется работать удаленно. Если вы забудете SSD или он вдруг сломается, основная работа не выйдет из строя. Все будет работать и дальше.

Как бы вы не поступили, хранить всю информацию в одном месте точно не стоит. Даже если у вас самый лучший пароль ever. Облако может взломать кто угодно, начиная от ваших знакомых, заканчивая случайными злоумышленниками. Кроме того, поддержка сервиса может прекратиться и тогда вы окажитесь в очень неприятной ситуации, а восстановить информацию будет практически невозможно.

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С жестким диском тоже есть много нюансов. На нем точно не стоит экономить. Если вы приобретёте себе дешевое устройство, высока вероятность выхода из строя некоторых компонентов, потому что сборка у китайских гаджетов оставляет желать лучшего. Не стоит вестись на предложения за 1000 рублей, предлагающие вам 2 ТБ свободного пространства. Помните: бесплатный сыр только в мышеловке.

А где храните информацию вы? Обязательно поделитесь своим опытом в нашем Телеграм чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.