Свиноводство и добыча угля — новые приоритеты Huawei

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Артем Сутягин 0

В поисках путей дальнейшего развития бизнеса Huawei ищет все новые и новые направления. Некоторые пути применения технологий кажутся слишком необычными, но обращать на них внимание надо. На этот раз стало известно, что Huawei решила обратиться к технологиям свиноводства. Так она реагирует на жесткие санкции в отношении своих смартфонов. Если производить их пока не получается, то надо направлять все свои ресурсы и огромные возможности в другое русло, которое позволит компании остаться на плаву, а в будущем станет или основным, или дополнительным бизнесом, но все равно не пройдет, что называется,”мимо кассы”.

Свинья

С этими зверушками будут связан новый бизнес Huawei.

Почему Huawei не производит смартфоны

Напомню, что китайскому телекоммуникационному гиганту был запрещен доступ к жизненно важным компонентам для производства смартфонов и другого оборудования. Произошло это после того, как администрация Дональда Трампа назвала компанию ”угрозой национальной безопасности США”.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Huawei может делиться данными о клиентах с правительством Китая, однако компания неоднократно отрицала эти утверждения.

Как думаете, выживет ли Honor без Huawei?

В ответ на снижение продаж смартфонов Huawei уже давно начала искать другие источники дохода для самой себя. Наряду с технологиями искусственного интеллекта (AI) для свиноводов Huawei также работает с угледобывающей промышленностью. Это не считая попыток сохраниться в сфере технологий, занимаясь производством аксессуаров для смартфонов.

Будет ли Huawei выпускать смартфоны

Технически Huawei может производить и смартфоны, но только те, которые не поддерживают 5G — технологию, развитие которой в мире во многом является заслугой самой Huawei.

Huawei

Huawei делает хорошие смартфоны, но сейчас не их время.

Продажи смартфонов Huawei упали на 42% в последнем квартале 2020 года. Именно в это время компания столкнулась с ограниченными поставками микрочипов из-за санкций. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение продаж смартфонов на 60% в 2021 году, но подтвердить или опровергнуть их данные сможет только время.

Проблема здесь не в том, что есть какие-либо проблемы с нашим качеством или опытом использования продуктов Huawei. Всему виной неравные условия для Huawei, поскольку она находится в центре геополитической напряженности, — сказал в интервью BBC представитель компании.

Чем будет заниматься Huawei

Итак, Huawei, похоже, ищет другие источники дохода — переход на технологии облачных вычислений, интеллектуальные автомобили и носимые устройства. У компании даже есть планы по созданию умного автомобиля. А еще в число интересов компании, как уже отмечалось выше, входит свиноводство.

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В Китае самая большая в мире свиноводческая промышленность, и в этой стране выращивается половина свиней в мире. Технологии помогут модернизировать свинофермы за счет внедрения ИИ для выявления заболеваний и отслеживания самих свиней. Возможно даже применение технологии распознания лиц (ну или морд). То, что работает с людьми, может работать и со свиньями, ведь любое живое существо имеет уникальные биологические особенности, которые можно зафиксировать.

Наряду с этим возможно применение и других важных в этой сфере показателей. Например, веса свиней, их рациона и показателей здоровья.

Huawei уже давно разрабатывает технологию распознавания лиц для определения людей в потоке, но в прошлом месяце столкнулась с критикой. Ее система не всегда верно определяла лица представителей некоторых народов.

С кем конкурирует Huawei

Другие китайские технологические гиганты, включая JD.com и Alibaba, уже работают с фермерами-свиноводами в Китае над внедрением новых технологий, и присоединение к ним Huawei будет лишним доказательством важности и глубины этого рынка.

Свиноводство — еще один пример того, как мы пытаемся оживить некоторые традиционные отрасли с помощью информационных и коммуникационных технологий, чтобы создать для них большую ценность в эпоху 5G, — добавил представитель Huawei.

Ранее в этом месяце основатель и исполнительный директор Huawei Рэн Чжэнфэй объявил о создании лаборатории инноваций в горнодобывающей промышленности в провинции Шаньси на севере Китая.

Huawei будет и тут

Он хочет разработать технологию для угольных шахт, которая позволит ”сократить количество рабочих, повысить безопасность и повысить эффективность”. А еще это позволит шахтерам ”носить костюмы и галстуки” на работе.

Во время встречи за круглым столом на мероприятии Рэн Чжэнфэй сказал, что компания также расширяется в области потребительских товаров, таких, как телевизоры, компьютеры и планшеты.

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Мы все еще можем выжить, даже не полагаясь на продажи телефонов, — сказал руководитель, добавив, что очень маловероятно, что США исключат Huawei из черного списка, который запрещает ее производителям сотрудничать с китайской компанией.

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