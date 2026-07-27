Хорошие новости для тех, кто устал от вечных сбоев и загрузки картинок по полчаса: власти впервые всерьёз заговорили о возврате мессенджера в привычный режим. Дмитрий Песков подтвердил, что Россия продолжает контакты с командой Telegram по восстановлению доступа. Ещё весной мы разбирали, стоит ли ждать разблокировки Телеграма, и с тех пор риторика властей заметно смягчилась. Вопрос когда в России разблокируют Телеграм снова оказался на повестке. Собрали всё, что известно на сегодня, и разобрали, чего ждать владельцам Айфонов дальше.

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Что Песков сказал о разблокировке Телеграма

Пресс-секретарь президента ответил на прямой вопрос коротко, но показательно: диалог с мессенджером идёт, и речь именно о возврате сервиса к нормальной работе. Никаких дат Кремль по-прежнему не называет, однако сама формулировка про восстановление доступа к Telegram звучит совсем иначе, чем зимние заявления в духе «пользуйтесь MAX и не переживайте».

Они (контакты — прим.ред) есть, но пока большой активности со стороны мессенджера нет.

Важно, что разблокировка Телеграм обсуждается не в вакууме. Снять ограничения с мессенджера были и раньше: депутаты уже просили Минцифры вернуть мессенджер, ссылаясь на приграничные регионы, где из-за сбоев переставали приходить экстренные уведомления. Теперь к этим голосам добавился и Кремль, так что понять, когда заработает Telegram в России, стало чуть проще.

Когда Телеграм заработает без ВПН

Главный вопрос для большинства пользователей звучит приземлённо: когда Телега заработает без ВПН и можно будет наконец удалить лишние приложения. Пока честный ответ такой: точных сроков нет, но прецеденты обнадёживают. Например, недавно Roblox разблокировали в России, пусть он и работает с новыми правилами. Это показывает, что откат ограничений в принципе возможен.

Будет ли так же с мессенджером и заработает ли Телеграм без VPN в ближайшие месяцы, зависит от того, договорятся ли стороны по требованиям безопасности. Эксперты называют три условия: доказательства усиленной защиты данных, реальные шаги по хранению персональной информации и технические практики, которые устроят регулятора. Пока эти пункты не закрыты, полноценная нормальная работа Телеграм остаётся под вопросом.

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Что будет с Телеграмом после появления MAX

Отдельно стоит держать в голове фон, на котором всё происходит. Пока Telegram замедляли, власти активно продвигали отечественный MAX, вплоть до идеи пускать в интернет через нацмессенджер. На этом фоне будущее Телеграм в России выглядело туманно, и многие уже перебрались на запасные площадки.

Но у самого MAX всё пошло не гладко: Apple удалила приложение из App Store и возвращать его не планирует. Возможно, именно осечка с «государственным» мессенджером и заставила чиновников снова задуматься, когда разблокируют Телеграм в России. Для владельцев Айфонов это скорее плюс: если Telegram снова заработает в полном объёме, необходимость в спорных альтернативах отпадёт сама собой.

Когда в России разблокируют Телеграм

Разблокируют ли Телеграм окончательно, сказать пока нельзя: решения такого уровня в России принимаются медленно и порой откатываются назад. Сегодня звучит про контакты и восстановление, а завтра регулятор может снова закрутить гайки. При этом давление на зарубежные сервисы никуда не делось, и вопрос, не запретят ли саму Apple из-за отказа ставить российский софт, тоже остаётся открытым.

Что думаете: Telegram в России заработает или нет? Делитесь мнением в нашем чате в МАКС — обсуждаем все горячие темы только там!

Что до практики: ситуация меняется чуть ли не каждый день. Но заявление Пескова стало первым за долгое время поводом всерьёз спросить, стоит ли ждать разблокировки Телеграм в обозримом будущем. Если переговоры дойдут до конца и Телеграм снова заработает нормально, миллионы пользователей выдохнут. А пока остаётся следить за новостями и надеяться, что на этот раз разблокируют Телеграм всерьёз и надолго.