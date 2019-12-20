Дисплеи с частотой обновления экрана в 90 герц в смартфонах стали чрезвычайно популярны во второй половине 2019 года. В теории такие дисплеи действительно могут позволить получить новый опыт от использования устройства, предложив более плавную и четкую картинку. Но так ли это на самом деле? А что, если 90 герц в дисплее смартфона — это точно такой же маркетинговый ход, как и наращивание мегапикселей при создании матриц для цифровых камер (а теперь и камер смартфонов)? Наши коллеги с сайта Аndroidauthority, видимо, тоже задумались об этом и провели интересный тест, показавший, можно ли «на глаз» увидеть разницу между дисплеями смартфонов на 60 и на 90 герц.

Как проводилось тестирование

В тесте приняли участие десять пользователей смартфонов. В качестве устройств использовались два устройства Realme X2 Pro и парочка гаджетов серии OnePlus, а именно OnePlus 7 Pro и OnePlus 7T Pro. И хотя Google Pixel 4 технически имеет лучший дисплей, который также способен выдавать 90 герц, его в тестах было решено не применять, ведь там 90 герц являются «адаптивными» и иногда частота падает до 60 герц.

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Каждому участнику эксперимента было вручено два Realme, чтобы поработать с ними, а затем два телефона OnePlus. У каждой пары было одно устройство, настроенное на 60 Гц, и одно — на 90 Гц для реального сравнения их между собой. На всех телефонах были установлены одинаковые обои и приложения, а яркость была вставлена на 100%, чтобы тест был максимально честным. Итак, что же произошло дальше? Посмотрите видео, доступное ниже для того, чтобы узнать, а после этого мы с вами обсудим результаты эксперимента. Ну а пока смотрите, можете подписаться на нас в Телеграм. Там регулярно выходит что-то интересное.

Как вы поняли, результат оказался, мягко говоря, удивительным: никто не смог увидеть разницу между 60 и 90-гигагерцовыми дисплеями. При этом некоторые участники эксперимента были, что называется, «технарями». Но даже они не заметили разницы.

Почему 60 герц трудно отличить от 90 герц?

На этот счет у авторов эксперимента есть несколько теорий. Во-первых, скачок от 60 Гц до 90 Гц очень незначителен. Конечно, 50% видится большим улучшением, но разница почти незаметна по сравнению со скачком от 60 Гц до 120 Гц. Вторая теория заключается в том, что размер дисплея и его расстояние от глаз пользователей оказывают большее влияние на воспринимаемую плавность работы, чем повышение самой частоты. В-третьих, авторы считают, что все дело в «привычке». Если регулярно пользоваться смартфоном на 90 герц, то когда вы возьмете в руки 60-герцовый экран, то разница будет заметна из-за «подлагивания», а вот в случае с увеличением производительности это не так сильно бросается в глаза.

Почему переход от 60 Гц до 90 Гц не нужен

Все дело в укорочении времени автономной работы. «Жертва» слишком высока, чтобы включить 90 Гц, которые вы не факт, что увидите. Скачок к 120 герцам предложил бы большее улучшение в скорости работы и тут он был бы хотя бы оправдан. Ради такого еще можно было бы потратить больше заряда батареи. Но на данный момент 90 герц — это довольно сомнительное удовольствие.