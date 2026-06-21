Xiaomi выпустила новый отчёт по HyperOS 3, и новости снова приятные: компания закрывает баги, а не плодит свежие. Очередной еженедельный обзор исправленных ошибок затрагивает флагманы Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro и более ранние модели вплоть до Xiaomi 15. Самое заметное в списке это устранение лагов и подвисаний камеры, а именно она остаётся главной фишкой топовых смартфонов бренда. Кстати, если присматриваетесь к свежим камерофонам, посмотрите, почему Xiaomi 17T и 17T Pro с камерой Leica такие крутые.

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Что исправили в обновлении HyperOS 3

Xiaomi опубликовала отчёт в официальном Xiaomi Community, где перечислила конкретные проблемы и модели, на которых их закрыли. Похожий разбор у нас уже выходил, там Xiaomi устранила лаги камеры и перегрев в прошлом отчёте HyperOS 3. На этот раз исправление ошибок на Xiaomi снова коснулось в первую очередь камеры, нагрева и производительности. Вот что вошло в свежий список:

Xiaomi 17 Ultra (HyperOS 3.0.306.0), устранили лаги и подвисания камеры в некоторых сценариях съёмки.

(HyperOS 3.0.306.0), устранили лаги и подвисания камеры в некоторых сценариях съёмки. Xiaomi 17 Pro Max (HyperOS 3.0.306.0), починили чрезмерный нагрев корпуса при определённой нагрузке.

(HyperOS 3.0.306.0), починили чрезмерный нагрев корпуса при определённой нагрузке. Xiaomi 17 Pro (HyperOS 3.0.305.0), исправили лаги камеры и просадки производительности.

(HyperOS 3.0.305.0), исправили лаги камеры и просадки производительности. Xiaomi 17 Max (HyperOS 3.0.304.0), поправили отклик на касания в Smart Assistant.

(HyperOS 3.0.304.0), поправили отклик на касания в Smart Assistant. Xiaomi 15S Pro (HyperOS 3.0.301.0), вернули пропадавшие пометки в альбоме после сохранения отредактированных снимков.

(HyperOS 3.0.301.0), вернули пропадавшие пометки в альбоме после сохранения отредактированных снимков. Xiaomi 15 (HyperOS 3.0.301.0), исправили отсутствие всплывающих уведомлений о голосовых и видеозвонках.

(HyperOS 3.0.301.0), исправили отсутствие всплывающих уведомлений о голосовых и видеозвонках. REDMI K90 Pro Max (HyperOS 3.0.303.0), убрали пропадающие превью на странице миниатюр видео в галерее.

Если коротко, главное в этом обновлении HyperOS это стабильность камеры. И это логично: ровно из-за неё случаются самые громкие провалы. Чинить лаги съёмки на Xiaomi 17 Ultra и 17 Pro особенно важно, ведь за камеру люди и доплачивают при покупке флагмана.

На что жалуются пользователи в HyperOS 3

Xiaomi честно отметила, что часть багов пока в работе. Среди них некорректное отображение информации о поездах в HyperIsland на Xiaomi 17 Pro Max, зависающее плавающее окно на Xiaomi 17 после завершения видеозвонка и сбои функций Game Turbo с апскейлом и интерполяцией кадров на REDMI K80 Pro. Эти проблемы разработчики обещают закрыть в одном из следующих отчётов.

Как и раньше, компания подчеркнула: перечисленные смартфоны это лишь модели, на которых тестировали новую HyperOS. Если такой же сбой воспроизводится на других устройствах Xiaomi, REDMI или POCO, исправление доберётся и до них в будущих сборках. А если ваш аппарат пока вообще без свежей прошивки, проверьте получит ли он обновление через приложение совместимости HyperOS.

Когда выйдет обновление HyperOS 3 для всех

Хорошая новость в том, что Xiaomi подтвердила исправление ошибок на уровне кода. Плохая в том, что патчи HyperOS сначала раскатываются в Китае через бета-канал и только потом доезжают до глобальных прошивок. Так что владельцам глобалок придётся немного подождать, по словам компании, правки появятся в ближайшие недели.

Чтобы не пропустить апдейт, заглядывайте в раздел «Настройки», затем «О телефоне», затем «Обновление системы».

Никаких действий не требуется, патч придёт по воздуху автоматически, когда будет готов для вашего региона. Сам же отчёт показывает, что над стабильностью системы Xiaomi работает регулярно. А если планируете брать смартфон под свежую прошивку с прицелом на будущее, не наступите на грабли и загляните в подборку смартфонов Xiaomi, POCO и REDMI, которые лучше не покупать в 2026 году.

Когда выйдет HyperOS 4 и на каком смартфоне

Пока Xiaomi доводит до ума текущую версию, на горизонте уже маячит следующая. И тут любопытный поворот: дебютировать HyperOS 4 может вовсе не на ожидаемом флагмане. По свежим данным, первым прошивку получит не Xiaomi 18, а складной смартфон бренда.

Так что если ждёте крупный скачок системы, следующая большая премьера будет именно там, а нынешние патчи HyperOS 3 это скорее наведение порядка перед сменой поколения. Пока слухов не так много, но самые свежие мы всегда успеем обсудить в нашем Телеграм-чате. Не забудьте подписаться, чтобы оставаться на связи!