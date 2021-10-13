Стоит ли покупать телефон с 5G

Современные смартфоны имеют огромное количество функций, которые игнорирует простой пользователь. Супер крутые камеры, стократный зум — это, конечно, хорошо, но мало имеет общего с реальным использованием. Технология 5G тоже сейчас активно внедряется в большинство флагманских смартфонов, однако на территории России не работает. Сегодня предлагаю разобраться, полезна ли будет эта функция для простого человека, и насколько вероятно появление в нашей стране сетей пятого поколения в ближайшее время.

Давайте признаемся сами себе: скорость интернета в России вполне себе неплохая. В сети существует огромное количество видеороликов, где известные блогеры с помощью приложения Speedtest замеряют скорость передачи данных, и у нас она держится на достаточно высоком уровне.

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Ради эксперимента, можно даже отключить 4G на смартфоне и посмотреть насколько сильно упадет скорость. Я делал так несколько раз и всегда оставался доволен результатом даже внутри сетей третьего поколения. Делал я это для экономии заряда аккумулятора. Так зачем вообще тогда 5G?

Высокая скорость нужна прежде всего для скачивания разных файлов. Вы даже представить не можете, сколько гигабайт трафика используете в течение дня. Понять это могут, наверно, только те, у кого барахлит модуль Wi-Fi. Кстати, на данную тему писал мой коллега автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин. Рекомендую к ознакомлению.

Когда в России будет 5G

Разговоры о сетях нового поколения ведутся уже очень давно. За это время 5G сети обросли большим количеством мифов и легенд. Главный из них гласит, что 5G вызывает рак. Как медик уверяю вас — это неправда.

Тестирование сетей ведется еще с 2014 года и после стольких лет несильно продвинулось в своем развитии. Сейчас покрытием могут похвастаться некоторые микрорайоны Москвы, Санкт-Петербурга и Казанский метрополитен. Все остальное окутано абсолютной неизвестностью.

На тему сроков появления в России сетей нового поколения высказались в компании Билайн еще в 2020 году:

Коммерческих сетей 5G в РФ нет, условия и сроки выдачи лицензий непонятны. Есть несколько пилотных зон, в частности, в Москве. Широкого распространения 5G в России следует ждать не ранее 2024 года.

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Почему в России нет 5G

Одной из главных причин, по которым в нашей стране не поддерживаются сети нового поколения, является отсутствие подходящих частот. Суть в том, что чем выше диапазон частоты, тем меньше будет радиус ее покрытия, а значит потребуется больше оборудования для качественной связи.

Южная Корея, США, Канада и Китай используют для этого частоты 3,4–3,8 ГГц. Этот диапазон за время тестирования стал неким стандартом, и все мировое оборудование заточено именно под него. Плюс ко всему, большая часть всех смартфонов, планшетов и другой техники ореинтированы на них.

У нас в России данный диапазон частот уже занят спецслужбами и не может использоваться массово, а значит, необходимо искать альтернативные варианты. Позже появилась информация о возможности использования частот в диапазоне 4,8–4,99 ГГц. И опять появились проблемы.

Понятно, что вся страна крайне заинтересована в новых технологиях. Хотя бы потому, что ими пользуются все. Уверен, что в ближайшее время решение все же найдется.

Сейчас большинство из флагманских смартфонов уже давно оборудованы 5G и, по факту, мы с вами просто переплачиваем за неиспользованные функции. Но не стоит расстраиваться, у данного факта есть и положительные стороны.

Стоит ли покупать смартфон с 5G

На самом деле постановка вопроса не совсем корректна. Просто у пользователей нет выбора. Все современные гаджеты уже давно имеют новые стандарты связи. Сейчас, если вы покупаете смартфон с 5G, это автоматически больший объем накопителя, крутая камера и лучший процессор.

Сейчас большинство современных компаний используют 5G в качестве маркетингового хода. А у нас с вами есть уникальная возможность оценивать все гаджеты более объективно. При выборе смартфона нас не завлечь цифрами, нам нужна высокая производительность и большая автономность.

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А что касается сетей, то они в любом случае придут и к нам в Россию. А когда — это уже совсем другая история. Даже если опираться на высказывание Билайн, то до 2024 года осталось ждать всего ничего.

О том, что вы думаете по поводу новых сетей 5G, предлагаю написать в наш Телеграм-чат. Будет интересно почитать.