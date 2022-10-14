Топ-10 крутых товаров с AliExpress на каждый день

Вы сможете вспомнить, где мы покупали всякие мелочи и различные полезные товары до появления АлиЭкспресс? Лично я не могу. Настолько плотно уже вошел этот маркетплейс в нашу жизнь, что даже нет смысла пытаться искать различные полезности в других местах. Хоть курс валюты там далек от идеального, но даже при таком раскладе заказывать какие-то вещи именно с AliExpress значительно выгоднее, чем покупать их в России. Вам остается ознакомиться с нашей сегодняшней подборкой, выбрать то, что понравилось, и сделать заказ.

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Пусковое устройство Xiaomi

Уже совсем скоро придет зима. Осталось всего полтора месяца, и практически по всей России установятся холода. В такую погоду существует вероятность разряда аккумулятора автомобиля, который ночует на улице. К сожалению, не всегда получается найти кого-нибудь кто оперативно сможет помочь с запуском двигателя. Чтобы этого не происходило, лучше приобрести вот такое пусковое устройство. Достаточно просто зарядить его дома, подключить к аккумулятору вашего авто, и проблема будет решена. А самое главное, что оно относительно компактное, и найти ему место для хранения не составит никакой проблемы.

Цена: 3350 рублей.

Купить пусковое устройство Xiaomi

Чехлы для колес — купить

Но зима — это не только время садящихся аккумуляторов, но и пора сменить резину. Чтобы не прятать летние колеса в полиэтиленовые непрактичные пакеты, можно воспользоваться вот таким чехлами. Они уберегут ваш автомобиль от грязи во время транспортировки и позволят им спокойно перезимовать где-нибудь на задворках гаража.

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Цена: 1090 рублей.

Купить чехлы для колес

Xiaomi Mi Band 7 Pro — купить

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band не нуждается в представлении. Все прекрасно знают небольшую вытянутую капсулу, которая может присылать вам уведомления, мониторить показатели здоровья и показывать время. В этом году Xiaomi выпустили еще более крутую версию своего браслета — Xiaomi Mi Band 7 Pro. Она получила большой экран, крутые циферблаты и дает пользователям опыт, сравнимый с Apple Watch. В общем, если вы давно думали о покупке подобного устройства, то сейчас самое время успеть урвать его по отличной цене.

Цена: 4810 рублей с купоном продавца.

Купить Xiaomi Mi Band 7 Pro

Часы Amazfit Bip U Pro

Если вы по какой-то причине не хотите связываться с различными моделями Mi Band, то вполне можно рассмотреть устройства от Amazfit. Например, вот такой Amazfit Bip U Pro. Издалека эти умные часы можно даже спутать с яблочными Apple Watch. Естественно, все основные функции здесь на месте: отображение уведомлений, времени, мониторинг здоровья, тренировки и многое другое. А за такую цену это еще и отличный вариант, чтобы понять, нужны ли вам смарт-часы или это бессмысленная игрушка конкретно для вас.

Цена: 2680 рублей с купоном продавца.

Купить Amazfit Bip U Pro

Складной рюкзак — купить

Многие из нас привыкли к тому, что рюкзак — это относительно большая и вместительная вещь, которую можно использовать ежедневно. Но что если я вам скажу, что он может быть складным, компактным и водонепроницаемым. Причем сложить его можно до такого размера, что он легко поместится в ладошку. Именно к такому рюкзаку мы вам и советуем присмотреться. Идеальная вещь в походах, которую очень легко свернуть и убрать в случае, если содержимое будет израсходовано. Но самое главное, что все, что вы в него поместите, не намокнет.

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Цена: 620 рублей.

Купить складной рюкзак

Купить быструю зарядку

Все больше слухов ходит о том, что производители смартфонов последуют примеру Apple и Samsung и начнут убирать зарядные устройства из комплекта поставок. Но нас так просто не напугать, потому что мы знаем, где взять недорогие зарядки, которые в некоторых ситуациях будут даже лучше комплектных. Например, вот таким блоком питания на 33 Вт можно на хорошей скорости зарядить практически любой смартфон. И даже Айфон. А при необходимости можно даже заряжать два устройства одновременно, но с меньшей мощностью.

Цена: 910 рублей.

Купить быструю зарядку

Зарядка для ноутбука

Но для многих 33 Вт может оказаться маловато. Ведь современные китайские смартфоны без проблем поддерживают и 60 Вт, и даже больше. А кому-то нужно еще и заряжать ноутбук от этой зарядки. В этом случае следует обратить взор на более мощную зарядку с большим количеством портов. Зарядное устройство ANSEIP идеально подойдет для этого. Оно оснащено сразу пятью портами и общей мощностью 65 Вт, чего хватит для любого набора техники.

Цена: 610 рублей.

Купить зарядку для ноутбука

USB-C кабель — купить

К любому блоку питания нужен еще и качественный кабель. Некоторые комплектные шнуры начинают со временем облазить или просто портиться. Поэтому стоит присмотреться вот к такому плетеному кабелю от известной фирмы Baseus. Он износостойкий, и можно выбрать трехметровый вариант на случай, если розетка находится далеко от места зарядки вашего устройства.

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Цена: 330 рублей за 3 метра.

Купить плетеный USB-C кабель

Держатель для смартфона

Если ваша работа преимущественно проходит за офисным столом, то вы отлично знаете, как сложно иногда разместить на нем смартфон, чтобы не пропустить какой-нибудь важный звонок или уведомление. Чтобы не возникло подобных проблем, лучше воспользоваться вот такой подставкой для смартфона. Мало того, что можно достаточно гибко настроить угол наклона, так еще и можно размещать телефон на ней хоть вертикально, хоть горизонтально, в зависимости от того, что вам нужно.

Цена: 130 рублей с купоном продавца.

Купить держатель для смартфона

Купить беспроводные наушники

Наверное, вы обратили внимание, что из комплекта практически всех современных смартфонов пропали проводные наушники. Этому есть одно очень простое объяснение: TWS-наушники стали настолько доступными, что любой пользователь может себе их позволить и слушать музыку с большим удобством, чем по проводу. Вот такие уши Baseus W12 могут работать до 25 часов, периодически подзаряжаясь от кейса. Но самое главное — это их цена. Меньше тысячи рублей — и устройство ваше. Отличный выбор для тех, кому просто хочется слушать музыку с комфортом.

Цена: 910 рублей.

Купить беспроводные наушники Baseus