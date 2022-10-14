Топ-10 крутых товаров с AliExpress на каждый день

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Кирилл Пироженко 0

Вы сможете вспомнить, где мы покупали всякие мелочи и различные полезные товары до появления АлиЭкспресс? Лично я не могу. Настолько плотно уже вошел этот маркетплейс в нашу жизнь, что даже нет смысла пытаться искать различные полезности в других местах. Хоть курс валюты там далек от идеального, но даже при таком раскладе заказывать какие-то вещи именно с AliExpress значительно выгоднее, чем покупать их в России. Вам остается ознакомиться с нашей сегодняшней подборкой, выбрать то, что понравилось, и сделать заказ.

На АлиЭкспресс можно найти огромное количество крутых и полезных штук.

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Пусковое устройство Xiaomi

В Сибири без такого аккумулятора никуда. Либо хранить машину в тепле.

Уже совсем скоро придет зима. Осталось всего полтора месяца, и практически по всей России установятся холода. В такую погоду существует вероятность разряда аккумулятора автомобиля, который ночует на улице. К сожалению, не всегда получается найти кого-нибудь кто оперативно сможет помочь с запуском двигателя. Чтобы этого не происходило, лучше приобрести вот такое пусковое устройство. Достаточно просто зарядить его дома, подключить к аккумулятору вашего авто, и проблема будет решена. А самое главное, что оно относительно компактное, и найти ему место для хранения не составит никакой проблемы.

Цена: 3350 рублей.

Купить пусковое устройство Xiaomi

Чехлы для колес — купить

Чехлы подходят практически ко всем размерам колес.

Но зима — это не только время садящихся аккумуляторов, но и пора сменить резину. Чтобы не прятать летние колеса в полиэтиленовые непрактичные пакеты, можно воспользоваться вот таким чехлами. Они уберегут ваш автомобиль от грязи во время транспортировки и позволят им спокойно перезимовать где-нибудь на задворках гаража.

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Цена: 1090 рублей.

Купить чехлы для колес

Xiaomi Mi Band 7 Pro — купить

Xiaomi Mi Band 7 Pro — отличное устройство по соотношению цена-качество.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band не нуждается в представлении. Все прекрасно знают небольшую вытянутую капсулу, которая может присылать вам уведомления, мониторить показатели здоровья и показывать время. В этом году Xiaomi выпустили еще более крутую версию своего браслета — Xiaomi Mi Band 7 Pro. Она получила большой экран, крутые циферблаты и дает пользователям опыт, сравнимый с Apple Watch. В общем, если вы давно думали о покупке подобного устройства, то сейчас самое время успеть урвать его по отличной цене.

Цена: 4810 рублей с купоном продавца.

Купить Xiaomi Mi Band 7 Pro

Часы Amazfit Bip U Pro

Amazfit Bip U Pro — часы начального уровня для тех, кто хочет попробовать устройство подобного класса.

Если вы по какой-то причине не хотите связываться с различными моделями Mi Band, то вполне можно рассмотреть устройства от Amazfit. Например, вот такой Amazfit Bip U Pro. Издалека эти умные часы можно даже спутать с яблочными Apple Watch. Естественно, все основные функции здесь на месте: отображение уведомлений, времени, мониторинг здоровья, тренировки и многое другое. А за такую цену это еще и отличный вариант, чтобы понять, нужны ли вам смарт-часы или это бессмысленная игрушка конкретно для вас.

Цена: 2680 рублей с купоном продавца.

Купить Amazfit Bip U Pro

Складной рюкзак — купить

Посмотрите на сумку рядом с рюкзаков. До таких размеров его можно свернуть.

Многие из нас привыкли к тому, что рюкзак — это относительно большая и вместительная вещь, которую можно использовать ежедневно. Но что если я вам скажу, что он может быть складным, компактным и водонепроницаемым. Причем сложить его можно до такого размера, что он легко поместится в ладошку. Именно к такому рюкзаку мы вам и советуем присмотреться. Идеальная вещь в походах, которую очень легко свернуть и убрать в случае, если содержимое будет израсходовано. Но самое главное, что все, что вы в него поместите, не намокнет.

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Цена: 620 рублей.

Купить складной рюкзак

Купить быструю зарядку

На блоке питания отображается текущая мощность зарядки.

Все больше слухов ходит о том, что производители смартфонов последуют примеру Apple и Samsung и начнут убирать зарядные устройства из комплекта поставок. Но нас так просто не напугать, потому что мы знаем, где взять недорогие зарядки, которые в некоторых ситуациях будут даже лучше комплектных. Например, вот таким блоком питания на 33 Вт можно на хорошей скорости зарядить практически любой смартфон. И даже Айфон. А при необходимости можно даже заряжать два устройства одновременно, но с меньшей мощностью.

Цена: 910 рублей.

Купить быструю зарядку

Зарядка для ноутбука

Много портов на блоке питания никогда не будут лишними.

Но для многих 33 Вт может оказаться маловато. Ведь современные китайские смартфоны без проблем поддерживают и 60 Вт, и даже больше. А кому-то нужно еще и заряжать ноутбук от этой зарядки. В этом случае следует обратить взор на более мощную зарядку с большим количеством портов. Зарядное устройство ANSEIP идеально подойдет для этого. Оно оснащено сразу пятью портами и общей мощностью 65 Вт, чего хватит для любого набора техники.

Цена: 610 рублей.

Купить зарядку для ноутбука

USB-C кабель — купить

Кабель выглядит очень надежно и качественно.

К любому блоку питания нужен еще и качественный кабель. Некоторые комплектные шнуры начинают со временем облазить или просто портиться. Поэтому стоит присмотреться вот к такому плетеному кабелю от известной фирмы Baseus. Он износостойкий, и можно выбрать трехметровый вариант на случай, если розетка находится далеко от места зарядки вашего устройства.

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Цена: 330 рублей за 3 метра.

Купить плетеный USB-C кабель

Держатель для смартфона

Можно подобрать угол наклона, при котором будет работать распознавание лица.

Если ваша работа преимущественно проходит за офисным столом, то вы отлично знаете, как сложно иногда разместить на нем смартфон, чтобы не пропустить какой-нибудь важный звонок или уведомление. Чтобы не возникло подобных проблем, лучше воспользоваться вот такой подставкой для смартфона. Мало того, что можно достаточно гибко настроить угол наклона, так еще и можно размещать телефон на ней хоть вертикально, хоть горизонтально, в зависимости от того, что вам нужно.

Цена: 130 рублей с купоном продавца.

Купить держатель для смартфона

Купить беспроводные наушники

Наушники Baseus внешне напоминают более дорогие модели от Xiaomi.

Наверное, вы обратили внимание, что из комплекта практически всех современных смартфонов пропали проводные наушники. Этому есть одно очень простое объяснение: TWS-наушники стали настолько доступными, что любой пользователь может себе их позволить и слушать музыку с большим удобством, чем по проводу. Вот такие уши Baseus W12 могут работать до 25 часов, периодически подзаряжаясь от кейса. Но самое главное — это их цена. Меньше тысячи рублей — и устройство ваше. Отличный выбор для тех, кому просто хочется слушать музыку с комфортом.

Цена: 910 рублей.

Купить беспроводные наушники Baseus

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