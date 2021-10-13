Стоит ли покупать телефон с 5G

  2. Темы
  3. Это интересно
Артем Рахматуллин 0

Современные смартфоны имеют огромное количество функций, которые игнорирует простой пользователь. Супер крутые камеры, стократный зум — это, конечно, хорошо, но мало имеет общего с реальным использованием. Технология 5G тоже сейчас активно внедряется в большинство флагманских смартфонов, однако на территории России не работает. Сегодня предлагаю разобраться, полезна ли будет эта функция для простого человека, и насколько вероятно появление в нашей стране сетей пятого поколения в ближайшее время.

Стоит ли покупать 5G смартфон в 2021 году.

Давайте признаемся сами себе: скорость интернета в России вполне себе неплохая. В сети существует огромное количество видеороликов, где известные блогеры с помощью приложения Speedtest замеряют скорость передачи данных, и у нас она держится на достаточно высоком уровне.

Читайте также: WhatsApp продолжает копировать функции Telegram. На подходе еще одна.

Ради эксперимента, можно даже отключить 4G на смартфоне и посмотреть насколько сильно упадет скорость. Я делал так несколько раз и всегда оставался доволен результатом даже внутри сетей третьего поколения. Делал я это для экономии заряда аккумулятора. Так зачем вообще тогда 5G?

Высокая скорость нужна прежде всего для скачивания разных файлов. Вы даже представить не можете, сколько гигабайт трафика используете в течение дня. Понять это могут, наверно, только те, у кого барахлит модуль Wi-Fi. Кстати, на данную тему писал мой коллега автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин. Рекомендую к ознакомлению.

Скорость интернета в России еще в 2019 была на уровне.

Когда в России будет 5G

Разговоры о сетях нового поколения ведутся уже очень давно. За это время 5G сети обросли большим количеством мифов и легенд. Главный из них гласит, что 5G вызывает рак. Как медик уверяю вас — это неправда.

5G в Москве уже запущен, однако его покрытие вряд ли расширится в ближайшее время.

Тестирование сетей ведется еще с 2014 года и после стольких лет несильно продвинулось в своем развитии. Сейчас покрытием могут похвастаться некоторые микрорайоны Москвы, Санкт-Петербурга и Казанский метрополитен. Все остальное окутано абсолютной неизвестностью.

На тему сроков появления в России сетей нового поколения высказались в компании Билайн еще в 2020 году:

Коммерческих сетей 5G в РФ нет, условия и сроки выдачи лицензий непонятны. Есть несколько пилотных зон, в частности, в Москве. Широкого распространения 5G в России следует ждать не ранее 2024 года.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной информации, которой нет на нашем сайте.

Почему в России нет 5G

Одной из главных причин, по которым в нашей стране не поддерживаются сети нового поколения, является отсутствие подходящих частот. Суть в том, что чем выше диапазон частоты, тем меньше будет радиус ее покрытия, а значит потребуется больше оборудования для качественной связи.

Южная Корея, США, Канада и Китай используют для этого частоты 3,4–3,8 ГГц. Этот диапазон за время тестирования стал неким стандартом, и все мировое оборудование заточено именно под него. Плюс ко всему, большая часть всех смартфонов, планшетов и другой техники ореинтированы на них.

ТОП стран, внедряющих технологию 5G.

У нас в России данный диапазон частот уже занят спецслужбами и не может использоваться массово, а значит, необходимо искать альтернативные варианты. Позже появилась информация о возможности использования частот в диапазоне 4,8–4,99 ГГц. И опять появились проблемы.

Понятно, что вся страна крайне заинтересована в новых технологиях. Хотя бы потому, что ими пользуются все. Уверен, что в ближайшее время решение все же найдется.

Сейчас большинство из флагманских смартфонов уже давно оборудованы 5G и, по факту, мы с вами просто переплачиваем за неиспользованные функции. Но не стоит расстраиваться, у данного факта есть и положительные стороны.

Стоит ли покупать смартфон с 5G

На самом деле постановка вопроса не совсем корректна. Просто у пользователей нет выбора. Все современные гаджеты уже давно имеют новые стандарты связи. Сейчас, если вы покупаете смартфон с 5G, это автоматически больший объем накопителя, крутая камера и лучший процессор.

Только посмотрите на этого красавца. Разве стоит от него отказываться?

Сейчас большинство современных компаний используют 5G в качестве маркетингового хода. А у нас с вами есть уникальная возможность оценивать все гаджеты более объективно. При выборе смартфона нас не завлечь цифрами, нам нужна высокая производительность и большая автономность.

Читайте коллег: Почему я захотел купить себе Google Pixel 6. Спойлер: вы тоже захотите.

А что касается сетей, то они в любом случае придут и к нам в Россию. А когда — это уже совсем другая история. Даже если опираться на высказывание Билайн, то до 2024 года осталось ждать всего ничего.

О том, что вы думаете по поводу новых сетей 5G, предлагаю написать в наш Телеграм-чат. Будет интересно почитать.

Теги
Лонгриды для вас
Ватсап
Как я перенёс чаты WhatsApp с iPhone на Андроид. Самый удобный способ

Я больше чем уверен, что многие из вас даже не знали, что переписка в WhatsApp, в отличие от Telegram, не синхронизируется между iOS и Android. Поэтому, когда вы пересаживаетесь с одной платформы на другую, все ваши чаты остаются на старом смартфоне и не переходят на новый. По крайней мере, в автоматическом режиме. Однако у вас есть способ перенести чаты в WhatsApp c Айфона на Андроид и наоборот. Главное – знать, как действовать в подобных ситуациях, потому что это не всегда логично и интуитивно понятно.

Читать далее
Google выпустила обновление Поиска. Искать по картинке станет еще удобнее

Сервисы от Google всегда отличались своей функциональностью и удобством. Подумайте, одним только Chrome пользуется более 310 миллионов человек. Совсем недавно компания провела презентацию Google Search On Fall 2021, где показала улучшенные версии своих онлайн-продуктов: новый Google Поиск, который еще больше будет задействовать искусственный интеллект в своей работе, сервис Google Lens, позволяющий искать материалы прямо по фото, а также обновленные Google Карты, где можно отслеживать пожары в любой точке Земли.

Читать далее
Project Starline
Google представила Project Starline — сервис видеосвязи в 3D

Видеосвязь – штука уже такая же обыденная, как общение в мессенджерах, облачные хранилища и другие сервисы, которыми мы пользуемся, не задумываясь об их природе. Нам не приходит и в голову, что за бесплатностью этих сервисов стоит большая работа людей и дорогостоящего оборудования. Наверное, поэтому мы считаем, что имеем право требовать чего-то большего. Например, групповых звонков, функцию показа своего экрана и т.д., и т.д. Google это понимает и старается опережать наши запросы. Так появился проект голографических видеоконференций в 3D.

Читать далее
Новый комментарий