Стало известно, каким может стать новый дешевый OnePlus

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Артем Сутягин 0

Прошлый год бы переломным для OnePlus — произошло то, что должно было. Компания отошла от идеологии производства суперфлагманов за небольшие деньги и начала работать, как обычные производители. OnePlus 8 и тем более OnePlus 8 Pro были очень дорогим, но вместо этого компания предложила сразу три относительно недорогих смартфона — Nord, Nord N10 и самый дешевый Nord N100. Теперь пришло время развивать идею расширения модельного ряда и OnePlus готовит новый недорогой смартфон, который должен стать не менее популярным из-за того, что будет иметь много преимуществ относительно конкурентов. Мы пока знаем о нем не все, но кое-что может сказать уже сейчас.

OnePlus

Новый OnePlus должен продолжить курс компании, который она взяла в прошлом году.

Дешевые модели OnePlus

В прошлом году OnePlus запустила Nord N10 и Nord N100 в качестве двух доступных предложений в своей новой серии Nord. В этом году будут другие новинки, а одной из них, по словам эксперта Макса Джамбора, станет OnePlus Nord CE 5G.

5 причин НЕ покупать OnePlus 9 Pro.

Ранее сообщалось, что новый смартфон будет называться OnePlus Nord N1 5G. Однако теперь Макс утверждает, что компания сменила название. Он также говорит, что OnePlus обычно определяет окончательное название телефона примерно за месяц до запуска. Таким образом, компания может готовиться к выпуску OnePlus Nord CE в ближайшее время. Это было бы логичным шагом, ведь в прошлом году примерно в этой время вышел оригинальный OnePlus Nord, а OnePLus Nord N10 представили осенью. Возможно, учитывая годичный цикл обновления, которого стараются придерживаться все, мы увидим даже сразу два смартфона.

Однако пока мы не можем быть уверены ни в чем, поскольку это всего лишь утечка имени, которая не дает никакой другой информации об устройстве. Она может только намекнуть, что это будет за модель и если в ней есть ”Nord”, значит она будет относиться именно к этой линейке.

OnePlus

Возможно, это новый смартфон OnePlus.

Каким будет новый OnePlus

OnePlus Nord N10 оснащен процессором Snapdragon 690 5G, ЖК-дисплеем с частотой 90 Гц, батареей емкостью 4 300 мАч и четырехмодульной камерой на 64 МП. Поскольку предстоящий Nord, по-видимому, также имеет в своем названии 5G, он может поставляться с модернизированным чипсетом.

Стоит ли покупать самый дешевый телефон OnePlus.

Snapdragon 690 по-прежнему не имеет преемника, поэтому OnePlus может использовать один из процессоров Qualcomm среднего уровня серии 700 5G. Есть так же вероятность, что компания пойдет на серьезный шаг и вовсе откажется в этой модели от Snapdragon, выбрав для нее чипы производства MediaTek. Ранее уже появлялась информация о том, что компания сделает то же самое в грядущем Nord 2. Если руководство не решится на такой радикальный шаг, то компания может решить оставить Snapdragon 690, но обновить другие характеристики, чтобы смартфон выглядел более интересным на фоне конкурентов.

OnePlus

На данный момент самым крутым OnePlus является модель 9 Pro. Но и стоит он соответствующе.

Некоторое время назад Стив Хеммерстоффер, более известный, как @OnLeaks, также опубликовал несколько рендеров преемника Nord N10. Она обещала нам, что длинна и вес телефона были немного уменьшены, но его ширина будет примерно такой же, как у Nord N10. Также бытует мнение, что новинка получит дисплей с разрешением 6,49 дюйма. Фронталка в нем будет располагаться в отверстии в углу. На рендерах, который фигурировали в Сети был даже заметен разъем для наушников, что тоже можно считать большим плюсом для фанатов хорошего проводного звука.

Попользовался OnePlus Nord N10. Делюсь впечатлениями.

Стоит ли покупать OnePlus

Пока мы можем только сказать, что несмотря на отсутствие официальных продаж OnePlus в России, в целом в мире компания живет очень даже хорошо. У нее есть высокие продажи, большая база поклонников и широкий модельный ряд, который может стать еще шире. Пусть пока компании далеко до ТОП-5 мировых продаж, но они растут на самых разных рынках, что подтверждает потенциал этих смартфонов.

Обзоры OnePlus

Не так давно у меня на тесте были две модели OnePlus — Nord N10 и Nord N100. Я не скажу, что это было лучшее из того, чем я пользовался. Даже в этой ценовом сегменте можно найти другие отличные устройства. Но в них все равно что-то есть. Даже я, при соейм ровном, но уважительном отношении к OnePlus, счел эти смартфоны положительными. Посмотрим, что будет дальше.

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